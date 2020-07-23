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    iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı

    Apple'ın iPhone 12 ile birlikte şarj kablosunu değiştireceği söyleniyordu. Yeni nesil iPhone'larla birlikte gelmesi beklenen daha sağlam "örgülü" Lightning kablosunun görüntüleri ortaya çıktı.
    5 sa.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı
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    Mobil sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan L0vetodream isimli Twitter kullanıcısı iPhone 12 ile birlikte geleceği iddia edilen yeni Lightning kablosunun fotoğraflarını yayınladı.

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    Yayınlanan fotoğraflarda biri siyah diğeri ise beyaz olmak üzere iki kablo var. USB-C girişine sahip kablonun örgülü olması dikkat çekiyor. Böylelikle kauçuk kaplı standart kablolara kıyasla kopma ve kırılmalara karşı daha dayanıklı olacak.

    iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı
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    iPhone 12 kutusu hafifleyebilir!

    L0vetodream, görüntülerdeki siyah örgülü kablonun mevcut Mac Pro modelleriyle birlikte gelen USB-C - Lightning kablosunun güncellenmiş versiyonu olduğunu belirtti.

    Geçtiğimiz haftalarda iPhone 12 kutusundan şarj cihazı ve kablolu kulaklık çıkmayacağına dair haberler gündeme gelmişti. Hatta Apple, iPhone’ların kutu içeriği konusunda bir anket yaparak kullanıcıların nabzını bile yokladı.



    https://www.macrumors.com/2020/07/23/leaker-shares-images-braided-lightning-cable Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 4 sa. en beğenilen
    Aldıktan bir yıl sonra sararıp, kendiliğinden eriyip, yapış yapış olan kabloyu nasıl değiştirmeyi düşündüler acaba?
    Yanıtla +8
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    ByBaterist (uygar demir) 4 sa.
    Fiyata geçirmişlerdir kablo yaptık diye.
    Yanıtla +5
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    paco_ct (cenk tez) 4 sa.
    baseus örgülü kabloları candır değişmeselerde olur açıkcası 😂3-4 yıldır kullandığım bir kablo var elimde baseus marka zerre deforme olmadı, sorunsuzda çalışıyor hem data hem şarj, gemi halatı gibi zaten yıllarcada bişey olacağını düşünmüyorum
    baseus örgülü kabloları candır değişmeselerde olur açıkcası 😂3-4 yıldır kullandığım bir kablo var elimde baseus marka zerre deforme olmadı, sorunsuzda çalışıyo...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Özgür1616 (Özgür Küçük) 5 dk.
    O zaman adaptöre elvada diyoruz
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    eyreequel (Onur Doğan) 35 dk.
    Mesut Çevik'e gün doğdu. Kabloda devrim, böyük inovasyon. Artık bir ay promosyonunu yapar bunun.
    Yanıtla +2
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa.
    Hayatta değiştirmezler. Orjinal aksesuardan kazandığı parayı telefondan kazanmıyor apple. Kalitesiz kabloyü ual verecek ki size, siz kırılınca yenisini alın hemen. Adaptörü çıkarırlar çünkü çok az kişi ekstra adaptör alır telefonu aldıktan sonra
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    fuckulteli 2 sa.
    Kız kardeşimin iPhone X kablosu 2 yıllık ilk günkü gibi,
    Benim usb c beyaz renkli kablom tertemiz,
    Erkek kardeşimin usb c beyaz renkli kablosu beyaz rengini kaybetmiş durumda.. Kablodan değil kullanımdan kaynaklı..
    (tabi zorlu kullanıma uygun olmadığı doğru olabilir, kimin kulladığına bakılmadan sağlam kalmasını bekleyen de vardır.)
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    cocainbar (ismail bey) 3 sa.
    Atiyorum kablolu kulaklikla adaptorun toplam maliyeti 20$ Olsun, usb kablosuda 5$. Simdi 20$ maliyetten Kurtulan apple, maliyeti 5$ dan 10$ a cikan kabloyu eklemis. Yani 15$ kar.

    Kasa her zaman kazanir
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    ProsesMuhendisi (A B) 4 sa.
    Kablo siyah ise siyah adaptör kesinlikle yoktur Apple'da. LG G2'im vardı. Cihaz beyaz ise aksesuarlar beyaz, siyah ise aksesuarlar siyahtı.
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    erdm6 (erdem karamaden) 4 sa.
    Güzel gelişme olmuş özellikle kablo üzerinde güç denemesi yapanlar için. Şu anki kutudan çıkan kabloyu 1 senede nasıl bozmayı başarabiliyorsunuz anlamıyorum.İphone 6s in kutusundan çıkan kablo 4 sene oldu hala en ufak yırtık bir yeri yok sapasağlam çalışıyor.
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    maximus8282 (maximus ) 4 sa. erdm6
    Aynı şekilde benim de fabrikada ki katlama çizgileri bile duruyor ve bembeyaz.
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    paco_ct (cenk tez) 4 sa.
    baseus örgülü kabloları candır değişmeselerde olur açıkcası 😂3-4 yıldır kullandığım bir kablo var elimde baseus marka zerre deforme olmadı, sorunsuzda çalışıyor hem data hem şarj, gemi halatı gibi zaten yıllarcada bişey olacağını düşünmüyorum
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    danlabilic (Danla Bilic) 4 sa.
    işte inovasyon.d
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    ByBaterist (uygar demir) 4 sa.
    Fiyata geçirmişlerdir kablo yaptık diye.
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    3105 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 12 ve
    3 etiket daha lightning örgülü kablo Mobil Teknolojiler
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