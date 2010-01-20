Galaxy dünyada ilk defa çift GPU'lu GeForce GTS 250 hazırladı

Nvidia geçtiğimiz günlerde Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için ilk detayları açıkladı ve çift grafik işlemcili yeni bir modelin geleceğini de doğruladı. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının her segmentte en hızlı çözümler olacağını iddia eden Nvidia, yüksek performans segmentindeki ilk modellerini en iyi ihtimalle Şubat sonu gibi satışa sunacak yani yeni bir ekran kartı satın almak ve DirectX 11 destekli Nvidia çözümlerini görmek isteyenlerin en az bir ay daha beklemesi gerekecek. Tabii Nvidia cephesindeki bu gecikme, firmanın iş ortaklarını yeni arayışlara da itmiyor değil. Örneğin Zotac, aradaki boşluğu enerji verimli kompakt anakartlar hazırlayarak değerlendirme yoluna giderken, özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy firması ise hazırladığı çift GPU'lu yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

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Nvidia cephesinde çift GPU'lu son model, Cadılar Bayramı'nda tanıtılan GeForce GTX 275 CO-OP PhysX modeli olmuştu. Üzerinde hem GeForce GTX 275 hem de GeForce GTS 250 GPU'su yer alan bu modelde, temel hızlandırıcı olarak GeForce GTX 275, PhysX hızlandırma içinse GeForce GTS 250 GPU'ları kullanılıyordu. Limitli sayıda üretilen bu kart, Nvidia ve EVGA'nın iş birliği sonucunda hazırlanan özel bir çözümdü. Galaxy'nin hazırladığı kart ise, Nvidia'nın satış adedi açısından son dönemdeki en iyi çözümlerinden biri olarak gösterilen ve aslında GeForce 9800GTX+ modelinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan GeForce GTS 250'nin iki tanesini bir araya getiriyor. Kendi sınıfında bir ilk olan çift GPU'lu GeForce GTS 250 çözümüne ait resmi detaylar gün ışığına çıktı.

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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Galaxy'nin, "başyapıt" olarak tanımladığı, çift GPU'lu yeni bir model için kolları sıvadığını belirtmiştik. Endüstriyel kaynaklarca kartla ilgili farklı yorumlar dile getirilmiş olsa bile, açığa çıkan resmi detaylar bu gizelimli kartın çift GPU'lu GeForce GTS 250 olduğunu ortaya koydu. Referans tasarımlı GeForce GTS 250 modeline kıyasla baskılı devresi daha uzun olan kart üzerindeki GPU'lar, G92-426 kod adını taşıyan düşük güç tüketimli G92 versiyonları. NF200 BR04 köprü yongasıyla haberleşen grafik işlem birimleri, teknik özellik anlamında GeForce GTS 250'nin temel karakteristiğini yansıtıyorlar. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 128 paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında, toplamda 1GB GDDR3 kapasitesi sağlayan 16 adet 0.8ns bellek yongasına yer veriliyor.

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Galaxy cephesinden gelen bilgilere göre, çift GPU'lu özel kart, benzer şekilde özel olarak tasarlanmış güç tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere sahip. Bussman firmasının ürettiği bobinlere yer verilen ve 6 fazlı güç tasarımına sahip olan ekran kartında, tantal tabanlı kapasitörlerin kullanıldığı belirtiliyor. Her biri 6-pinli iki adet PCIe güç konnektörü ile donatılan çift grafik işlemcili özel çözümün saat hızları hakkındaysa şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen ekran kartı, tahmin edebileceğiniz üzere dünyanın en hızlı ekran kartı olmayacak ancak mühendislik anlamında farklılık yaratan bir çözüm olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.