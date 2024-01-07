2024'de yüksek faiz sebebiyle dünyada otomobil satışlarının yavaşlaması bekleniyor

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2023'te otomobil satışlarındaki güçlü bir toparlanmanın ardından, tüketiciler yüksek faiz oranları ve yeni otomobiller, hafif kamyonlar için yüksek fiyatlar ile mücadele ederken, otomobil endüstrisi bu yıl daha yavaş büyümeye yöneliyor.

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Araştırma şirketi Edmunds, endüstrinin bu yıl 15,7 milyon araç satmasını bekliyor. Bu, satışların yüzde 12 arttığı geçen yıl 2023'teki satılan 15,5 milyondan daha az bir artış olarak görünecek.

Edmunds Başkanı Jessica Caldwell konuyla alakalı "Orada kesinlikle bastırılmış bir talep var, çünkü insanlar bir süredir alımları erteliyorlar. Ancak kredi durumu göz önüne alındığında, sektörde bu yıl büyüme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Koronavirüs pandemisinden bu yana otomobil üreticileri, araç üretmelerini engelleyen çip kıtlığıyla mücadele etti. 2023'te çipler için sıkıntılar nihayet azaldı ve üretimin daha normal seviyelere döndü.

Ancak geçen yılda, faiz oranlarını önemli ölçüde artması sebebiyle otomobil alıcıları için maliyetleri önemli ölçüde artmış oldu.

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