Fujitsu'da i5 ve i7'li tablet PC: Lifebook T900

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Ultra mobil kişisel bilgisayarı UH900'ü Amerika'da satışa sunmaya hazırlanan Fujitsu, ürün gamındaki tablet PC çözümü T900'ü satışa sundu.

Aydınlanma şiddeti 300 nit olan 13.3 inçlik arkadan LED aydınlatmalı çoklu dokunmatik destekli WXGA ekrana sahip olan T900, işlem gücünü 2.4GHz'de çalışan Intel'in Core i5-520M merkezi işlemcisinden alıyor. 2kg'lık T900'ün konfigürasyon seçenekleri arasında 2.53GHz'lik Core i5 yada 2.66GHz'lik Core i7 işlemcilerinin yanı sıra 320GB'lık sabit disk, 64-128GB'lık SSD, 8GB'a kadar belleğe ve 3G bağlantı desteğine kadar birçok seçeneğe yer verilmiş. Bilgisayar üzerinde konumlandırılan modüler boşluğa da ikinci depolama birimi, optik sürücü yada ikinci batarya yerleştirilebiliyor.

2GB bellek, 2.4GHz'lik i5 işlemci ve 160GB'lık depolama alanına sahip temel modelin satış fiyatı 1890 dolarken, işlemci olarak i7 tercih edilirse bu fiyat 2040 dolara kadar yükseliyor.