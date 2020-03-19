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    DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli

    Akıllı telefonların kameralarına verdiği fotoğraf ve video puanları ile isim yapan DxOMark platformu, Fransa hükümetinin aldığı geçici kapatma kararının ardından personelini eve gönderdi.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli
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    Dünyada binlerce cana mal olan koronavirüs salgını hızlı bir şekilde yayılırken şirketler de evden çalışmak zorunda kalıyor. Fiziksel alanda çok az personel bırakan şirketler kalan personeli ise eve gönderiyor. DxOMark bunlardan birisi.

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    İncelemeler yarıda kaldı

    Akıllı telefon kameralarına yaptığı incelemeler ile adını duyuran ancak genelde tüm fotoğrafçılık ürünlerini inceleyen DxOMark platformu incelemelere ara vereceğini duyurdu. Firma personelin büyük çoğunluğunu eve gönderirken küçük bir ekibin bazı incelemeler için ofiste çalışacağını bildirdi.

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    Fransa’da faaliyet gösteren DxOMark, koronavirüs salgınının önünü kesmek isteyen Fransa hükümetinin aldığı tüm özel işletmelerin çok acil durumlar hariç 15 gün kapatılması kararına uyuyor. Bu nedenle personel evine gönderildi.

    DxOMark ekibinin elinde hangi acil konular var bilinmiyor ancak kısa süre içerisinde tanıtılacak Huawei P40 amiral gemisi serisinin olması yüksek ihtimal.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/18/dxomark-reviews-are-going-to-be-delayed-due-to-covid-19-lockdown/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 gün
    test için bekleyen firmalar editörlere biraz daha ateşleseymişler bu engeli aşarlardı. =D
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