ABD öncülüğündeki 40 ülke fidye yazılımlarına ödeme yapmama sözü verdi

Uluslararası Fidye Yazılımı ile Mücadele Girişimi (International Counter Ransomware Initiative), dünya genelinde fidye yazılımı saldırılarının sayısının arttığı bir dönemde ortaya çıkarken ABD ulusal güvenlik danışman yardımcısı Anne Neuberger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin bu tür saldırıların %46'sı ile açık ara en kötü etkilenen ülke olduğunu söyledi: "Fidye yazılımı suçlularına para aktığı sürece, bu büyümeye devam edecek bir sorun" dedi.
Fidye yazılımlarına ödeme yapılmayacak
Türkiye’nin dahil olmadığı bu girişim ile fidye ödeme hesapları hakkında daha iyi bilgi paylaşımı yoluyla suçluların finansmanının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Biri Litvanya, diğeri İsrail ve BAE tarafından ortaklaşa olmak üzere iki bilgi paylaşım platformu oluşturulacak. Neuberger, ortak ülkelerin ABD Hazine Bakanlığı aracılığıyla fidye ödemelerini taşımak için kullanılan dijital cüzdanlarla ilgili bilgileri içeren bir "kara liste" paylaşacaklarını söyledi.
İşbirliği sayesinde yasadışı fonları tespit etmek amacıyla blok zincirini (Blockchain) analiz etmek için yapay zeka da kullanılacak. Blockchain analiz firması Chainalysis, temmuz ayında yaptığı açıklamada, fidye yazılımı saldırganlarına yapılan kripto ödemelerinin hacminin kayıtlardaki en büyük ikinci değere doğru ilerlediğini söyledi.
Fidye yazılım saldırılarında, bilgisayar korsanları bir kuruluşun sistemlerini şifreliyor ve kilidi açmak karşılığında fidye ödemesi talep ediyor. Çoğu zaman hassas verileri de çalarak kurbanlardan fidye almak için bu verileri kullanıyorlar ve ödemeler yapılmazsa bilgilerin internete sızdırılacağı söyleniyor. Son verilere göre eylül ayında 514 saldırı gerçekleşti ve bu sayı bir önceki aya göre %32, bir yıl öncesine göre ise %153 artış gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.