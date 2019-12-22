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    Samsung Galaxy Note 10 Lite resmi özellikler sayfası sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Daha önce resmi basın görselleri sızdırılan Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın şimdi de resmi Samsung dokümanı sayesinde fiyatı ve özellikleri açığa çıktı. İşte Galaxy Note 10 Lite özellikleri ve fiyatı!
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Note 10 Lite resmi özellikler sayfası sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri


    Daha önce resmi basın görselleriyle tasarımını ele veren Samsung Galaxy Note 10 Lite, şimdi de resmi Samsung dokümanı ile gündeme geldi. WinFuture isimli Alman teknoloji sitesi, Galaxy Note 10 Lite ile ilgili bilgilerin yer aldığı resmi Samsung dokümanını kaynak alarak, Galaxy Note 10 Lite modelinin fiyatı ve özelliklerini paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 10 Lite resmi basın görselleriyle karşınızda"

    Samsung Galaxy Note 10 Lite özellikleri

    Galaxy Note 10 Lite, 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran üzerine kurulacak. 2400 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğündeki ekran; inç başına 398 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacakken, HDR desteğini de beraberinde getirecek. 

    Parmak izi tarayıcısı ekranın altına yerleştirilen telefonun ön kamerası, tıpkı Galaxy Note 10'da olduğu gibi ekranın ortasına açılan yuvarlak bir deliğe yerleştirilmiş. 32 MP çözünürlüğündeki ön kamera, f/2.0 diyafram değerine sahip olacak. 

    Arka tarafta ise dikdörtgen şeklinde bir modül içerisine alınmış üçlü kamera paketine yer veriliyor. Galaxy Note 10 Lite'ın arka kamera özelliklerinin şu şekilde olması bekleniyor:

    • f/1.7 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü ana kamera sensörü
    • f/2.4 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü
    • f/2.2 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü

    Ana kamera sensörü, Dual-Pixel teknolojisi sayesinde daha hızlı otofokus yapabiliyor. Bu kameraya eşlik eden telefoto lens; 2x optik yakınlaştırma ve canlı odak çekimleri yapabilirken, ultra geniş açılı diğer kamera ise kadrajın açısını genişletiyor. Video tarafında ise saniyede 60 kare 4K video çekebilen telefon, 960 FPS ağır çekim video kaydedebilecek. 

    Telefonun, Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 modellerinde kullanılan Exynos 9810 çipsetinden güç alması bekleniyor. 10nm fabrikasyon sürecinden geçerek üretilen ve 4x 2.9GHz M3 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55 çekirdek konfigürasyonuyla gelen yonga seti, grafik tarafında ise 18 çekirdekli Mali-G72 MP18 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. 

    Sistem yönetimi için 6 GB RAM'den besleneği belirtilen Galaxy Note 10 Lite, 128 GB dahili depolama birimine ev sahipliği yapacak. Bu hafızayı microSD kart ile 512 GB'a kadar artırabilmek de mümkün olacak. 

    Galaxy Note 10 Lite, buraya kadar selefi Galaxy Note 10 ve Note 10+'a göre daha düşük özelliklere sahip olsa da batarya kısmında öne geçmeyi başarıyor. Zira telefonda 4500 mAh kapasiteli bir pil bulunacak. Bu rakam Galaxy Note 10+'da(4300 mAh) 200 mAh daha düşüktü. 25 Watt'a kadar hızlı şarj olabilen batarya, maliyetlerin düşük tutulabilmesi adına kablosuz şarj desteğini bünyesinde barındırmıyor. 

    Samsung Galaxy Note 10 Lite resmi özellikler sayfası sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Galaxy Note ailesine karakteristik bir özellik katan S-Pen de Galaxy Note 10 Lite modelindeki yerini koruyor. Kalemin Galaxy Note 10'da kullanılan S-Pen ile aynı özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla kalemin de Bluetooth desteğine sahip olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. 

    Daha önceki sızıntıların aksine Bluetooth 5.1 yerine Bluetooth 5.0 protokolüyle gelecek olan telefon; USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, NFC, Wi-Fi 802.11ac ve 4G VoLTE bağlantı özelliklerine sahip olacak.

    Galaxy Note 10 Lite, kutudan Android 10 üzerine inşa edilmiş One UI 2.0 kullanıcı arayüzü ile çıkacak.

    Galaxy Note 10 Lite teknik özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç boyutunda 2400 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü Super AMOLED Infinity-O ekran
    • Boyut ve ağırlık: 163,7 x 76,1 x 8,7 mm ~ 198 g
    • Yonga: Exynos 9810 (10nm üretim teknolojisi, 4x 2.9GHz M3 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55)
    • RAM: 6 GB 
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği
    • Arka kamera: 12 MP (f/1.7) geniş + 12 MP (f/2.4) telefoto + 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera
    • Ön kamera: 32 MP (f/2.0) 
    • Batarya: 4500 mAh (25W hızlı şarj destekli)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ Samsung One UI 2.0
    • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Diğer özellikler: Ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu, yüz tanıma, Dolby Atmos, S-Pen (4096 basınç seviyesi ve 70 ms'den daha az gecikme süresi)

    Galaxy Note 10 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

    Endüstri kaynaklarından sızdırılan bilgilere göre Galaxy Note 10 Lite, 609 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışta olacak. Bu rakamın, Galaxy Note 10 Lite ile aynı tarihte lanse edilmesi beklenen Galaxy S10 Lite çıkış fiyatından daha düşük olduğu belirtiliyor. 10 Ocak'ta Galaxy S10 Lite ile birlikte duyurulması beklenen telefonun, Ocak sonu itibariyle de Batı Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.



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    dostum kertenkele 11 dk.
    Pahalı 3 bin tl den fazla 1 telefona para vermek yazıktır .note 5 kullanıyorum bundan farklı ne yapıyor 4 k video çekiyor dersin şimdi ne işine yarayacak o boyutta bir video.
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    Spider_hip 38 dk.
    Yani 10e mi 10 lite mı genel olarak? Bir de arka kamera olarak 10e mi lite mı? Bugün S10 ailesine şöyle bir baktım elime aldım. Tamam güçlü telefonlar ama S8 ya da S9, edge'den ötürü çok daha şık duruyor bence. Uzun süredir S8 kullanıcısı olarak, ince de olsa çerçeveye alışamadım ki e versiyonundaki çerçeve pek ince de değil. Tabi benim için asıl en önemli şey arka kamera gücü. İlk kez şu geniş açı f/1.7 yi bir telefonda deneyeyim dedim S10e de denedim. Bildiğin fisheye yapıyor. Samsung bile yapıyorsa muhtemelen tüm telefonlarda geniş açı fisheye yapıyordur. O da o zaman benim için hiç kullanışsız oluyor. Görüntüde tepe çizgiye bakıyorum, bildiğin hilal şeklinde bombelenme var. Ben onu çekip koyamam o halde. E pc de onu düzeltmeye de uğraşamam. Sanırım S11'i beklemek lazım. İyi bir kamera atağı o zaman gelecek gibi.
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    aytek66 47 dk.
    Anıl Burak Karadede özellikleri tablo şeklinde bir liste yaptığın için sana donanım haber yılın içerik ödülünü vermek istiyorum <3 <3 <3
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    antoffensive 17 dk. aytek66
    Duyurulan veya hakkında oldukça gerçekçi sızıntılar bulunan her cihazda, okuyucu deneyimini iyileştirmesi adına bu tarz özetlemeler yapıyorum.
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    khytr89 56 dk.
    Note 3 Neo gibi bir sey olmus, Note 3 zamaninda Note 2 donanimiyla cikmisti, simdi ellerinde kalan Note 9 anakartlarini ayni sekilde suruyorlar piyasaya
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