Gainward çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 580 Golden Sample modelini satışa sundu

Ekran kartı üreticisi Gainward, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 580 Golden Sample modelini satışa sundu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteği, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 512x paralel işlem birimiyle geliyor.

Referans tasarımı baz alan ekran kartı, Nvidia'nın refeans modeli ile kıyaslandığında arttırılan hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Grafik işlem birimi 835MHz'de görev yapan kartın, paralel işlem birimleri 1670MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround teknolojilerini destekleyen kart, çift DVI ve miniHDMI 1.4a konnektörleriyle geliyor. Çalışmak için 6pin ve 8pin iki adet ek güç konnektörüne sahip olan kart, Avrupa'da 495 Avro civarında bir fiyatlandırma ile listelere girmiş durumda.