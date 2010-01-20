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Galaxy dünyada ilk defa çift GPU'lu GeForce GTS 250 hazırladı

Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy'nin, çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli gün ışığına çıktı, işte detaylar.
9 yıl
5b
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58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia geçtiğimiz günlerde Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için ilk detayları açıkladı ve çift grafik işlemcili yeni bir modelin geleceğini de doğruladı. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının her segmentte en hızlı çözümler olacağını iddia eden Nvidia, yüksek performans segmentindeki ilk modellerini en iyi ihtimalle Şubat sonu gibi satışa sunacak yani yeni bir ekran kartı satın almak ve DirectX 11 destekli Nvidia çözümlerini görmek isteyenlerin en az bir ay daha beklemesi gerekecek. Tabii Nvidia cephesindeki bu gecikme, firmanın iş ortaklarını yeni arayışlara da itmiyor değil. Örneğin Zotac, aradaki boşluğu enerji verimli kompakt anakartlar hazırlayarak değerlendirme yoluna giderken, özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy firması ise hazırladığı çift GPU'lu yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Galaxy dünyada ilk defa çift GPU'lu GeForce GTS 250 hazırladı
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Nvidia cephesinde çift GPU'lu son model, Cadılar Bayramı'nda tanıtılan GeForce GTX 275 CO-OP PhysX modeli olmuştu. Üzerinde hem GeForce GTX 275 hem de GeForce GTS 250 GPU'su yer alan bu modelde, temel hızlandırıcı olarak GeForce GTX 275, PhysX hızlandırma içinse GeForce GTS 250 GPU'ları kullanılıyordu. Limitli sayıda üretilen bu kart, Nvidia ve EVGA'nın iş birliği sonucunda hazırlanan özel bir çözümdü. Galaxy'nin hazırladığı kart ise, Nvidia'nın satış adedi açısından son dönemdeki en iyi çözümlerinden biri olarak gösterilen ve aslında GeForce 9800GTX+ modelinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan GeForce GTS 250'nin iki tanesini bir araya getiriyor. Kendi sınıfında bir ilk olan çift GPU'lu GeForce GTS 250 çözümüne ait resmi detaylar gün ışığına çıktı.

Galaxy dünyada ilk defa çift GPU'lu GeForce GTS 250 hazırladı
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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Galaxy'nin, "başyapıt" olarak tanımladığı, çift GPU'lu yeni bir model için kolları sıvadığını belirtmiştik. Endüstriyel kaynaklarca kartla ilgili farklı yorumlar dile getirilmiş olsa bile, açığa çıkan resmi detaylar bu gizelimli kartın çift GPU'lu GeForce GTS 250 olduğunu ortaya koydu. Referans tasarımlı GeForce GTS 250 modeline kıyasla baskılı devresi daha uzun olan kart üzerindeki GPU'lar, G92-426 kod adını taşıyan düşük güç tüketimli G92 versiyonları. NF200 BR04 köprü yongasıyla haberleşen grafik işlem birimleri, teknik özellik anlamında GeForce GTS 250'nin temel karakteristiğini yansıtıyorlar. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 128 paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında, toplamda 1GB GDDR3 kapasitesi sağlayan 16 adet 0.8ns bellek yongasına yer veriliyor.

Galaxy dünyada ilk defa çift GPU'lu GeForce GTS 250 hazırladı
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Galaxy cephesinden gelen bilgilere göre, çift GPU'lu özel kart, benzer şekilde özel olarak tasarlanmış güç tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere sahip. Bussman firmasının ürettiği bobinlere yer verilen ve 6 fazlı güç tasarımına sahip olan ekran kartında, tantal tabanlı kapasitörlerin kullanıldığı belirtiliyor. Her biri 6-pinli iki adet PCIe güç konnektörü ile donatılan çift grafik işlemcili özel çözümün saat hızları hakkındaysa şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen ekran kartı, tahmin edebileceğiniz üzere dünyanın en hızlı ekran kartı olmayacak ancak mühendislik anlamında farklılık yaratan bir çözüm olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.


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talh4wk 9 yıl
ibonline
22.01.2010 Saat: 23:57
yavaş sessiz olun nvidia uyuyor...

hahahah koptum gece gece ya :D
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ibonline 9 yıl
yavaş sessiz olun nvidia uyuyor...
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F.@.T.İ.H 9 yıl

ibonline

yavaş sessiz olun nvidia uyuyor...




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yugams 9 yıl
bu kart şimdi dx 10 ise ve bir ay sonra dx11 çıkacaksa nvidia cephesinde ve nvidia kart alacak biri olsam neden bunu alayım 1 aysonra dx11 geliyo madem ? kart güzel ama zamanlama çok kötü :).... ha birde nvidia dx11 de ati nin karşısında nasıl duracak oda var yani kartlar çıksın testleri yapılsın sonra hangimarka hangi kart alınır öyle karar verilir bu kartlar paralı iş bilmez kulanıcılar için bence.......
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Master_Evil 9 yıl
tımestop


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Bu saaten sonra gereksiz bir kart.


bencede..


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Orod-Dain 9 yıl
Gereksiz bir macera olmuş gibi. Çok düşük satışlarda kalacaktır.
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arnis 9 yıl
Beklemeye devam diyorum.
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Sp_UlTiMaTe 9 yıl
bence gereksiz[>:]
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BlackeR 9 yıl
fazla güç çekmezse 200 tl çalışır 1 kuruş fazla vermem :D
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Batuist 9 yıl
ne kadar gereksiz bir çalışma.. madem dikkat çekmek istiyorsun yada canın sıkıldı birşeyler yapmak istiyorsun o zaman biri atinin diğeri nvidianın gpusunu tek kartta birleştirde görelim.. nvidiayı physyx olarak çalıştır.. o zaman aha işte adamlar kafa yormuşlar diyelim.. bu kadar gereksiz bir çalışmaya birde para yatırmışlardır bunlar.. Bu kartı yapana kadar bir tane 5870 yap tamam bunu da geçer.. hemde daha ucuza mal olur eminimki...
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UzmaN345 9 yıl
Bence satabilir Dx 11 destegi varsa ve atiden uygun olursa bence satar ve drıver destegini unutmamak lazım
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CoreXXX 9 yıl
Orijinalden alıntı: yc#1
Böyle giderse bu G92 forum ahalisinin dörtte birini gömer.
yoruma bittim.
g92 gerçekdende efsane olacak, bu kadar çok kopyası çıkarılan bi model başka varmı piyasada acaba. guinesse haber verdilermi acaba kimse kıramaz bu rekoru çünkü:D
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Elektroterm 9 yıl
Bu yaratığa Gigabyte ın Radeon HD 5870 Super Overclock modelinde kullandığı çift fanlı soğutucu çok güzel uyar.
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drkayzer 9 yıl
kimse almaz bunu
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grafiker 9 yıl
tahir 40 artık mart ayında 300tl ye 4770 alırsın :)
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eric13 9 yıl
nvidianın elinde daha çok g92 var galiba ikişer ikişer satmaya başladılar
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