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    Sesli videolar üretebilen Google Veo 3, Türkiye'de kullanıma açıldı

    Google'ın geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardığı yeni üretken yapay zekası Google Veo 3, Türkiye'de kullanıma sunuldu. Veo 3, özellikle sesli videolar üretebilmesiyle dikkat çekiyor.

    Google Veo 3 Tam Boyutta Gör
    Google'ın bu hafta başında düzenlediği Google I/O 2025 etkinliğinde tanıttığı en etkileyici yapay zeka araçlarından Google Veo 3 oldu. Sesli videolar üretebilen bu üretken yapay zeka, ortaya koynuduğu sonuçlarla pek çok kişiyi etkilemeyi başardı.

    Gerçek ile yapay zeka üretimi arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştıran Veo 3, bu etkinlikten kısa süre sonra ABD'de kullanıma sunuldu. Neyse ki dünyanın geri kalanının da Veo 3 için uzun süre beklemesi gerekmedi. Google, Veo 3'üdün aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 71 ülkede daha kullanıma sundu.

    Google Veo 3, Etkileyici Videolar Üretebiliyor

    Bu yeni versiyonda Veo motorunda yapılan en büyük iyileştirme videolara senkronize sesin eklenmesi. Model sadece konuşma seslerini senkronize şekilde eklemekle kalmıyor aynı zamanda videonun geçtiği mekâna göre ortam sesi de ekliyor. Örneğin kuşların ötüşlerinin duyulduğu veya arka planda trafik seslerinin olduğu bir video üretebiliyor. Google, Veo 3’ün gerçek dünya fiziğinde ve dudak senkronizasyonunda oldukça başarılı olduğunu belirtiyor ki şu ana kadar yayınlanan videolar da şirketin bu iddiasını destekliyor.

    Veo 3 sadece sesli videolar üretebilmesiyle değil doğrudan videonun kendisinde öncülünden daha iyi sonuçlar veriyor. Veo 3 ile üretilen videolarda görüntünün daha keskin ve ayrıntılı olması dikkat çekiyor..

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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