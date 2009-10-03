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Fujitsu'dan ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar: P8110

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu'dan ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar: P8110
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Japonya merkezli önde gelen elektronik üreticilerinden Fujitsu 12-inç ekrana sahip yeni bir ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firmanın P8110 kod adını verdiği yeni 1.4 Kg ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayar çift renkli basarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo SU9600 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar 4GB'a kadar bellek desteği ile geliyor.

DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GMA X4500MHD entegre grafik birimiyle donatılan sistemde depolama için 320GB'lık sabit disk kullanılırken, dileyen kullanıcılar 128GB kapasiteli SSD ile de satın alabilecekler. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, WiFi, 3G ve Bluetooth 2.1 desteği sunan P8110'da parmak izi okuyusu da bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında opsiyonel olarak TPM modülüne, smartcard okuycusuna ve 2MP çözünürlüğünde entegre kameraya yer verilen Fujitsu P8110, 7 saate kadar pil süresi vaat ediyor.

Windows Vista ile gelen ultra-taşınabilir formdaki Fujitsu P8110'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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sertacaygun 10 yıl
Acer Timeline daha iyi seçim bence. Ekran kartı harici olarak var. Hem de daha şık...
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