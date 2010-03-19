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GeForce GTX 470 ve 480: Saat hızları, fiyatlar ve merak edilen diğer detaylar

9 yıl
32,5b
1
165
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX GeForce GTX 480

Resmi lansmanı bir hafta sonra gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için detaylı özellikler nihayet gün ışığına çıktı. VR-Zone sitesinin haberine göre Nvidia'nın yeni amiral gemisi olacak GeForce GTX 480, beklentilerin aksine 512x yerine 480x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 700MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli ekran kartında paralel işlem birimleri 1401MHz'de, bellekler ise 3700MHz'de görev yapacak. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın bellek bant genişliği ise 173.4GB/saniye.

GeForce GTX 470 ise uzunca bir süredir konuşulduğu gibi 448x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 607MHz olarak belirlenen ekran kartında paralel işlemciler 1215MHz, bellekler ise 3348MHz'de görev yapıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının bellek bant genişliği ise 130.7GB/saniye. Güç tüketim değerleri de belirtilen kartlardan GeForce GTX 480, daha önce açıkladığımız gibi 295 Watt ( ATi HD 5970'den 1 Watt daha fazla), GeForce GTX 470 ise 225 Watt güç çekecek gibi görünüyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 470, Radeon HD 5850'den %5-10 daha hızlı olacak ve 349$ seviyesinden satılacak, GeForce GTX 480 ise HD 5870'den hızlı olacak ve 499$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

Kaynak: VR-Zone, Techpowerup


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CeFurkan 9 yıl
Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 470, Radeon HD 5850'den %5-10 daha hızlı olacak ve 349$ seviyesinden satılacak, GeForce GTX 480 ise HD 5870'den hızlı olacak ve 499$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

inanilmaz sacma

bana gore gtx 470 cok rahat hd 5870 i tokatlicak

nese az kaldi kartlar gelince gorecez
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eric13 9 yıl
tabii canım öyle






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pckolik13 9 yıl

CeFurkan

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 470, Radeon HD 5850'den %5-10 daha hızlı olacak ve 349$ seviyesinden satılacak, GeForce GTX 480 ise HD 5870'den hızlı olacak ve 499$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

inanilmaz sacma

bana gore gtx 470 cok rahat hd 5870 i tokatlicak

nese az kaldi kartlar gelince gorecez


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mageji 9 yıl

CeFurkan

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 470, Radeon HD 5850'den %5-10 daha hızlı olacak ve 349$ seviyesinden satılacak, GeForce GTX 480 ise HD 5870'den hızlı olacak ve 499$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

inanilmaz sacma

bana gore gtx 470 cok rahat hd 5870 i tokatlicak

nese az kaldi kartlar gelince gorecez


kedidir kedi
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DH Misafiri 9 yıl
Gigabyte gtx260 Oc kart sahibiyim..şu anda güncel oyunların hepsini fulldetay oynayabiliyorum.Bu kadar teknik detaya ve araştırmaya gerek varmı onuda bilmiyorum..benim için en ii kart istediğim oyunları full oynatan karttır..yoksa neyleyim ben fermiyi yada ati 5000 serisini..:)..gözlemlerime göre tarihte ilk defa kart teknolojisi oyun teknolojisini geçti şimdiki en baba kartlar ( gtx295..ati 5890 )bence en az 3 sene hiç zorluk çekmeden oyunları oynatırlar..
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demircibu 9 yıl

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Angry006 9 yıl
nvidia iş yapmaz kart cıkartacak ama testleri yok karşılaştırma vs saat hızı bu şu demiş ama aslı varmı onlar önemli ati fiyatları aşşagı cekmez yaza kadar aynı kartlarla devam
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annihilator 9 yıl
48
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baysan240 9 yıl
beyler bir şey soracam bu %5-10 fark güncel driverlemi test edilmiş biliyorsunuz ekran kartı 5xxx serisi çıktıktan sonra kaç tane driver çıktı ve bunların toplamda hatırı sayılır bir performans artışı vaad ediliyordu ??
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kubisaray 9 yıl
bence sen ümitsizliğe kapılma kanunı61 daha dx11 teklonojisi çıkalı ne zaman oldiki ben yazın 5850 ve 5870 den indirim bekliyorum belki şimdi erken ama yazın hem 5890 modeli çıkabilir hemde yazın durgun olan piyasalarda satış yapmak için bu yolu seçebilirler.
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KANUNI61 9 yıl
yazık oldu nvidia ya daha doğrusu bize ati bu durumda indirim filan yapmaz yalanoldu 5850 hayalim :((
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ALBAY 9 yıl

KANUNI61

yazık oldu nvidia ya daha doğrusu bize ati bu durumda indirim filan yapmaz yalanoldu 5850 hayalim :((


Ben şahsen bugün 2.el alıyorum 5850 yi uygun bir fiyata.Siz de 2.ele yönelirseniz neden olmasın?
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Tolgá 9 yıl
5000mhz belleklerle 200gb/sn bantgenişliği olur ama neden 4000 mhz bellekler
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buraoca2 9 yıl
@cestvrai
Evet hocam benimde olmasını en çok istediğim şey bu. Kıyasıya performans rekabetini görmek çok güzel bir duygu olsa gerek. Uzun zamandır böyle bir karşılaşmaya hasretiz :)
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DH Misafiri 9 yıl
Gigabyte gtx260 Oc kart sahibiyim..şu anda güncel oyunların hepsini fulldetay oynayabiliyorum.Bu kadar teknik detaya ve araştırmaya gerek varmı onuda bilmiyorum..benim için en ii kart istediğim oyunları full oynatan karttır..yoksa neyleyim ben fermiyi yada ati 5000 serisini..:)..gözlemlerime göre tarihte ilk defa kart teknolojisi oyun teknolojisini geçti şimdiki en baba kartlar ( gtx295..ati 5890 )bence en az 3 sene hiç zorluk çekmeden oyunları oynatırlar..
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DH Misafiri 9 yıl
ARKADAŞLAR EĞER %5-10 GIBI BI FARKLA GECECEKSE NIVIDE ATIYI NVİDA BATTI DEMEKTIR PERFORMANS OLARAK. SUNU GOZDEN KAÇIRMAYIN NVİDANIN 320 BİT BANT ATİ 256 BİT ARADA BAYA BI FARKK VAR VE BU YUZDE 5-10 DFARKDA BUNDAN KAYNAKLANIYOR.. BU YUZDEN NVİDANIN 6 AY GEC CIKARMASI BI ISE YARAMAMIŞ PERFORMANS OLARAK.. NVİDA CIKTIKTAN SSONRA TI INDIRIM MUTLAKA YAPACAKTIR DAHA ALINIR BI SEVIYEDE OLUCAKTIR NVİDAYA GORE
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