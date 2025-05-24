Google Pixel 10 reklam çekimi sırasında sızdırıldı: İşte o görüntüler

Tam Boyutta Gör Google’ın yeni nesil akıllı telefonu Pixel 10, bu kez resmi tanıtımdan çok önce sıradışı bir şekilde gündeme geldi. Sosyal medyadaki sızıntıya göre Pixel 10’un tanıtım reklamı Kanada’nın Vancouver şehrinde çekilirken görüntülendi. Paylaşılan görseller, çekimin profesyonel bir prodüksiyon ekibi tarafından gerçekleştirildiğini ve storyboard'larda açıkça Pixel 10 ifadesinin yer aldığını da ortaya koydu.

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Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 10’un tasarımı ve sloganı ortaya çıktı

Pixel 10 reklamında kullanılan storyboard’lar, Google’ın daha önceki tanıtım kampanyalarında kullandığı görsel dili taşıyor. Bu da sızıntının gerçekliğini büyük ölçüde doğruluyor. Ayrıca cihazın "Telefonunuzdan daha fazlasını isteyin." sloganı da gözler önüne serildi. Bu iddialı ifade, Pixel 10’un yapay zeka ve kamera yetenekleri gibi gelişmiş özellikleriyle öne çıkacağını işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay, cihazın tasarımıyla ilgili oldu. Pixel 10 Pro (veya Pro XL) modeline ait olduğu düşünülen cihazda, arka kısımda yer alan çift daireli kamera modülü net bir şekilde görülüyor. Bu modüllerden biri flaş, diğeri ise muhtemelen sıcaklık sensörü gibi işlevsel bir özellik barındırıyor. Ayrıca storyboard çizimleri, güç ve ses tuşlarının konumunu arka kamera tasarımını ve cihazın genel hatlarını detaylı biçimde gösteriyor. Görünüşe göre Pixel 10 Pro'nun tasarımı selefi Pixel 9 Pro’ya oldukça benzeyecek.

Son olarak reklam çekiminde iki farklı sahne dikkat çekiyor. İlk sahne klasik bir kamera çekimi izlenimi verirken, ikinci sahnede "Add Me" adını taşıyan muhtemelen yapay zeka destekli yeni bir fotoğraf özelliği tanıtılıyor olabilir. Google’ın son yıllarda fotoğrafçılık yazılımlarına verdiği önemi düşünüldüğünde Pixel 10’un da bu geleneği sürdüreceği tahmin ediliyor.

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Google Pixel 10 reklam çekimi sırasında sızdırıldı

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