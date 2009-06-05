Fusion-io, Fatal1ty ile işbirliğine giderek oyuncular için yeni SSD hazırladı

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Yüksek performans gereksinimi duyan kurumlar ve profesyonel kullanıcılar için özel SSD çözümleri hazurlayan Fusion-io firması, kimi kaynaklarca dünyanın en iyi PC oyuncusu olarak gösterilen Jonathan "Fatality" Wendel işe işbirliğine giderek oyunculara özel yeni bir SSD geliştirdiğini açıkladı. ioXtreme adını taşıyan yeni SSD, firmanın diğer pek çok çözümü gibi PCIe (x4) arabirimini kullanıyor. MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarıyla donatılan ioXtreme, 80GB'lık depolama kapasitesi sunuyor.

Hata öncesi kullanım ömrünün 2 milyon saat olduğu belirtilen Fusion-io ioXtreme, performansıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor zira yayımlanan test sonuçlarına göre ioXtreme, HD Tach üzerinde 520MB/sn'lik veri transfer hızına ulaşmış durumda. Oyuncuların yanı sıra 3D uygulamalar için hazırlanan iş istasyonları ve diğer bazı iş odaklı özel sistemlerde de kullanılması beklenen NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüsünün, Temmuz ayı içerisinde 895$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.