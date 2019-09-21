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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Watch Active 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu

    Samsung Galaxy Watch Active 2, Türkiye'ye geliyor. Samsung Galaxy Watch Active 2 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy Watch Active 2 özellikleri neler?
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,4b
    69
    7
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Galaxy Watch Active 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu
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    Samsung’un Ağustos ayının başında tanıttığı yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca dijital mağazalardan Galaxy Watch Active 2’yi ön sipariş verebilirsiniz.

    Samsung Galaxy Watch Active 2, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut, paslanmaz çelik ve alüminyum olmak üzere iki farklı gövde seçeneğine sahip. Seçiminize göre saatin fiyatı değişiyor.

    Galaxy Watch Active 2 fiyatı

    Galaxy Watch Active 2’nin alüminyum gövdeli 40mm versiyonu 1599 TL, 44mm versiyonu 1799 TL’den ön siparişe açıldı. Paslanmaz çelik versiyonu ise 700’er lira daha pahalıya satılıyor. Teslimatların 1 Ekim tarihinden itibaren yapılacağı belirtiliyor. Ön sipariş veren müşterilere kablosuz hızlı şarj aleti hediye edilecek. Serinin önceki modeli 1199 TL’ye satılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Mekanizmalı ön kameraya sahip Vivo V17 Pro duyuruldu"

    Galaxy Watch Active 2 özellikleri

    Galaxy Watch Active 2, 360 x 360 çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. Önceki versiyonun özelliklerine ek olarak EKG ve dokunmatik çerçeve özellikleri ile dikkat çekiyor. Tizen işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı saat, gücünü Exynos 9110 yonga setinden alıyor. 768 MB RAM ve 4 GB depolama kapasitesi mevcut. Dahili GPS, 5ATM desteği ve 2 günü aşan pil kullanım ömrü de saatin diğer dikkat çeken özellikleri arasında.



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    Marrusia 3 sa. en beğenilen
    Gunaydin gunaydin gunaydin.20 gun oldu fiyati belli olali gunaydin.On siparis bile gectik.Siz magarada yasayip magaradan haberleri yaziyorsunuz herhalde GUNAYDIN.
    Turkiyedeki teknoloji basının ne kadar çöp olduğunun aslında hiçbirşeden haberleri olmayan tamamen vizyonsuz adamlardan oluştuğunu daha net gösteriyor.Burada sadece laf size değil siz tüm basına hepsi daha dün fiyat belli oldu diye yazmış.Fakat bilmiyorlar ki kore ile birlikte bizdede önşiparişe açıldı.Teknoloji basınında 2-3 tane gerçekten hakkı ile iş yapan adamlar var.Fx57 kesinlikle bunlardan biri bu site özelinde.
    Gunaydin gunaydin gunaydin.20 gun oldu fiyati belli olali gunaydin.On siparis bile gectik.Siz magarada yasayip magaradan haberleri yaziyorsunuz herhalde GUNAYD...
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    tugares 3 sa.
    Saat değil bilezik sanki 😃
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    Marrusia 3 sa. en beğenilen
    Gunaydin gunaydin gunaydin.20 gun oldu fiyati belli olali gunaydin.On siparis bile gectik.Siz magarada yasayip magaradan haberleri yaziyorsunuz herhalde GUNAYDIN.
    Turkiyedeki teknoloji basının ne kadar çöp olduğunun aslında hiçbirşeden haberleri olmayan tamamen vizyonsuz adamlardan oluştuğunu daha net gösteriyor.Burada sadece laf size değil siz tüm basına hepsi daha dün fiyat belli oldu diye yazmış.Fakat bilmiyorlar ki kore ile birlikte bizdede önşiparişe açıldı.Teknoloji basınında 2-3 tane gerçekten hakkı ile iş yapan adamlar var.Fx57 kesinlikle bunlardan biri bu site özelinde.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    ssj 3 sa. Marrusia
    Ekg özelliğini test edip paylaşabilir misiniz? Apple watch ile bunun arasında gidip geliyorum. Teşekkürler
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    mokinto 2 sa. Marrusia
    Sakın olun. Eleştirinin seviyesi, yılların kizginligini kusar gibi olmuş.
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