Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor

Ekran görüntüsü alarak tweet paylaşma dönemi sona eriyor. Twitter cephesinden gelen son gelişmelere göre Twitter, doğrudan Instagram'da ve Snapchat'te tweet paylaşamayı sağlayan yeni bir araç üzerinde çalışıyor.

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Ekran görüntüsü almaya gerek kalmayacak

Kullanıcılar bu araç sayesinde tweetleri ekran görüntüsü almadan paylaşabilecek. Hatta Snapchat için ilk destek geldi bile. Öyle ki iPhone kullanıcıları, son güncelleme ile birlikte Twitter'dan çıkmadan Snapchat'te tweet paylaşabiliyor.

Bunun için tweet'lerin altında yer alan "Tweeti Paylaş" butonuna basarak, açılan paylaşım karuselinden Snapchat simgesine dokunmak yeterli. Bu aşamadan sonra seçilen tweet, etiket olarak Snapchat'e aktarılıyor. Kullanıcılar bu etiketi arkadaşlarına mesaj olarak gönderebiliyor ya da snap'ine ekleyebiliyor. Bu snap'leri gören kişiler, snap'i yukarı kaydırdığında ise ilgili tweet'e yönlendiriliyor. Tabii herhangi bir tweet'i Snapchat'te paylaşabilmek için tweet sahibinin hesabının herkese açık olması gerektiğini de unutmamak gerek.

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Instagram için de benzer bir araç yolda

Twitter'ın Snapchat paylaşım aracı, şimdilik iPhone'lar için kullanıma sunulsa da yakında Android cihazlar için de kullanıma açılmış olacak. Ayrıca şirket, Instagram için de benzer bir araç üzerinde çalıştığını duyurdu. Yakın zamanda testlerine başlanacak olan bu paylaşım aracı sayesinde, tweet'ler Instagram hikayelerinde paylaşılabilecek.

https://www.theverge.com/2020/12/10/22166657/twitter-share-tweets-snapchat-snap-ios-feature-launch

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