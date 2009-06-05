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Fusion-io, Fatal1ty ile işbirliğine giderek oyuncular için yeni SSD hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion-io, Fatal1ty ile işbirliğine giderek oyuncular için yeni SSD hazırladı
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Yüksek performans gereksinimi duyan kurumlar ve profesyonel kullanıcılar için özel SSD çözümleri hazurlayan Fusion-io firması, kimi kaynaklarca dünyanın en iyi PC oyuncusu olarak gösterilen Jonathan "Fatality" Wendel işe işbirliğine giderek oyunculara özel yeni bir SSD geliştirdiğini açıkladı. ioXtreme adını taşıyan yeni SSD, firmanın diğer pek çok çözümü gibi PCIe (x4) arabirimini kullanıyor. MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarıyla donatılan ioXtreme, 80GB'lık depolama kapasitesi sunuyor.

Hata öncesi kullanım ömrünün 2 milyon saat olduğu belirtilen Fusion-io ioXtreme, performansıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor zira yayımlanan test sonuçlarına göre ioXtreme, HD Tach üzerinde 520MB/sn'lik veri transfer hızına ulaşmış durumda. Oyuncuların yanı sıra 3D uygulamalar için hazırlanan iş istasyonları ve diğer bazı iş odaklı özel sistemlerde de kullanılması beklenen NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüsünün, Temmuz ayı içerisinde 895$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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Tora 10 yıl
3-4 adet hızlı SSD ve kaliteli bir RAID kontrol kartı ile anca bu hızlara ulaşılabileceğinden fiyatına yorum yapılırken bunlar dikkate alınmalı. Gayet normal bir fiyat verilmiş böyle bir ürün için.
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[sharpshooter] 10 yıl
@fukul güzel yorum
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yugotheripper 10 yıl
sadece okuma yazma hızları ile değil I/O değerleriyle de diğer ssd lerden iyi performans veriyo bunlar lakin pci-x ssdlerin en büyük sorunu hala üzerlerine işletim sistemi kurulamıyor oluşu.
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Momo-Oz 10 yıl
Dudaklar birleşmiş hava geçmiyor aradan , Alınmicak Ssd yoktur sen haber ve paradan :D
parasıda güzelmiş
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revenger11 10 yıl
Oyuncu moyuncu bıraksınlarda 32gb gibi komik değerlerde değil en az 128gb bi SSD yi uygun fiyata çeksinler.
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lTriviuml 10 yıl
Oyuncu adam buna gidipde 895$ vermez verirsede vay enayi derim. Bu işden para kazanıyorsam strese girmemek için alırım diğer turlu kim ne derse desin zor...... Dusunce olarakda taktir etmeme gerek yok zaten PCIe arabirimini kullanan SSDler gormustuk yaygınlaşması fena olmaz.
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cavador 10 yıl
fatality olan bişeyi tercih etmiyorum , bi anlamı yok adam para kazanıyor en iyi oyuncu değil defalarca turnuvalarda yenildi ama işte american olduğu için suxe yapıyorlar marka yapma cabasındalar bi avantajı olmadığı gibi alınılaiblirliğide olmuyor nedense
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El_domingo 10 yıl
Fikir cok iyi ama fiyat anormal pahallı...fiyat 100$ olmasını bekleyecez.artıkın 2010 yılından umutluyum...
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dstk 10 yıl
1-2 sene içinde bu tip SSD Kartlar yaygınlaşırsa anakartlar üstündeki sata portları boş kalacağa benziyor.
Geliştiricilerde SATA3 ü kendileri kullanır artık :D
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Hobo. 10 yıl
Yine mi fatal1ty yahu..
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tezman 10 yıl
900 dolara super makine toplaniyoo :))
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oricin 10 yıl
Fiyatları düştüğünde en çok tercih edilen SSD tiplerinden biri olacağını tahmin ediyorum. SATA girişinden kat kat hızlı ve geliştirilmeye müsait.
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