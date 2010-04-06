GeForce GTX 480 için hazırlanan özel tasarımlı baskılı devre göründü

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12 Nisan'da satışa sunulacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin kullanıcılarla buluşacak ilk temsilcileri, Nvidia tarafından hazırlanan referans tasarımı baz alacak ve kartlar arasındaki farkı genel olarak soğutucu üzerindeki çıkartmalar, kutu içerikleri ve garanti süresi gibi ek hizmetler belirleyecek. Ancak EVGA'nın Hydro Copper serisi su soğutmalı modelleri ve Galaxy'nin "hafifçe" özelleştirilmiş GeForce GTX 470 çözümü dikkate alınarak DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartları için tasarımları özelleştirilmiş yeni modellerin hızlı bir şekilde pazara gireceğini de söyleyebiliriz. İşte bu noktada devreye giren Çinliler, GeForce GTX 480 için yeni bir baskılı devre tasarımı hazırladılar.

Taiyanfa'nın özel tasarımlı yeni baskılı devresi, Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 480'i ile kıyaslandığında, GeForce GTS 250 düzeyindeki daha kısa yapısı ile dikkat çekiyor. Ancak daha da ilginç olanı ise 8-pin ve 6-pin güç konnektörlerine sahip olan referans tasarım GeForce GTX 480'e kıyasla PCB'de iki adet 6-pin konnektörüne yer verilmesi gösterilebilir. Değiştirilen güç tasarımından ötürü 225 Watt seviyesinde güç sağlayabilen yeni dizayn için GeForce GTX 480'nin hızlarının düşürüleceği ve hazırlanan kartların daha çok HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem segmentini hedefleyeceği düşünülüyor. GeForce GTX 480 için hazırlanan yeni PCB'nin hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.

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