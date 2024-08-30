Apple'ın akıllı saat satışları düştü, Huawei ve Xiaomi pazar payını arttırdı

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Pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre, küresel akıllı bilekli ve saat sevkiyatları 2024'ün 2. çeyreğinde%0,2 artarak 44,3 milyon cihaza ulaştı. Temel düzeyde işlevsellik sunan saatler, büyük ölçüde Huawei ve Xiaomi sayesinde %6 artarak en büyük büyümeyi gerçekleştirdi. Temel saatler, pazarın %48'ini oluşturarak bugüne kadarki en yüksek paylarını elde etti.

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Apple'ın satışları düştü

Gelişmiş akıllı saat satışları, Samsung, Garmin, Huawei ve Google'ın olumlu ivmesiyle Apple'ın düşüşünü telafi ederek geçtiğimiz seneyle aynı seviyede seyretti. Akıllı bileklik satışları ise yıllık %14 düşüşle düşüş eğilimini sürdürdü.

Temel akıllı saatlerdeki büyümede Hindistan önemli bir rol oynadı. Huawei ve Xiaomi ile beraber Hindistan'daki yerel üreticiler satışlarını önemli oranda arttırdı. Giderek daha fazla özellik sunmaları ve uygun fiyatları nedeniyle, temel saatlerin satışlarının artmaya devam etmesi bekleniyor

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Canalys, Apple, Samsung ve Google'ın yeni saatleriyle 2024'ün 2. yarısında akıllı saat satışlarında çift haneli büyüme öngörüyor. Ancak önümüzdeki yıllarda temel saatlerin gelişmesi, akıllı saatlerin pazar payını yiyebilir. Bunu önlemek için akıllı saat üreticileri, yüksek işlem gücünden faydalanan jest kontrolleri ve üretken yapay zeka gibi farklılaştırıcı özellikler sunması gerekecek.

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