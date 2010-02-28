GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili yeni fiyat bilgileri

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Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480, daha öncesinde CeBIT 2010 fuarında katılımcılara ve/veya basın mensuplarına ön gösterimle tanıtılacak. CeBIT fuarına DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartlarıyla gelen bazı üreticiler de GeForce GTX 480'li demo sistemlerini bugünden itibaren göstermeye başladılar. Kasa iç görüntülere izin verilmiş olmasa GeForce GTX 480'li demo sistemlerden biri görüntülendi ve kartların fiyatları hakkında bazı yeni bilgiler elde edildi. Gelen bilgilere göre GeForce GTX 480, 500-600 Avro, bir alt model olan GeForce GTX 470 ise 300-400 Avro arasında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da pazara sunulabilir.

Bir önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi iki adet DVI ve bir adet HDMI portuna sahip olan GeForce GTX 480'de biri 8-pin diğeri ise 6-pin iki adet güç konnektörü bulunuyor.

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