Google Pixel 10 reklam çekimi sırasında sızdırıldı: İşte o görüntüler

Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 10’un tasarımı ve sloganı ortaya çıktı
Pixel 10 reklamında kullanılan storyboard’lar, Google’ın daha önceki tanıtım kampanyalarında kullandığı görsel dili taşıyor. Bu da sızıntının gerçekliğini büyük ölçüde doğruluyor. Ayrıca cihazın "Telefonunuzdan daha fazlasını isteyin." sloganı da gözler önüne serildi. Bu iddialı ifade, Pixel 10’un yapay zeka ve kamera yetenekleri gibi gelişmiş özellikleriyle öne çıkacağını işaret ediyor.
Son olarak reklam çekiminde iki farklı sahne dikkat çekiyor. İlk sahne klasik bir kamera çekimi izlenimi verirken, ikinci sahnede "Add Me" adını taşıyan muhtemelen yapay zeka destekli yeni bir fotoğraf özelliği tanıtılıyor olabilir. Google’ın son yıllarda fotoğrafçılık yazılımlarına verdiği önemi düşünüldüğünde Pixel 10’un da bu geleneği sürdüreceği tahmin ediliyor.
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