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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı

    Samsung dünyanın ilk 5G özellikli tabletini çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S6 5G adlı cihaz son olarak Güney Koreli şirketin resmi web sitesinde göründü.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı
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    Samsung Galaxy Tab S6'nın 5G versiyonu Ekim ayında Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance kurumları tarafından onaylanmıştı. SM-T866N model numarasına sahip olan cihaz 5G bağlantısını destekleyen ilk tablet olarak piyasaya sürülecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 Lite resmi özellikler sayfası sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Galaxy Tab S6 5G son olarak Samsung'un resmi web sitesinde ortaya çıktı. Sayfada yer alan bilgiler Güney Koreli şirketin 20 Aralık 2019 ile 31 Mart 2020 arasında tablet satın alan müşterilere bir promosyon fırsatı sunduğunu gösteriyor.

    Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı
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    4G LTE versiyonu ile aynı özellikleri paylaşacak

    Galaxy Tab S6 5G'nin de bu tabletler arasında yer alması cihazın çok yakında Güney Kore'de satışa sunulacağı anlamına geliyor. Yeni tabletin teknik özellikleri muhtemelen mevcut 4G LTE versiyonu ile aynı olacak. Tek fark 5G modem içermesi olabilir.



    https://www.samsung.com/sec/galaxy-academy/tabletpromotion Yorum Yaz
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