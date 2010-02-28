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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili yeni fiyat bilgileri

9 yıl
12,4b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili yeni fiyat bilgileri
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Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480, daha öncesinde CeBIT 2010 fuarında katılımcılara ve/veya basın mensuplarına ön gösterimle tanıtılacak. CeBIT fuarına DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartlarıyla gelen bazı üreticiler de GeForce GTX 480'li demo sistemlerini bugünden itibaren göstermeye başladılar. Kasa iç görüntülere izin verilmiş olmasa GeForce GTX 480'li demo sistemlerden biri görüntülendi ve kartların fiyatları hakkında bazı yeni bilgiler elde edildi. Gelen bilgilere göre GeForce GTX 480, 500-600 Avro, bir alt model olan GeForce GTX 470 ise 300-400 Avro arasında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da pazara sunulabilir.

Bir önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi iki adet DVI ve bir adet HDMI portuna sahip olan GeForce GTX 480'de biri 8-pin diğeri ise 6-pin iki adet güç konnektörü bulunuyor.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili yeni fiyat bilgileri
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CeFurkan 9 yıl
gtx 470 icin fiyat 300-400$ arasi demek

bize 400$ dan gelse 600 TL eder

nese gelsinde bakacaz artik
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mav1li 9 yıl
Tahmini fiyatlarım
470 400$ TR-700 TL
480 600$ TR-1100 TL
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bethere4you 9 yıl
hayatımda böyle rekabete şait olmamaıstım walla insan diyecek bir sey bulamıyor
neden bu kadar saklıyorlar bu kartı anlamıyom şöle bir kaç test gösterseler ne olur sanki ulen inşlh fiyasko olurda bizde donanımhaber formunu şölen yerine dönütütürüz walla ne goy goy olur allaaaa
25-26 mart 4 gözle bekliyom şöle ağız tadı ile birbirimize girelim zuelelelelell
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Hobar 9 yıl

bethere4you

hayatımda böyle rekabete şait olmamaıstım walla insan diyecek bir sey bulamıyor
neden bu kadar saklıyorlar bu kartı anlamıyom şöle bir kaç test gösterseler ne olur sanki ulen inşlh fiyasko olurda bizde donanımhaber formunu şölen yerine dönütütürüz walla ne goy goy olur allaaaa
25-26 mart 4 gözle bekliyom şöle ağız tadı ile birbirimize girelim zuelelelelell

hakkaten ya. kartlar çıksa da biraz polemiğe girsek
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stradosphere 9 yıl
Ne kadar cf meraklısı varnış forumda da haberimiz yokmuş.Ne olsa fiyat kıyaslaması cf ye çekilmeye başlandı
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aydogdu1453 9 yıl
Vergi vergi vergi tükrticiyi yiyen vergi devlet neden cebini hunharca para dolduran ithalatçılardan vergi almayıpta bizden vergi alıyor hala anlamadım.Fiyatlarıda güzelmeiş ama ilk parti trde biraz zor yenir gibime geliyo.
Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.
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M.C.B 9 yıl
kart frikik vermiş :)
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Ahmet-79 9 yıl
Çabuk çıksın


tamda hd 5770 elimde cortlamışken bari fermiye geçerim
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talh4wk 9 yıl
O paraya 5870CF yapılır.

:D:D
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sertacaygun 9 yıl
O paraya 5870CF yapılır.
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annihilator 9 yıl

sertacaygun

O paraya 5870CF yapılır.


300 dolara bulduğun 5870'lerdne rica etsem bana 5000 tane filan satın alabilir misin? parayı kırıp hawaii'de yemeyi planlıyorum
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sulo61gun 9 yıl
sertacaygun

O paraya 5870CF yapılır.

Mübalağa sanatı buna diyorlar heralde
5850cf demek istedi sanırım arkadaş
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CESAJANS 9 yıl

sertacaygun

O paraya 5870CF yapılır.


E güzel yapın o zaman
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Hobar 9 yıl
470 ile 480 arasında oldukça fiyat farkı var. performans farkı ne düzeyde olacak acaba?
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HoLY.oNE 9 yıl
yeter be cık artık istersen 1bin dolardan cık ama cık..işn bkunu cıkrdılar ama haa
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