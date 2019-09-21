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Samsung’un Ağustos ayının başında tanıttığı yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca dijital mağazalardan Galaxy Watch Active 2’yi ön sipariş verebilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch Active 2, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut, paslanmaz çelik ve alüminyum olmak üzere iki farklı gövde seçeneğine sahip. Seçiminize göre saatin fiyatı değişiyor.

Galaxy Watch Active 2 fiyatı

Galaxy Watch Active 2’nin alüminyum gövdeli 40mm versiyonu 1599 TL, 44mm versiyonu 1799 TL’den ön siparişe açıldı. Paslanmaz çelik versiyonu ise 700’er lira daha pahalıya satılıyor. Teslimatların 1 Ekim tarihinden itibaren yapılacağı belirtiliyor. Ön sipariş veren müşterilere kablosuz hızlı şarj aleti hediye edilecek. Serinin önceki modeli 1199 TL’ye satılıyor.

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Galaxy Watch Active 2 özellikleri

Galaxy Watch Active 2, 360 x 360 çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. Önceki versiyonun özelliklerine ek olarak EKG ve dokunmatik çerçeve özellikleri ile dikkat çekiyor. Tizen işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı saat, gücünü Exynos 9110 yonga setinden alıyor. 768 MB RAM ve 4 GB depolama kapasitesi mevcut. Dahili GPS, 5ATM desteği ve 2 günü aşan pil kullanım ömrü de saatin diğer dikkat çeken özellikleri arasında.