GeForce 182.05 Beta yayımlandı; %11'e varan performans artışı

GPU teknolojilerinde sektöre yön veren isimlerden biri olan Santa Clara merkezli Nvidia, ekran kartları için yeni bir sürücü daha yayımladı. Firma henüz "beta" safhasında olan GeForce 182.05 sürüm numaralı yeni versiyonu, PhysX 9.09.0203 yazılımı ile birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücünün üzerinde durulan detayları ise şu şekilde;



- F.E.A.R. 2: Project Origin için tavsiye edilen ideal sürücü.

- GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla 3D uygulamalarda performans artışı, sonuçlar GPU, sistem özellikleri ve oyuna göre değişiklik gösterebilir.

- Fallout 3 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %8'e varan performans artışı.

- F.E.A.R. 2: Project Origin için %10'a varan performans artışı.

- Half-Life 2 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %9'a varan performans artışı.

- Left 4 Dead için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %11'e varan performans artışı.

- Race Driver: GRID yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %10'a varan performans artışı.

- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi için tam OpenGL 3.0 desteği



GeForce 182.05 Beta'yı indirmek için; http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.05_beta.html

Alternatif linkler;



- GeForce 182.05 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 182.05 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 32bit)

- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 64bit)