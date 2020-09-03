Galaxy Book Flex 5G tanıtıldı: Intel Evo programında ilk 5G

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Intel’in entegre grafik birimlerinde ilk kez Full HD oyun oynatabilecek performansı sunan Tiger Lake işlemciler ve Intel Evo programını barındıran dizüstüler yavaş yavaş tanıtılmaya başlandı. Samsung ilk 5G dizüstünü sunmuş durumda.

Galaxy Book Flex 5G özellikleri

Galaxy Book Flex 5G sektörün ilk 5G destekli Intel Evo dizüstüsü olma özelliğine sahip. Uykudan hızlı uyanma, 30 dakikada 4 saatlik şarj, 9 saate kadar gerçek hayat kullanım süresi gibi özellikler Intel Evo programı kapsamında sunuluyor.

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13.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük barındıran Galaxy Book Flex 5G modeli 16GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 512GB’a kadar SSD seçenekleri sunuyor. Arka kamera 13MP çözünürlüğünde iken ön kamera 720p çözünürlüğünde. 2 adet 5W hoparlör AKG tarafından optimize edilmiş.

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14.9mm kasa kalınlığı sunan dizüstü modeli Tiger Lake mimarili Core i5 ve Core i7 işlemciler ile geliyor. Samsung’un güce yaptığı vurgu nedeniyle seçeneklerin 15W-25W aralığında olduğu tahmin ediliyor. 70Whr batarya ile uzun kullanım süreleri vadediliyor.

Tiger Lake işlemcilerin gereği olarak Thunderbolt 4, WiFi 6 2x2 , Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojileri mevcut. Henüz Galaxy Book Flex 5G için bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. 5G özelliği nedeniyle kısıtlı bir bölgede satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki haftalarda detaylar açıklanmış olacak.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-book-flex-5g-launches-latest-intel-processors/

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