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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gainward çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 580 Golden Sample modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Gainward, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 580 Golden Sample modelini satışa sundu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteği, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 512x paralel işlem birimiyle geliyor.

Referans tasarımı baz alan ekran kartı, Nvidia'nın refeans modeli ile kıyaslandığında arttırılan hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Grafik işlem birimi 835MHz'de görev yapan kartın, paralel işlem birimleri 1670MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround teknolojilerini destekleyen kart, çift DVI ve miniHDMI 1.4a konnektörleriyle geliyor. Çalışmak için 6pin ve 8pin iki adet ek güç konnektörüne sahip olan kart, Avrupa'da 495 Avro civarında bir fiyatlandırma ile listelere girmiş durumda.


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djduke 9 yıl
Nvidia ya yazık yaw.. AMD yle yarışmak için sürekli kart çıkarıyo... Kullanıcılarda yeni aldıkları kartları 3 ay sonra eskiyor.. Bakalım nereye gitcek bu iş...
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KanKoKan 9 yıl

djduke

Nvidia ya yazık yaw.. AMD yle yarışmak için sürekli kart çıkarıyo... Kullanıcılarda yeni aldıkları kartları 3 ay sonra eskiyor.. Bakalım nereye gitcek bu iş...


Niye bu yarışı tek taraflı algıladın ?

Sonuçta HD6850 ve 6870 de, GTX 460 ın başarısı üzerine çıktı.
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ozkan_tpc 9 yıl
Önüne gelen basıyor 580 i artık. Ama daha doğru düzgün ciddi anlamda modifiye edilmiş birşey yok.
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ghost recon advanced 9 yıl
maksat çeşit olsun ıvır zıvırları farklı isimleri farklı bari içinden çıkan oyunlar olsa bir kaç tane fark olsa
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Guest-19232E7C9 9 yıl
EVGA da satılıyor.Bu da satılıyor da bize faydası nedir ?
TR de olmadıktan sonra..
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Dovahkiin 9 yıl
Özel soğutmalı olmadıktan sonra fabrika çıkışı hız aşırtmalı olması çok büyük bir artı değil bence. Bloğu tamamen değiştirmeseler bile en azından (Asus HD6850 gibi) sessiz fan konulabilirdi.
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setek01 9 yıl

Riqimaru

Özel soğutmalı olmadıktan sonra fabrika çıkışı hız aşırtmalı olması çok büyük bir artı değil bence. Bloğu tamamen değiştirmeseler bile en azından (Asus HD6850 gibi) sessiz fan konulabilirdi.

GF110 gpu'lu GTX580 zaten referans tasarımda Sapphire'in de kullandığına benzer Vapor Chamber adlı özel soğutma ile tasarlandı. Nvida bu tasarımı ile
sadece GPU değil soğutma tasarımında da bir yenilik ve kullanıcaya avantaj sağlamış oldu. Ayrıca ön testlerde Hava Soğutma ile (Gerçi Termalright'in dev CPU soğutucusu ama) 1000 MHZ sevitesine hız aşırtma yapıldı. Bu durumda belki de AMP ve tarzı modellere gerek duyulmayacaktır.
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Rey Leon 9 yıl
gtx 580 ler bekledığım fıyatlardan cıkmadı tr ye gelısı bu kartların 1300 olur, şuanda gözümde en alınacak kart 6870 fakat özel soğutuculu modeller beklıyorum referans tasarım alasım yok..
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