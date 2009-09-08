Fujitsu'dan Windows 7'li mini-bilgisayar; Esprimo Q1500

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Oyuncular için hazırladığı CELSIUS Ultra kod adlı yüksek performans sistemini geçtiğimiz ay içerisinde duyuran Fujitsu, yeni model tanıtımlarına devam ediyor. Japonya merkezli firmanın ürün gamına eklediği yeni model, ultra-kompakt tasarımıyla dikkat çeken Esprimo Q1500 modeli oldu. SFF formunda olan ve daha çok medya bilgisayarı olarak Apple'ın Mac Mini'si gibi modellere rakip olması beklenen Esprimo Q1500, Intel platformunu temel alıyor ve kullanıcı tercihine bağlı olarak mobil sistemler için geliştirilen çift çekirdekli Core 2 Duo P8700 (2.53GHz) veya Celeron 900 (2.2GHz) ile satın alınabiliyor.

Intel GM45 yonga setli anakartın yataklık ettiği sistemde entegre grafik birimi olarak DirectX 10 destekli GMA X4500 HD geliyor ve Clear Video teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunulabiliyor. Bellek kapasitesi 4GB olarak açıklanan ve 320GB'lık sabit disk ile geldiği belirtilen Fujitsu Esprimo Q1500, yine tercihe bağlı olarak Blu-ray kombo sürücü veya DVD yazıcı ile konfigüre edilebiliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Ethernet, Bluetooth, ve 801.11 b/g/n WiFi desteğine sahip olan SFF sistemde görüntü aktarımı için hem DVI hem de HDMI konnektörleri kullanılıyor.

165 x 165 x 50 mm boyutlarında ve 1.7 Kg ağırlığında olduğu açıklanan Esprimo Q1500, kompakt tasarımı kadar bekleme durumunda 19 Watt olduğu belirtilen güç tüketim değeriyle de ilgi çekecek gib görünüyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği Fujitsu Esprimo Q1500'ün ay sonuna doğru 699 Avro'luk yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma suınulması bekleniyor.