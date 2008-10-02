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Fujitsu'nun sabit disk bölümünü Western Digital satın alabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu'nun sabit disk bölümünü Western Digital satın alabilir
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Seagate'den sonra dünyanın en büyük ikinci sabit disk üreticisi olan Western Digital'in, Fujitsu'nun hard disk bölümünü satın alacağı konuşuluyor. Şu an için herhangi bir açıklama yapılmış olmamakla birlikte iki firmanın diyaloğu sürdürdüğü ve görüşülen rakamın 661 ile 945 milyon dolar arasında olduğu gelen bilgiler arasında. Her şeyin yolunda gitmesi halinde ise nihai anlaşmanın yıl bitmeden yapılabileceği ayrıca satın alma operasyonunun Fujitsu'nun Japonya, Filipinler ve Tayland'daki fabrikalarını da kapsayacağı ifade ediliyor.

Pazar payını arttırmayı ve pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Western Digital mevcut rakamlara göre satın alma gerçekleştirdiği takdirde de Seagate'in gerisinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan satın alma sonrası Wester Digital'in SSD çözümlerine daha fazla ilgi gösterebileceği de yapılan tahminler arasında.


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natcenk 10 yıl
ye ssd güçlenirken niye hdd fabrikası almış acaba. boşvereyim ben kafam ermez böyle işlere:D
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Like a Sir 10 yıl

Orjinalden alıntı: natcenk

ye ssd güçlenirken niye hdd fabrikası almış acaba. boşvereyim ben kafam ermez böyle işlere:D

çünki fujitsu da ssd üretebiliyo:D
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max975 11 yıl
WD bence gayet başarılı
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