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GeForce 182.05 Beta yayımlandı; %11'e varan performans artışı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,9b
1
79
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU teknolojilerinde sektöre yön veren isimlerden biri olan Santa Clara merkezli Nvidia, ekran kartları için yeni bir sürücü daha yayımladı. Firma henüz "beta" safhasında olan GeForce 182.05 sürüm numaralı yeni versiyonu, PhysX 9.09.0203 yazılımı ile birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücünün üzerinde durulan detayları ise şu şekilde;

- F.E.A.R. 2: Project Origin için tavsiye edilen ideal sürücü.
- GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla 3D uygulamalarda performans artışı, sonuçlar GPU, sistem özellikleri ve oyuna göre değişiklik gösterebilir.
- Fallout 3 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %8'e varan performans artışı.
- F.E.A.R. 2: Project Origin için %10'a varan performans artışı.
- Half-Life 2 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %9'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %11'e varan performans artışı.
- Race Driver: GRID yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %10'a varan performans artışı.
- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi için tam OpenGL 3.0 desteği

GeForce 182.05 Beta'yı indirmek için; http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.05_beta.html

Alternatif linkler;

- GeForce 182.05 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 64bit)


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yekoo 10 yıl
@mamad
windows 7 zaten update ediyor ekran kartı sürücüsünü indrimen gerekmiyor nvidia ve microsoft anlaşmışlar...
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*cparty* 10 yıl
bu sürücüyü kurduktan sonra gta 4 de 10-15 dkk dan sonra anlık takılmalar başladı bi önceki sürücüye döndüm
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ramiX 10 yıl
CUDA + PhysX ve her zaman güncelenen Driverlar brova nVidia
ah birde ucuz ve nm de teknolojik olarak daha da ilerde olsan tadından yenmeyecek ;)
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FirstSoldier_Hawk 10 yıl
Valla nvidia ayda 2-3 kere sürücü çıkarabiliyor. Performans artışı oluncada çok iyi oluyor.
NVIDIA driver işinde gerçekten baya iyi işler çıkartıyor.
Saygılar
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doruktr 10 yıl
peki bu betaya ya beta olmasının faydası yada zararı nedir bende gta için çıkarılan versiyon yüklüydü bunu yükledikten sonra herhangi bir zarar olur mu beta diye soruyorum bunu yani bi eksi tarafı ?
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Blackberry Smoke 10 yıl
notebooklardada çıktımı acaba
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aoguz 10 yıl
Arkadaşlar bende eski bir kart var 7600GS AGP. Performans farkı olur mu acaba?
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santhora 10 yıl
Ne ATI ne de Nvidia Babamızın malı değil. ben faydaya bakarım. evet belki ATI iyi kart yapıyor olabilir ama hem oyun desteği hem de sürücüleri sayesinde artan performansından dolayı Nvidia şu an için daha mantıklı bi çözüm. Bizler genelde oyun insanıyız. ve oyunlarda bana faydayı ATI'den çok Nvidia veriyor
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Janti 10 yıl
Şimdi GTA'dan çıktım. Ayarlar tam istediğim gibi 30-35fps oynuyorum. Texture medium, diğerleri high, en sondaki highest

en aşağıdakiler ise, %50 de hepsi. 1680*1050 çözünürlük. Ss koymak daha mantıklıydı ama üşendim şimdi. Sonuçlar hoşuma gitti..
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FİT GYM 10 yıl
Bu Sürümün WHQL Sürücüsü Ne Zaman Cıkar Tahminen Arkadaşlar ?
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DemirKipi 10 yıl
@KeNaN-AsLaN
WHQL sürücülerin ne zaman çıkacağı belli olmaz. En iyisi beklemek yerine beta sürücü kullanmak. Zaten beta sürümlerde oldukça etkili ve faydalı. Çekinecek bir şey yok. Yükleyin gitsin.
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buraoca2 10 yıl
Ati'den de bol performans artışı olan bir sürücü istiyoruz. Ati kendi kartlarının güçlü olduğunu söylüyorsa; çıkaracağı sürücülerlede bunu ispatlamalı...
Nvidia'yı tek tebrik ettiğim konu sürücü kısmı... Hem oyunları desteklemesiyle; hemde çıkardığı sürücülerle performans artışı yaşatmasıyla Nvidia kendi farkını ortaya koyuyor.
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Source 10 yıl
Ben pek fark göremedim 3dmark vantage ve GTA IV de

İşlemci 3.66 OC li


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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taner11 10 yıl
bu nv ya koyacam artık.kaç zamandır mobil gpular için sürücü yok. 7400 go gpulu laptop var ama nvidia.com da sürücüsü yok.ben böyle işin ...
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Thehunt 10 yıl
teşekkürler nvidia
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Janti 10 yıl
Bizde çekelim bakalım..

Peki @nuMETALxx arkadaşımızın dışında farkı yaşayan var mı?
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Mickcasey 10 yıl
184.84 surucusunu gta 4 ıcın cıkarmıstı ve performans artısı olmustu konuları takıp edelım
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Technics 10 yıl
edelim etmeyenleride uyaralım hatta

Orjinalden alıntı: Mickcasey

184.84 surucusunu gta 4 ıcın cıkarmıstı ve performans artısı olmustu konuları takıp edelım

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