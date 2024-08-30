Apple'ın akıllı saat satışları düştü, Huawei ve Xiaomi pazar payını arttırdı

Apple'ın satışları düştü
Gelişmiş akıllı saat satışları, Samsung, Garmin, Huawei ve Google'ın olumlu ivmesiyle Apple'ın düşüşünü telafi ederek geçtiğimiz seneyle aynı seviyede seyretti. Akıllı bileklik satışları ise yıllık %14 düşüşle düşüş eğilimini sürdürdü.
Temel akıllı saatlerdeki büyümede Hindistan önemli bir rol oynadı. Huawei ve Xiaomi ile beraber Hindistan'daki yerel üreticiler satışlarını önemli oranda arttırdı. Giderek daha fazla özellik sunmaları ve uygun fiyatları nedeniyle, temel saatlerin satışlarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Canalys, Apple, Samsung ve Google'ın yeni saatleriyle 2024'ün 2. yarısında akıllı saat satışlarında çift haneli büyüme öngörüyor. Ancak önümüzdeki yıllarda temel saatlerin gelişmesi, akıllı saatlerin pazar payını yiyebilir. Bunu önlemek için akıllı saat üreticileri, yüksek işlem gücünden faydalanan jest kontrolleri ve üretken yapay zeka gibi farklılaştırıcı özellikler sunması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.