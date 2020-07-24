Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı

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Giyilebilir cihaz üreticisi Garmin ve hizmetlerine büyük çaplı bir hacker saldırısı yapıldı. Şirketin üretim hatları devre dışı kalırken, web sitesi ve mobil uygulaması kullanılamaz hale geldi.

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Gelen bilgilere göre Garmin ekosisteminin kilitlenme nedeni şirketin bilgisayar sistemlerine bir şekilde sızan WastedLocker isimli fidye yazılımı. Bu virüs, bulaştığı PC'deki verileri şifreleyerek çözmek için kripto para biriminde fidye talep ediyor.

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Şirket sorunun nedenini açıklamıyor

Şirket henüz bu iddiaları doğrulamış değil. Twitter hesabında hizmetlerinin çalışmadığı yazsa da sorunun neden kaynaklandığı açıklanmıyor. Firmanın Tayvan birimi, kullanıcılara sorunların birkaç gün içinde çözüleceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Garmin, akıllı saatleri, fitness bileklikleri, kalp atış hızı monitörleri ve diğer giyilebilir cihazlarıyla tanınan bir marka.

https://www.theverge.com/2020/7/24/21336881/garmin-ransomware-attack-outage-cause

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