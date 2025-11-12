GTA Online, konsollar için kısa süreliğine ücretsiz oldu

GTA Online, 17 Kasım’a kadar ücretsiz
Rockstar Games, X platformunda yapılan açıklamada, oyuncuların önümüzdeki bir hafta boyunca GTA Online'a tamamen ücretsiz ulaşabileceğini duyurdu. GTA Online'a şimdiye kadar dahil olmayan oyuncular için bu dönem, iyi bir fırsat olabilir. Üstelik oyundaki ilerlemeleriniz de kaydediliyor olacak. 17 Kasım sonrasında oyunun tekrar ücretli hale geleceğini hatırlatalım.
Kaçıranlar için Rockstar, son dönemde eski çalışanlarının protestoları ve oyunun geliştirme sürecine yönelik eleştirilerle gündeme gelmişti. Üstelik bu aralıkta, GTA VI'nın çıkışı 2026 Kasım ayına ertelendi. GTA 5'in PS Plus'a eklenmesi ve GTA Online'ın ücretsiz olması ise, oyuncuların ilgisini canlı tutmayı amaçlıyor.