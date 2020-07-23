iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı

Mobil sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan L0vetodream isimli Twitter kullanıcısı iPhone 12 ile birlikte geleceği iddia edilen yeni Lightning kablosunun fotoğraflarını yayınladı.İlginizi Çekebilir 5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak
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Yayınlanan fotoğraflarda biri siyah diğeri ise beyaz olmak üzere iki kablo var. USB-C girişine sahip kablonun örgülü olması dikkat çekiyor. Böylelikle kauçuk kaplı standart kablolara kıyasla kopma ve kırılmalara karşı daha dayanıklı olacak.
iPhone 12 kutusu hafifleyebilir!
L0vetodream, görüntülerdeki siyah örgülü kablonun mevcut Mac Pro modelleriyle birlikte gelen USB-C - Lightning kablosunun güncellenmiş versiyonu olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz haftalarda iPhone 12 kutusundan şarj cihazı ve kablolu kulaklık çıkmayacağına dair haberler gündeme gelmişti. Hatta Apple, iPhone’ların kutu içeriği konusunda bir anket yaparak kullanıcıların nabzını bile yokladı.
https://www.macrumors.com/2020/07/23/leaker-shares-images-braided-lightning-cable Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Benim usb c beyaz renkli kablom tertemiz,
Erkek kardeşimin usb c beyaz renkli kablosu beyaz rengini kaybetmiş durumda.. Kablodan değil kullanımdan kaynaklı..
(tabi zorlu kullanıma uygun olmadığı doğru olabilir, kimin kulladığına bakılmadan sağlam kalmasını bekleyen de vardır.)
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