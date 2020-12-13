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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21+ ve iPhone 12 Pro Max bir arada görüntülendi [Video]

    Samsung'un yakın zamanda duyuracağı Galaxy S21+ modeli, iPhone 12 Pro Max aynı videoda görüntülendi. İşte iki telefonun karşılatırılığı o video:
    1 hf.
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S21+ ve iPhone 12 Pro Max bir arada görüntülendi [Video]
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    Samsung'un önümüzdeki ay piyasaya sürmesi beklenen akıllı telefon modeli Galaxy S21+, birçok sızıntının ardından şimdi de iPhone 12 Pro Max ile bir arada görüntülendi. RandomStuff 2 isimli YouTube kanalı, ezeli iki rakibi çektiği bir videoda karşılaştırdı.

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    iPhone 12 Pro Max ve Galaxy S21+ yan yana

    Ortaya çıkan video, Samsung ve Apple'ın tasarım anlayışlarının ne kadar farklı olduğunu gözler önüne sererken, telefonların boyut itibariyle birbirlerine benzer modeller olduğunu ortaya koyuyor. Galaxy S21+'ın boyutları kesin olarak bilinmiyor ancak görünüşe göre telefon iPhone 12 Pro Max ile benzer ölçülerde olacak. Buna karşın iPhone 12 Pro Max'in 160,8 x 78,1 x 7,4 mm ebatlarında olduğu ve ekranının 6.7 inç büyüklüğünde olduğu biliniyor.

    İşbu telefonlaın arka tarafına geldiğinde de yine tasarımsal farklılıklar göze çarpıyor. Bu farklılıklar arasında gerek kamera tasarımı gerekse de arka panelde kullanılan malzeme dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki görüntüler, Galaxy S21+'ın plastik kasa ile geleceği iddialarını doğrular cinsten.

    Galaxy S21+ nasıl olacak?

    Galaxy S21+'ın şimdiye kadarki sızdırılan özellikleri ise şu şekilde:

    • 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD+ çözünürlüklü ekran
    • Eynos 2100 / Snapdragon 888 yonga seti
    • 8 GB RAM
    • 128/256 GB depolama kapasitesi
    • 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 64 MP telefoto kamera
    • 4800 mAh batarya
    • 25W hızlı şarj desteği
    • Android 11 tabalı One UI 3.0 kullanıcı arabirimi
    • Plastik arka yüzey
    • Gümüş, siyah ve mor renk seçenekleri


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok çirkinler. Bu arada 5 sene S6 kullandım şu 2 sene sonra çöp olan Android telefonlar hala bana denk gelmedi nedense S6'nın ekranını iPhone 11 ile kıyaslıyorum 11in sahibi arkadaşın içi sıkılıyor :)
    Çok çirkinler. Bu arada 5 sene S6 kullandım şu 2 sene sonra çöp olan Android telefonlar hala bana denk gelmedi nedense S6'nın ekranını iPhone 11 ile kıyaslıyoru...
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    4 Yanıt Yanıtla +13
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    11 ile 11 Pro'nun ayırt edebilecek seviyeye gelirsin umarım bi gün
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung plastik arka yüzeye geri dönüyor sanırım
    Yanıtla +1
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    BekirTemel (Bekir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kamera çıkıntısı azaltılmalı, note da
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    filarmoni 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neye göre "çöp" deniyor şu aletlere bir anlasam keşke...Babam hala yeğenimin 2014 yılında piyasaya çıkmış eski telefonu olan Samsung Wonder kullanıyor gayet de işini görüyor hiç çöp bir durumu yok 7 yıllık cihazın...Ben de zamanının giriş-orta seviyesi bir Samsung cihaz kullanıyorum. Neredeyse hemen her işimi telefonla halleden biri olarak bana bile yetiyorsa, pek çok kullanıcı için yeterli olacaktır (oyun oynamıyorum). "Çöp" olmayan telefonla Maya'da 3d tasarım render alıp , yapay zeka verisetlerini mi çalıştırıyorsunuz hakikaten merak ediyorum?! "Çöp" kriterleri artık açıklansın da büyük üreticiler insanımıza göre üretim yapsın lütfen :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) filarmoni
    Wonder’a banka uygulamalarını felan yükleyebiliyor mu peki? Birde 2011 yılında çıktı diye biliyorum.
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    palamutix 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çöpçüler resimdeki prototip çirkin görünebilir sonuçta samsung en güzel telefonları yapar .
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Xiaomi Mi11 ve iPhone 12 yanında işlemci performansı çöp kalacakken tasarım göz boyar ki o kamera modülü felaket ve çöp.
    1 Yanıt Yanıtla
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    hellmare (Akif Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    25 watt ile hızlı şarj mı? İphone galiba kıstas!
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kamera tasarımı çok çirkin.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İ phone daha hoş duruyor.
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben de nokia 306 vardı şu ilk çıkan takoz dokunmatiklerden... ben 5 sene kullandım sonra bir akrabaya verdim 2 senedir de o kullanıyor hala taş gibi nerede o eski telefonlar...
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    25w hizli sarj?
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) İtalyada ilticacı
    nasıl teğmen oldun gardaş yaw ben niye erim hala
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok çirkinler. Bu arada 5 sene S6 kullandım şu 2 sene sonra çöp olan Android telefonlar hala bana denk gelmedi nedense S6'nın ekranını iPhone 11 ile kıyaslıyorum 11in sahibi arkadaşın içi sıkılıyor :)
    4 Yanıt Yanıtla +13
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Kesin öyle 3 yıldır yılın en iyi ekranları seçiliyor üst üste iPhone pro serisi ekranlar hadi onu da geçtim S20 deki ekran bile S6 daki ekranı tokatlar...
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Bu zavallılar için kendini yormaya değmez boşver. Bozuk ios güncellemeriyle mutlu onlar.
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    maaart (S D) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
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    5109 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    iphone 12 pro, Galaxy S21 Plus ve
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