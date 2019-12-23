Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı

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Samsung Galaxy Tab S6'nın 5G versiyonu Ekim ayında Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance kurumları tarafından onaylanmıştı. SM-T866N model numarasına sahip olan cihaz 5G bağlantısını destekleyen ilk tablet olarak piyasaya sürülecek.

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Galaxy Tab S6 5G son olarak Samsung'un resmi web sitesinde ortaya çıktı. Sayfada yer alan bilgiler Güney Koreli şirketin 20 Aralık 2019 ile 31 Mart 2020 arasında tablet satın alan müşterilere bir promosyon fırsatı sunduğunu gösteriyor.

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4G LTE versiyonu ile aynı özellikleri paylaşacak

Galaxy Tab S6 5G'nin de bu tabletler arasında yer alması cihazın çok yakında Güney Kore'de satışa sunulacağı anlamına geliyor. Yeni tabletin teknik özellikleri muhtemelen mevcut 4G LTE versiyonu ile aynı olacak. Tek fark 5G modem içermesi olabilir.

https://www.samsung.com/sec/galaxy-academy/tabletpromotion