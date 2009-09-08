Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu'dan Windows 7'li mini-bilgisayar; Esprimo Q1500

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,2b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujitsu'dan Windows 7'li mini-bilgisayar; Esprimo Q1500
Tam Boyutta Gör

Oyuncular için hazırladığı CELSIUS Ultra kod adlı yüksek performans sistemini geçtiğimiz ay içerisinde duyuran Fujitsu, yeni model tanıtımlarına devam ediyor. Japonya merkezli firmanın ürün gamına eklediği yeni model, ultra-kompakt tasarımıyla dikkat çeken Esprimo Q1500 modeli oldu. SFF formunda olan ve daha çok medya bilgisayarı olarak Apple'ın Mac Mini'si gibi modellere rakip olması beklenen Esprimo Q1500, Intel platformunu temel alıyor ve kullanıcı tercihine bağlı olarak mobil sistemler için geliştirilen çift çekirdekli Core 2 Duo P8700 (2.53GHz) veya Celeron 900 (2.2GHz) ile satın alınabiliyor.

Intel GM45 yonga setli anakartın yataklık ettiği sistemde entegre grafik birimi olarak DirectX 10 destekli GMA X4500 HD geliyor ve Clear Video teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunulabiliyor. Bellek kapasitesi 4GB olarak açıklanan ve 320GB'lık sabit disk ile geldiği belirtilen Fujitsu Esprimo Q1500, yine tercihe bağlı olarak Blu-ray kombo sürücü veya DVD yazıcı ile konfigüre edilebiliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Ethernet, Bluetooth, ve 801.11 b/g/n WiFi desteğine sahip olan SFF sistemde görüntü aktarımı için hem DVI hem de HDMI konnektörleri kullanılıyor.

165 x 165 x 50 mm boyutlarında ve 1.7 Kg ağırlığında olduğu açıklanan Esprimo Q1500, kompakt tasarımı kadar bekleme durumunda 19 Watt olduğu belirtilen güç tüketim değeriyle de ilgi çekecek gib görünüyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği Fujitsu Esprimo Q1500'ün ay sonuna doğru 699 Avro'luk yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma suınulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 10 yıl
bunu alcama p8700 lü laptop alırım daha iyi, en azından insan buna orta bi ekran kartı koyar,x4500 olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
İşlemci güzelde, böyle bir PC'de en azından ion platformu kullanılmalıydı. X4500 hiç yakışmamış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl
cpu ve ram yeterli olduğu için win7 ile paketi süslemişler ve daha çekici hale getirmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
P8700 güzel işlemcidir...
Bir de , bu Win7'li ilk hazır bilgisayar mıdır ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim