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Tam Boyutta Gör Legion Studio tarafından geliştirilen birinci şahıs aksiyon oyunu Covenant için yeni bir fragman paylaşıldı. İlk olarak Game Awards 2024 etkinliğinde duyurulan oyun, çok yakında oyuncularla buluşacak. İşte oyunun yeni fragmanı ve oyunla ilgili bilinen detaylar…

Convenant için yeni fragman paylaşıldı

Covenant, arkasında Call of Duty, DOOM, Apex Legends, Battlefield, Destiny ve Halo gibi dev yapımlarda yer almış 12 kişilik deneyimli bir ekip tarafından geliştiriliyor. Oyunda, gökten gönderilen bir savaşçı meleği kontrol ediyor ve düşmüş melek Malach’ın izinden giderek yaratılışın içindeki kadim topraklara adım atıyoruz.

Fragmana gelirsek, geliştirici ekibin açıklamasına göre evren Soulslike türüne benzer bağlı bir yapıda tasarlanmış. Bu da keşif, platform bulmacaları ve gizli yollarn önemli yer tutacağı anlamına geliyor. Covenant’ın asıl odak noktası ise yakın dövüş sistemi olacak. Tekken ve Smash Bros gibi dövüş oyunlarının yanı sıra Dark Messiah ve Dishonored gibi immersive sim yapımlarından ilham alınmış.

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Ayrıca Souls serisinin etkisi de hissediliyor. Oyuncuların duruşlara göre tüm dövüş tarzları, hatta koşma, zıplama ve kayma animasyonları bile değişiyor. Bunlara ek olarak, Covenant hem eşli hem de rekabetçi çok oyunculu modlara ev sahipliği yapacak. Oyunda 1v1, 2v2 ve 3v3 kapışmalar için özel arenalar yer alacak. Oyunun hala erken geliştirme aşamasında olduğunu söyleyelim. Çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı.

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Game Awards 2024'ün yıldızı Covenant için yeni fragman paylaşıldı