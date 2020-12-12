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    Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor

    Twitter'ın yeni paylaşım aracı sayesinde, tweet'ler doğrudan Instagram ve Snapchat'te paylaşılabilecek. Böylece ekran görüntüsü alarak tweet paylaşma zahmeti ortadan kalkmış olacak.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor

    Ekran görüntüsü alarak tweet paylaşma dönemi sona eriyor. Twitter cephesinden gelen son gelişmelere göre Twitter, doğrudan Instagram'da ve Snapchat'te tweet paylaşamayı sağlayan yeni bir araç üzerinde çalışıyor.

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    Ekran görüntüsü almaya gerek kalmayacak

    Kullanıcılar bu araç sayesinde tweetleri ekran görüntüsü almadan paylaşabilecek. Hatta Snapchat için ilk destek geldi bile. Öyle ki iPhone kullanıcıları, son güncelleme ile birlikte Twitter'dan çıkmadan Snapchat'te tweet paylaşabiliyor. 

    Bunun için tweet'lerin altında yer alan "Tweeti Paylaş" butonuna basarak, açılan paylaşım karuselinden Snapchat simgesine dokunmak yeterli. Bu aşamadan sonra seçilen tweet, etiket olarak Snapchat'e aktarılıyor. Kullanıcılar bu etiketi arkadaşlarına mesaj olarak gönderebiliyor ya da snap'ine ekleyebiliyor. Bu snap'leri gören kişiler, snap'i yukarı kaydırdığında ise ilgili tweet'e yönlendiriliyor. Tabii herhangi bir tweet'i Snapchat'te paylaşabilmek için tweet sahibinin hesabının herkese açık olması gerektiğini de unutmamak gerek.

    Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor
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    Instagram için de benzer bir araç yolda

    Twitter'ın Snapchat paylaşım aracı, şimdilik iPhone'lar için kullanıma sunulsa da yakında Android cihazlar için de kullanıma açılmış olacak. Ayrıca şirket, Instagram için de benzer bir araç üzerinde çalıştığını duyurdu. Yakın zamanda testlerine başlanacak olan bu paylaşım aracı sayesinde, tweet'ler Instagram hikayelerinde paylaşılabilecek.



    https://www.theverge.com/2020/12/10/22166657/twitter-share-tweets-snapchat-snap-ios-feature-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekstra işlevselliğe saçma denmesi de garip. Daha önce yoktu şimdi var, zararı yok ve basitçe tweet'e gitmeye yarıyor.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslında güzel bir özellik ancak Twitter ile Instagram, aynı amaca hizmet etmiyorlar. Son zamanlarda Instagram kendi bünyesinde birçok özelliği barındırmak istiyor ancak Twitter kullanıcısını kendisine cekmek için yapılan bu girişim bence işe yaramayacak.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünyayı yerinden sarsan yenilik 👏👏👏
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekran görüntüsü almak zaten çok zor bir şey değil, gereksiz olmuş.
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    azizfikri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) androidmakaleniz
    Bu yorum üzerine ceo’nun aklı başına gelmiş. Proje iptal olmuş, ekip tarlaya hıyar dikmeye gönderilmiş
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekstra işlevselliğe saçma denmesi de garip. Daha önce yoktu şimdi var, zararı yok ve basitçe tweet'e gitmeye yarıyor.
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    Ohol Oula (Attila Tigin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saçma olmuş.
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