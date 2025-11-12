Giriş
    GTA Online, konsollar için kısa süreliğine ücretsiz oldu

    Rockstar Games, GTA VI'nın ertelenmesinin ardından GTA Online'ı 17 Kasım'a kadar ücretsiz hale getirdi. Oyuncular bir hafta boyunca çevrimiçi dünyaya ücretsiz katılabilecek.

    GTA Online, konsollar için kısa süreliğine ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, geçtiğimiz hafta yapılan GTA VI erteleme duyurusunun ardından oyuncular için sürpriz bir duyuru paylaştı. Şirket, oyunculara jest niteliğinde GTA Online'ı 17 Kasım'a kadar ücretsiz hale getirdi. Ancak yalnızca Playstation 5 ve Xbox Series X-S için geçerli olacak.

    GTA Online, 17 Kasım’a kadar ücretsiz

    Rockstar Games, X platformunda yapılan açıklamada, oyuncuların önümüzdeki bir hafta boyunca GTA Online'a tamamen ücretsiz ulaşabileceğini duyurdu. GTA Online'a şimdiye kadar dahil olmayan oyuncular için bu dönem, iyi bir fırsat olabilir. Üstelik oyundaki ilerlemeleriniz de kaydediliyor olacak. 17 Kasım sonrasında oyunun tekrar ücretli hale geleceğini hatırlatalım.

    Kaçıranlar için Rockstar, son dönemde eski çalışanlarının protestoları ve oyunun geliştirme sürecine yönelik eleştirilerle gündeme gelmişti. Üstelik bu aralıkta, GTA VI'nın çıkışı 2026 Kasım ayına ertelendi. GTA 5'in PS Plus'a eklenmesi ve GTA Online'ın ücretsiz olması ise, oyuncuların ilgisini canlı tutmayı amaçlıyor.

