Android'e uydu mesajlaşma özelliği geliyor

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Google, Android 14 güncellemesi ile Android cihazlara uydu bağlantısı üzerinden iki yönlü iletişim getireceğini duyurmuştu. Android 14'ün stabil güncellemesi henüz çıkmamış olsa da, şirketin gelecekte Android telefonlara iki yönlü uydu mesajlaşmasını getirmek için Garmin ile birlikte çalıştığı görülüyor.

Android'de uydudan mesajlaşma dopingi

Google’ın Mesajlar uygulaması aracılığıyla Android telefonlara uydu tabanlı mesajlaşma özellikleri getirebileceği bildiriliyor. Geliştirici Neil Rahmouni, Google Mesajlar uygulamasının en son sürümünde birkaç kod dizisi buldu ve kodda “Acil durumunuzla ilgili sorularınız için %1$s numaralı telefondan Garmin Response'u arayın. Yeni bir acil durum bildirmek için yerel acil durum numaranızı arayın.” ifadelerinin olduğu gözlemlendi.

Google bu yeni özelliği Android 14'ün kararlı sürümünün dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanmasının ardından kullanıma sunabilir. Garmin'in halihazırda acil durumlarda mesajlaşmak için uydu tabanlı bağlantıya sahip birden fazla ürünü bulunuyor. Şirket, uydu bağlantısı sağlamak için dünya çapında Alçak Dünya Yörüngesi uydularından oluşan bir takımyıldızına sahip olan Iridium firması ile çalışıyor. Garmin, uydu bağlantısını kendi sitesinde 150'den fazla ülkede sunduğunu söylüyor.

Bununla birlikte Apple, uydu tabanlı acil SOS sistemini cihazlarına getiren ilk ana akım akıllı telefon markası oldu. Daha sonra Huawei de benzer bir özelliği en yeni amiral gemisi telefonlarıyla kullanıma aldı. Samsung'un Galaxy S23 ile benzer bir özellik getirmesi beklenirken, bu gerçekleşmedi ve akıllı telefon bölümünün başkanı TM Roh, ekosistemin henüz hazır olmadığını söyledi. Şimdi bu özelliğin önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S24 ile piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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