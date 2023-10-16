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Dünyanın açık ara en çok satan video oyunu olan Minecraft, 300 milyon barajını geçerek kendine ait olan 238 milyon satış rekorunu egale etti.

İsveçli oyun firması Mojang Studios tarafından 2011 senesinde yapılan Minecraft oyunu yaşadığı çok hızlı yükselişle beraber 2014 yılında teknoloji devi Microsoft tarafından satın alınmıştı.

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Microsoft, RollerCoaster Tycoon gibi açık dünya oyunlarından ilham alınarak tasarlanan Minecraft oyununu 2.5 milyar dolara satın almıştı.

Minecraft’ın en yakın rakibi Grand Theft Auto V, 185 milyon civarında satılmış durumda. Minecraft en yakın rakibine neredeyse 140 milyon fark atmış durumda.

Oyunun yapımcısı Mojang Studios başkanı Helen Chiang konuyla alakalı “15. yaşına girmesine kısa süre kalmışken Minecraft, 300 milyondan fazla satışla tüm zamanların en çok satan oyunu olmaya devam ediyor. Bu durum biz ilk blokları yerleştirirken kimsenin hayal etmediği bir kilometre taşıydı.” dedi.

Minecraft’ın en yakın rakibi olan Grand Theft Auto serisinin tamamı 405 milyon satılmış durumda. Tek bir oyun olarak dünyada bu sayıları yakalayabilen Minecraft dışında başka bir oyun bulunmuyor.

Minecraft’ın sahibi Microsoft, bu rekorla alakalı “Rastgele üretilen dünyaları keşfedin ve en basit evden tutun, en görkemli kaleleri siz inşa edin. Yaratıcı modda sınırsız kaynakla oynayabilir ya da hayatta kalma modunda derin madenler kazarak silah ve zırh üretip tehlikeli zombileri püskürtebilirsiniz. Uçsuz bucaksız dağlara tırmanın, derin ve karanlık mağaraları keşfedin ve geniş madenleri siz kazın.” şeklinde açıklama yaptı.

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Minecraft kendi rekorunu egale etti