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Futuremark, Gulftown ile kırılan 3DMark Vantage rekorunu listeden kaldırıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark, Gulftown ile kırılan 3DMark Vantage rekorunu listeden kaldırıyor
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Geçtiğimiz günlerde anonim skor olarak yayımlanan ancak ünlü hız aşırtmacılardan Andre Young tarafından gerçekleştirildiği düşünülen çalışma kapsamında, Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980 Extreme Edition işlemcisi kullanılmış ve 3DMark Vantage'de kaydadeğer bir farkla yeni dünya rekoru elde edilmişti. Ancak gelen bilgilere göre 3DMark ve PCMark uygulamalarının yapımcısı olan Futuremark bu skoru listeden çıkarıyor.

Açıklanan bilgilere göre piyasaya sürülmemiş donanımlar kullanılarak elde edilmiş skorların sıralamada yer almasına izin vermeyen Futuremark, Mart ayında lanse edilmesi beklenen Core i7 980 Extreme Edition ile elde rekor çalışmasını işte bu nedenden ötürü en iyiler listesinden (top list) çıkarıyor.

Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte Futuremark'ın bu yaklaşımıyla çıkmamış donanımlara ulaşabilen kullanıcıların haksız avantaj elde etmelerini önlemek istediği düşünülüyor.


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Flee 9 yıl
Katılıyorum.Bence doğru bir karar.
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Applejack 9 yıl
Adamın elinde işlemci varsa kullanır arkadaş.. kim niye karışsın?

İlginç bir karar.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
bencede intelin raflarda kalmıs kazık cpularına haksızlık olur.
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sahafiec 9 yıl
...
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Tolgá 9 yıl
mantıklı yerinde doğru bir düşünce ve uygulama
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DavutGENC 9 yıl
Cok Güzel Bir Düşünce Ama Yeni Bir başlık acıp bunu afarklı yollarda duyura bilirdi sonucda kendi cıkarı
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mistifa 9 yıl
Intel'in şu anki pahalı cpuları raflarda kalmış, satılmıyor anlaşılan.
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Source 9 yıl
Mantıklı bir düşünce
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