Garmin, Android platformunu kullanan akıllı telefonlar hazırlıyor

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Garmin nuvifone

Küresel konum belirleme sistemleriyle (GPS) tanınan Garmin, akıllı cep telefonu pazarına giriş yapmaya hazırlanırken duyuracağı yeni modeller ile sektörde iddialı olmayı hedefliyor. Nuvifone isimli telefonunu ilkbahar aylarında duyurmayı hedefleyen firmanın Google'ın Android platformunu temel alan yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Garmin'in APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu pazarlama yöneticisi Tony An, nuvifone modelinin yeni telefon serisinin ilk temsilcisi olacağını belirtirken, gelişmiş GPS yetenekleriyle öne çıkması beklenen telefonu Google'ın akıllı telefon platformu Android'i temel alan yeni modellerin takip edeceğini sözlerine ekledi.

Garmin'in Android tabanlı yeni modelleri hakkında henüz detaylı özellikleri açıklanmış olmasa da önümüzdeki yılın ikinci yarısında pazara giriş yapacakları ve yine GPS özelliğiyle öne çıkacakları ayrıca Google'ın Maps uygulamasıyla sıkı bir ilişiki içerisinde olacakları ifada ediliyor. Peki Garmin akıllı telefon pazarında neler yapabilir?

GPS cihazları pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Garmin, GPS özellikli telefon satın almak isteyen kullanıcıların tercih listesine üst sıralardan giriş yapabilir. Öte yandan pek çok rakibinden farklı olarak rakiplerinin hangi özelliklerle öne çıktığını gören firmanın uzmanı olduğu özelliklerle rekabetçi olabileceği belirtiliyor.

Not: Yeni telefonların donanımsal alt yapısını üretecek firmanın ismi açıklanmadı.

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