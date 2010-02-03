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Fujitsu'da i5 ve i7'li tablet PC: Lifebook T900

9 yıl
12,1b
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8
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Fujitsu'da i5 ve i7'li tablet PC: Lifebook T900
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Ultra mobil kişisel bilgisayarı UH900'ü Amerika'da satışa sunmaya hazırlanan Fujitsu, ürün gamındaki tablet PC çözümü T900'ü satışa sundu.

Aydınlanma şiddeti 300 nit olan 13.3 inçlik arkadan LED aydınlatmalı çoklu dokunmatik destekli WXGA ekrana sahip olan T900, işlem gücünü 2.4GHz'de çalışan Intel'in Core i5-520M merkezi işlemcisinden alıyor. 2kg'lık T900'ün konfigürasyon seçenekleri arasında 2.53GHz'lik Core i5 yada 2.66GHz'lik Core i7 işlemcilerinin yanı sıra 320GB'lık sabit disk, 64-128GB'lık SSD, 8GB'a kadar belleğe ve 3G bağlantı desteğine kadar birçok seçeneğe yer verilmiş. Bilgisayar üzerinde konumlandırılan modüler boşluğa da ikinci depolama birimi, optik sürücü yada ikinci batarya yerleştirilebiliyor.

2GB bellek, 2.4GHz'lik i5 işlemci ve 160GB'lık depolama alanına sahip temel modelin satış fiyatı 1890 dolarken, işlemci olarak i7 tercih edilirse bu fiyat 2040 dolara kadar yükseliyor.


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Shady 9 yıl
Tablet mi değil mi konusuyla ilgili bir açıklama da burdan yapmak istiyorum.

Yurtdışında sadece ekranlı bilgisayara Slate denmektedir, ancak bazı kaynaklar Tablet'de diyor. Fakat Cambridge'in sözlüğünde sadece ekranlı bilgisayarlar Slate diye geçmektedir.

Haberimdeki bilgisayar ve türevleriyse Tablet yada Tablet PC diye anılmaktadır.

Fakat Türkiye'de Slate bilgisayarlara da Tablet denilmektedir.
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radiko1 8 yıl

Shady

Tablet mi değil mi konusuyla ilgili bir açıklama da burdan yapmak istiyorum.

Yurtdışında sadece ekranlı bilgisayara Slate denmektedir, ancak bazı kaynaklar Tablet'de diyor. Fakat Cambridge'in sözlüğünde sadece ekranlı bilgisayarlar Slate diye geçmektedir.

Haberimdeki bilgisayar ve türevleriyse Tablet yada Tablet PC diye anılmaktadır.

Fakat Türkiye'de Slate bilgisayarlara da Tablet denilmektedir.



Bence de böyle kullanılması daha uygun olacak..Tablet denildi mi akla ipad galaxy tab geliyor.
Aslında bunlara hibrit pc de diyorlar zannımca..
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Mertcan. 9 yıl
Genel olarak iPad'le görülen tablet pc tipinin aynısı olmak zorunda değil ki tablet özelliği taşıması için, monitorü çevrilebilir , dokunmatik , katlanabilir sayılır , tablet şeklinde kullanabiliyorsunuz işte sadece klavyelisi.
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yc#1 9 yıl
Çevrilebilir dokunmatik ekrana sahip olması tablet olması için yetmiyor mu ?
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Tolgá 9 yıl
@CoreXXX evet ama bu resimdeki bana göre güzel sade ve hoş olmuş
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CoreXXX 9 yıl
dümdüz estetiksiz bi tabler. gerçi bu tip kulalnanlarda var ama bence estetik çok önemli bu devirde
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talh4wk 9 yıl
tabletle uzaktan(999 km ) yakından (1mm) alakası yok :D
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Batuist 9 yıl
İyide tablet diye bu resimdeki şeyden bahsediyorsan bunun neresi tablet?? yani monitörü dönen laptopların adı tablet mi oldu şimdi de?? fx57 yapmaz böyle şey dicektim ama sen o da değilmişsin Allah'tan yoksa gözümde bir anda imajı düşecekti..
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