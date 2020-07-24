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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı

    Dünyaca ünlü giyilebilir cihaz üreticisi Garmin, büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Üretim hatları, web sitesi ve mobil uygulaması devre dışı kalan şirket "fidye yazılımı" kurbanı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı
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    Giyilebilir cihaz üreticisi Garmin ve hizmetlerine büyük çaplı bir hacker saldırısı yapıldı. Şirketin üretim hatları devre dışı kalırken, web sitesi ve mobil uygulaması kullanılamaz hale geldi.

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    Gelen bilgilere göre Garmin ekosisteminin kilitlenme nedeni şirketin bilgisayar sistemlerine bir şekilde sızan WastedLocker isimli fidye yazılımı. Bu virüs, bulaştığı PC'deki verileri şifreleyerek çözmek için kripto para biriminde fidye talep ediyor.

    Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı
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    Şirket sorunun nedenini açıklamıyor

    Şirket henüz bu iddiaları doğrulamış değil. Twitter hesabında hizmetlerinin çalışmadığı yazsa da sorunun neden kaynaklandığı açıklanmıyor. Firmanın Tayvan birimi, kullanıcılara sorunların birkaç gün içinde çözüleceğini bildirdi.

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli Garmin, akıllı saatleri, fitness bileklikleri, kalp atış hızı monitörleri ve diğer giyilebilir cihazlarıyla tanınan bir marka.



    https://www.theverge.com/2020/7/24/21336881/garmin-ransomware-attack-outage-cause Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oğuzyalçın 1 sa. yeni yorumcu
    bir kaç güne kadar açıklarlar hacker saldırısı oldu diye
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