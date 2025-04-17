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    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun ve DLC hediye ediyor.  Bu haftanın ücretsizi Botanicula, 17 Nisan'dan 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak...               
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Botanicula geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Adından da anlaşıldığı gibi Botanicula'da yemyeşil bir dünya bizi bekliyor. Jára Plachy tarafından tasarlanan oyunda beş arkadaşın hikayesine tanık oluyoruz. İşin ilginç olan yönü ise bu arkadaşların ağaç üzerinde yaşayan farklı canlı organizmalar olması. Amacımız ise yaşadığımız ağacı bizim için cehennem yerine çeviren örümcekleri yaşam alanımızdan defedebilmek. Bu bağlamda son derece özgün ve farklı bir grafik yapısı ile de ön plana çıkmayı başarıyor.

    Bu hafta sunulan ikinci içerik ise oyun değil, ek paket oldu. Epic Games Store kullanıcıları, Firestone için birtakım ödülleri kütüphanesine ekleyebilir. Bu ödüller arasında 100 dolar değerinde bakiye ve görünüm yer alıyor. Her iki içerik, Epic Games Store'da 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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