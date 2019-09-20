Mekanizmalı ön kameraya sahip Vivo V17 Pro duyuruldu

Kısa süre önce NEX 3 5G amiral gemisi ile dikkat çeken Çinli üretici Vivo, bu hafta da mekanizmalı çift ön kameraya sahip akıllı telefonu V17 Pro’yu duyurdu. Telefon yine agresif bir ekran-kasa oranına sahip.

Vivo V17 Pro özellikleri

Vivo V17 Pro modeli 6.44 inçlik Super AMOLED ekranında 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor. Mekanizmalı kamera sayesinde tamamen çerçevesiz bir yapıya kavuşan telefonun parmak izi okuyucusu da ekrana entegre.

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2+6 çekirdekli Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan telefonda 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi bulunuyor. 4100mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Kamera tarafında 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 13MP çözünürlüğünde 2x optik sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Mekanizma kısmında ise 32MP çözünürlüğünde ana sensör ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör bulunuyor. Yapay zekâ ile kamera ayarları otomatik olarak yapılıyor. Hindistan’da ön sipairşe başlayan Vivo V17 Pro modeli 422$ civarında bir fiyat etiketine sahip.