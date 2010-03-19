GeForce GTX 470 ve 480: Saat hızları, fiyatlar ve merak edilen diğer detaylar

XFX GeForce GTX 480

Resmi lansmanı bir hafta sonra gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için detaylı özellikler nihayet gün ışığına çıktı. VR-Zone sitesinin haberine göre Nvidia'nın yeni amiral gemisi olacak GeForce GTX 480, beklentilerin aksine 512x yerine 480x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 700MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli ekran kartında paralel işlem birimleri 1401MHz'de, bellekler ise 3700MHz'de görev yapacak. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın bellek bant genişliği ise 173.4GB/saniye.

GeForce GTX 470 ise uzunca bir süredir konuşulduğu gibi 448x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 607MHz olarak belirlenen ekran kartında paralel işlemciler 1215MHz, bellekler ise 3348MHz'de görev yapıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının bellek bant genişliği ise 130.7GB/saniye. Güç tüketim değerleri de belirtilen kartlardan GeForce GTX 480, daha önce açıkladığımız gibi 295 Watt ( ATi HD 5970'den 1 Watt daha fazla), GeForce GTX 470 ise 225 Watt güç çekecek gibi görünüyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 470, Radeon HD 5850'den %5-10 daha hızlı olacak ve 349$ seviyesinden satılacak, GeForce GTX 480 ise HD 5870'den hızlı olacak ve 499$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

Kaynak: VR-Zone, Techpowerup