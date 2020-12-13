Galaxy S21+ ve iPhone 12 Pro Max bir arada görüntülendi [Video]

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Samsung'un önümüzdeki ay piyasaya sürmesi beklenen akıllı telefon modeli Galaxy S21+, birçok sızıntının ardından şimdi de iPhone 12 Pro Max ile bir arada görüntülendi. RandomStuff 2 isimli YouTube kanalı, ezeli iki rakibi çektiği bir videoda karşılaştırdı.

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iPhone 12 Pro Max ve Galaxy S21+ yan yana

Ortaya çıkan video, Samsung ve Apple'ın tasarım anlayışlarının ne kadar farklı olduğunu gözler önüne sererken, telefonların boyut itibariyle birbirlerine benzer modeller olduğunu ortaya koyuyor. Galaxy S21+'ın boyutları kesin olarak bilinmiyor ancak görünüşe göre telefon iPhone 12 Pro Max ile benzer ölçülerde olacak. Buna karşın iPhone 12 Pro Max'in 160,8 x 78,1 x 7,4 mm ebatlarında olduğu ve ekranının 6.7 inç büyüklüğünde olduğu biliniyor.

İşbu telefonlaın arka tarafına geldiğinde de yine tasarımsal farklılıklar göze çarpıyor. Bu farklılıklar arasında gerek kamera tasarımı gerekse de arka panelde kullanılan malzeme dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki görüntüler, Galaxy S21+'ın plastik kasa ile geleceği iddialarını doğrular cinsten.

Galaxy S21+ nasıl olacak?

Galaxy S21+'ın şimdiye kadarki sızdırılan özellikleri ise şu şekilde:

6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD+ çözünürlüklü ekran

Eynos 2100 / Snapdragon 888 yonga seti

8 GB RAM

128/256 GB depolama kapasitesi

12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 64 MP telefoto kamera

4800 mAh batarya

25W hızlı şarj desteği

Android 11 tabalı One UI 3.0 kullanıcı arabirimi

Plastik arka yüzey

Gümüş, siyah ve mor renk seçenekleri

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