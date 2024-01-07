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    2024'de yüksek faiz sebebiyle dünyada otomobil satışlarının yavaşlaması bekleniyor

    2023 yılında tedarik sorununun bitmesiyle tavan satışları gören otomobil üreticileri, 2024 yılında yüksek faizler sebebiyle satışların yavaşlamasını ve azalmasını bekliyor.

    2024'de otomobil satışlarının yavaşlaması bekleniyor Tam Boyutta Gör

    2023'te otomobil satışlarındaki güçlü bir toparlanmanın ardından, tüketiciler yüksek faiz oranları ve yeni otomobiller, hafif kamyonlar için yüksek fiyatlar ile mücadele ederken, otomobil endüstrisi bu yıl daha yavaş büyümeye yöneliyor.

    Araştırma şirketi Edmunds, endüstrinin bu yıl 15,7 milyon araç satmasını bekliyor. Bu, satışların yüzde 12 arttığı geçen yıl 2023'teki satılan 15,5 milyondan daha az bir artış olarak görünecek.

    Edmunds Başkanı Jessica Caldwell konuyla alakalı "Orada kesinlikle bastırılmış bir talep var, çünkü insanlar bir süredir alımları erteliyorlar. Ancak kredi durumu göz önüne alındığında, sektörde bu yıl büyüme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

    Koronavirüs pandemisinden bu yana otomobil üreticileri, araç üretmelerini engelleyen çip kıtlığıyla mücadele etti. 2023'te çipler için sıkıntılar nihayet azaldı ve üretimin daha normal seviyelere döndü.

    Ancak geçen yılda, faiz oranlarını önemli ölçüde artması sebebiyle otomobil alıcıları için maliyetleri önemli ölçüde artmış oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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