GeForce 182.05 Beta yayımlandı; %11'e varan performans artışı

GPU teknolojilerinde sektöre yön veren isimlerden biri olan Santa Clara merkezli Nvidia, ekran kartları için yeni bir sürücü daha yayımladı. Firma henüz "beta" safhasında olan GeForce 182.05 sürüm numaralı yeni versiyonu, PhysX 9.09.0203 yazılımı ile birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücünün üzerinde durulan detayları ise şu şekilde;
- F.E.A.R. 2: Project Origin için tavsiye edilen ideal sürücü.
- GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla 3D uygulamalarda performans artışı, sonuçlar GPU, sistem özellikleri ve oyuna göre değişiklik gösterebilir.
- Fallout 3 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %8'e varan performans artışı.
- F.E.A.R. 2: Project Origin için %10'a varan performans artışı.
- Half-Life 2 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %9'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %11'e varan performans artışı.
- Race Driver: GRID yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %10'a varan performans artışı.
- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi için tam OpenGL 3.0 desteği
GeForce 182.05 Beta'yı indirmek için; http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.05_beta.html
Alternatif linkler;
- GeForce 182.05 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 64bit)
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windows 7 zaten update ediyor ekran kartı sürücüsünü indrimen gerekmiyor nvidia ve microsoft anlaşmışlar...
ah birde ucuz ve nm de teknolojik olarak daha da ilerde olsan tadından yenmeyecek ;)
NVIDIA driver işinde gerçekten baya iyi işler çıkartıyor.
Saygılar
en aşağıdakiler ise, %50 de hepsi. 1680*1050 çözünürlük. Ss koymak daha mantıklıydı ama üşendim şimdi. Sonuçlar hoşuma gitti..
WHQL sürücülerin ne zaman çıkacağı belli olmaz. En iyisi beklemek yerine beta sürücü kullanmak. Zaten beta sürümlerde oldukça etkili ve faydalı. Çekinecek bir şey yok. Yükleyin gitsin.
Nvidia'yı tek tebrik ettiğim konu sürücü kısmı... Hem oyunları desteklemesiyle; hemde çıkardığı sürücülerle performans artışı yaşatmasıyla Nvidia kendi farkını ortaya koyuyor.
İşlemci 3.66 OC li
Peki @nuMETALxx arkadaşımızın dışında farkı yaşayan var mı?