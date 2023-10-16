Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Minecraft kendi rekorunu egale etti

    Dünyanın açık ara en çok satan açık dünya oyunu olan Minecraft, 300 milyon satış barajını geçerek kendine ait olan 238 milyon satış rekorunu tekrardan egale etti.

    Minecraft kendi rekorunu egale etti Tam Boyutta Gör

    Dünyanın açık ara en çok satan video oyunu olan Minecraft, 300 milyon barajını geçerek kendine ait olan 238 milyon satış rekorunu egale etti.

    İsveçli oyun firması Mojang Studios tarafından 2011 senesinde yapılan Minecraft oyunu yaşadığı çok hızlı yükselişle beraber 2014 yılında teknoloji devi Microsoft tarafından satın alınmıştı.

    Microsoft, RollerCoaster Tycoon gibi açık dünya oyunlarından ilham alınarak tasarlanan Minecraft oyununu 2.5 milyar dolara satın almıştı.

    Minecraft’ın en yakın rakibi Grand Theft Auto V, 185 milyon civarında satılmış durumda. Minecraft en yakın rakibine neredeyse 140 milyon fark atmış durumda.

    Oyunun yapımcısı Mojang Studios başkanı Helen Chiang konuyla alakalı “15. yaşına girmesine kısa süre kalmışken Minecraft, 300 milyondan fazla satışla tüm zamanların en çok satan oyunu olmaya devam ediyor. Bu durum biz ilk blokları yerleştirirken kimsenin hayal etmediği bir kilometre taşıydı.” dedi.

    Minecraft’ın en yakın rakibi olan Grand Theft Auto serisinin tamamı 405 milyon satılmış durumda. Tek bir oyun olarak dünyada bu sayıları yakalayabilen Minecraft dışında başka bir oyun bulunmuyor.

    Minecraft’ın sahibi Microsoft, bu rekorla alakalı “Rastgele üretilen dünyaları keşfedin ve en basit evden tutun, en görkemli kaleleri siz inşa edin. Yaratıcı modda sınırsız kaynakla oynayabilir ya da hayatta kalma modunda derin madenler kazarak silah ve zırh üretip tehlikeli zombileri püskürtebilirsiniz. Uçsuz bucaksız dağlara tırmanın, derin ve karanlık mağaraları keşfedin ve geniş madenleri siz kazın.” şeklinde açıklama yaptı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    katalizör boşaltılırsa ne olur battlefield 3 türkçe yama amerika postam güvenilir mi duşakabin altına mermer türk-alman üniversitesi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız