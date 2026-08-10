Apple'ın bir iPhone planı daha rafa kalktı: Tasarım değişmiyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek yıllardaki iPhone planlarına ilişkin yeni bir iddia ortaya çıktı. Analist firması Jefferies, Apple'ın tamamen cam gövdeli iPhone projesini iptal ettiğini öne sürerken, şirketin ilk katlanabilir iPhone modelinin de beklenenden daha yüksek bir fiyatla satışa çıkabileceğini belirtti.

Apple'ın cam iPhone'u iptal edildi

Bilmeyenler için tamamen cam tasarımlı iPhone'un, Apple'ın daha yüksek fiyatlı Pro ve Pro Max modellerine geçiş stratejisinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu. Projenin iptal edildiği iddiasının ardından Jefferies, iPhone'ların ortalama satış fiyatındaki yıllık bileşik büyüme beklentisini 2026-2031 dönemi için yüzde 9'dan yüzde 6,1'e düşürdü.

Ayrıca Apple için tavsiyesini "tut" seviyesinden "düşük performans" seviyesine indirirken fiyat hedefini de 285,56 dolardan 263,66 dolara çekti. Analistlerin değerlendirmesinde bellek maliyetleri de önemli bir başlık konumunda. Jefferies, iPhone 19 Pro Max'in 16 GB DRAM ile donatılmasının planlandığını ancak artan bellek fiyatlarının bu yükseltmeyi riske atabileceğini belirtiyor.

Mevcut sözleşme fiyatlarına göre bellekte her 4 GB'lık artışın cihazın üretim maliyetine yaklaşık 60-70 dolar eklediği paylaşıldı. Katlanabilir iPhone ise Apple'ın ortalama satış fiyatını yükseltmek için geriye kalan en önemli seçenek olacak. Ancak Jefferies, artan bellek maliyetleri nedeniyle cihazın başlangıç fiyatının 2.099 dolar, 2 TB depolama alanına sahip üst modelin ise 3.099 dolar seviyesine çıkabileceğini düşünüyor.

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Ayrıca şirket, katlanabilir iPhone'un 2028 mali yılında yaklaşık 14 milyon adet satacağını tahmin ediyor. Son olarak analiz firması, Apple'ın Çin'deki iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max takas değerlerini düşürmesine de değindi. Ancak firma, bu değişikliğin yeni iPhone'ların satış fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını belirtiyor.

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