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    Apple'ın akıllı saat satışları düştü, Huawei ve Xiaomi pazar payını arttırdı

    Pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre, küresel akıllı bilekli ve saat sevkiyatları 2024'ün 2. çeyreğinde %0,2 artarak 44,3 milyon cihaza ulaştı. Markaların satış rakamları neler?
    Apple'ın akıllı saat satışları düştü, Huawei ve Xiaomi'nin arttı
    Pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre, küresel akıllı bilekli ve saat sevkiyatları 2024'ün 2. çeyreğinde%0,2 artarak 44,3 milyon cihaza ulaştı. Temel düzeyde işlevsellik sunan saatler, büyük ölçüde Huawei ve Xiaomi sayesinde %6 artarak en büyük büyümeyi gerçekleştirdi. Temel saatler, pazarın %48'ini oluşturarak bugüne kadarki en yüksek paylarını elde etti.

    Apple'ın akıllı saat satışları düştü, Huawei ve Xiaomi'nin arttı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın satışları düştü

    Gelişmiş akıllı saat satışları, Samsung, Garmin, Huawei ve Google'ın olumlu ivmesiyle Apple'ın düşüşünü telafi ederek geçtiğimiz seneyle aynı seviyede seyretti. Akıllı bileklik satışları ise yıllık %14 düşüşle düşüş eğilimini sürdürdü.

    Temel akıllı saatlerdeki büyümede Hindistan önemli bir rol oynadı. Huawei ve Xiaomi ile beraber Hindistan'daki yerel üreticiler satışlarını önemli oranda arttırdı. Giderek daha fazla özellik sunmaları ve uygun fiyatları nedeniyle, temel saatlerin satışlarının artmaya devam etmesi bekleniyor

    Canalys, Apple, Samsung ve Google'ın yeni saatleriyle 2024'ün 2. yarısında akıllı saat satışlarında çift haneli büyüme öngörüyor.  Ancak önümüzdeki yıllarda temel saatlerin gelişmesi, akıllı saatlerin pazar payını yiyebilir. Bunu önlemek için akıllı saat üreticileri, yüksek işlem gücünden faydalanan jest kontrolleri ve üretken yapay zeka gibi farklılaştırıcı özellikler sunması gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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