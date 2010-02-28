GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili yeni fiyat bilgileri

Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480, daha öncesinde CeBIT 2010 fuarında katılımcılara ve/veya basın mensuplarına ön gösterimle tanıtılacak. CeBIT fuarına DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartlarıyla gelen bazı üreticiler de GeForce GTX 480'li demo sistemlerini bugünden itibaren göstermeye başladılar. Kasa iç görüntülere izin verilmiş olmasa GeForce GTX 480'li demo sistemlerden biri görüntülendi ve kartların fiyatları hakkında bazı yeni bilgiler elde edildi. Gelen bilgilere göre GeForce GTX 480, 500-600 Avro, bir alt model olan GeForce GTX 470 ise 300-400 Avro arasında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da pazara sunulabilir.
Bir önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi iki adet DVI ve bir adet HDMI portuna sahip olan GeForce GTX 480'de biri 8-pin diğeri ise 6-pin iki adet güç konnektörü bulunuyor.
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bize 400$ dan gelse 600 TL eder
nese gelsinde bakacaz artik
470 400$ TR-700 TL
480 600$ TR-1100 TL
neden bu kadar saklıyorlar bu kartı anlamıyom şöle bir kaç test gösterseler ne olur sanki ulen inşlh fiyasko olurda bizde donanımhaber formunu şölen yerine dönütütürüz walla ne goy goy olur allaaaa
25-26 mart 4 gözle bekliyom şöle ağız tadı ile birbirimize girelim zuelelelelell
hakkaten ya. kartlar çıksa da biraz polemiğe girsek
Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.
tamda hd 5770 elimde cortlamışken bari fermiye geçerim
:D:D
300 dolara bulduğun 5870'lerdne rica etsem bana 5000 tane filan satın alabilir misin? parayı kırıp hawaii'de yemeyi planlıyorum
Mübalağa sanatı buna diyorlar heralde 5850cf demek istedi sanırım arkadaş
E güzel yapın o zaman