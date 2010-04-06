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GeForce GTX 480 için hazırlanan özel tasarımlı baskılı devre göründü

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 480 için hazırlanan özel tasarımlı baskılı devre göründü
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12 Nisan'da satışa sunulacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin kullanıcılarla buluşacak ilk temsilcileri, Nvidia tarafından hazırlanan referans tasarımı baz alacak ve kartlar arasındaki farkı genel olarak soğutucu üzerindeki çıkartmalar, kutu içerikleri ve garanti süresi gibi ek hizmetler belirleyecek. Ancak EVGA'nın Hydro Copper serisi su soğutmalı modelleri ve Galaxy'nin "hafifçe" özelleştirilmiş GeForce GTX 470 çözümü dikkate alınarak DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartları için tasarımları özelleştirilmiş yeni modellerin hızlı bir şekilde pazara gireceğini de söyleyebiliriz. İşte bu noktada devreye giren Çinliler, GeForce GTX 480 için yeni bir baskılı devre tasarımı hazırladılar.

Taiyanfa'nın özel tasarımlı yeni baskılı devresi, Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 480'i ile kıyaslandığında, GeForce GTS 250 düzeyindeki daha kısa yapısı ile dikkat çekiyor. Ancak daha da ilginç olanı ise 8-pin ve 6-pin güç konnektörlerine sahip olan referans tasarım GeForce GTX 480'e kıyasla PCB'de iki adet 6-pin konnektörüne yer verilmesi gösterilebilir. Değiştirilen güç tasarımından ötürü 225 Watt seviyesinde güç sağlayabilen yeni dizayn için GeForce GTX 480'nin hızlarının düşürüleceği ve hazırlanan kartların daha çok HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem segmentini hedefleyeceği düşünülüyor. GeForce GTX 480 için hazırlanan yeni PCB'nin hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.

GeForce GTX 480 için hazırlanan özel tasarımlı baskılı devre göründü
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gerbay 9 yıl
bunlar gündemde kalmak için uydurulmuş reklam kokan hareketler..
aha bak bu pcb si, aha bak bu fan ı, aha bak bu soğutucusu, aha bakın bu da viagra misali driver ı.. bu böyle sürüp gider..
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Man From Atlantis 9 yıl
böyle bir kart preorderları iptal ettirir, üreticilerin zararına olur..
diyecem ama zaten zararına üretmiyorlar mı? yoksa bu işten zarar eden sadece tsmcden aldığı gpuları daha ucuza kart üreticilerine teslim etmek zorunda kalan nvidia mı?
diyecem tekrar, ama kartı da soğutucuyu da herşeyiyle üreticilere teslim eden nvidia zarar ederek sattığı kartların preorderlarını iptal ettirerek zararını azaltmaya mı çalışıyor ?
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acbold 9 yıl
@KANUNI61
kartlara kötü diyorsunda. daha 2 kart çıktı adam akıllı. ati nin bi kaç aydır çıkardığı çoğu kartlarında üstünde.hatta en üstlere bile yaklaşan modeller.en hızlı ekran kartında da zirveye oturmak için 1-2 kart daha çıkartıcağını düşünüyorum üst seviyede nvidia nın.
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ALBAY 9 yıl
Kartlar kötü değil de adamlar satabilmek için nerdeyse " bakın bu kartları şu mühendis arkadaşlar yaptı almazsanız çoluk çocuk evde aç kalacaklar " tarzı reklam yapıyolar.Ne anlıycak son kullanıcı devrelerden veye ne işine yarayacak?? Ayrıca bu devreler güç tüketimini düşürüp (225w) daha az performans sergileyeceklermişşş.O zaman kim alacak acaba merak ediyorum?
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Batuist 9 yıl
her ne kadar yüksek güç tüketimi olsada fazla ısınsada desteklediği teknolojiler beni oldukça cezbediyor ferminin.. alacakmıyım sorusunun cevabı hayır ama bir sonraki kartım nvidia olacak ve o zamana kadar da 28nm ile üretilen ikinci revizyonları gelir zaten...
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MÇKR_06 9 yıl
çinliler yapıyor
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stradosphere 9 yıl
@KANUNI61
İyide zaten kart test bile edildi,baskı devresini göstermesinin ne zararı var,eziklikle alakası yoktur durumun.Kart istenen performansı vermedi diye,devreyi gösterse bile çamur atıyosunuz,saplantı olmuş sende zaten
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milyondabir 9 yıl
fehmide hava gazi cikti ne atip tutuldu neler dendi ama gel gör bakki ne cikti.
yok atiyi cok ezecekmiste vsvs
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KANUNI61 9 yıl
bu ne allah aşkına bukadarmı bi firma kendini ezik hisseder anlamadım tmm yaptığın gpu sorun olabilir anlaşılır bişeydir bukadarda olmaz kutusunu soğutucusunu hatta maketini bile gösterdiler şimdide baskı devresini
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AndryTR 9 yıl
Wüğep

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