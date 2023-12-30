Tam Boyutta Gör Ekran kartı denince ilk akla gelen isimlerden Nvidia, RTX 40 SUPER serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki yeni GPU'ların 8 Ocak tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdi yeni bir raporda ise, SUPER serisinin bellek konfigürasyonu gün yüzüne çıktı. Gelin hep birlikte göz atalım.

GeForce RTX 4080 SUPER netleşti: İşte özellikleri

Bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisi, RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER olmak üzere üç modelden oluşacak. Tepe modelden başlayacak olursak, RTX 4080 SUPER'in 23 Gbps hızlarda 16GB GDDR6X belleğe sahip olacağı söyleniyor. Sızıntı doğrulandığı takdirde, SUPER RTX 40 serisindeki en hızlı bellek konfigürasyonuna bakıyor olacağız.

Kaçıranlar için temel RTX 4080, halihazırda 16GB GDDR6X 22,4 Gbps bellekler ile tanıtıldı. Dolayısıyla bellek bant genişliğinde yüzde 2,6'lık bir artış yaşanacak. Bu da 256 bit bellek veri yolu ile 736 GB/s hızlara işaret ediliyor.

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RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER'in ise, tepe modele kıyasla 21 Gbps belleğe sadık kalacağı belirtildi. Ayrıca yönetim kurulu ortakları tarafından kartların saat hızları da doğrulandı. Buna göre RTX 4080 SUPER, temel sürümde bulunan 2205/2505 MHz'ye kıyasla 2295/2550MHz hızlarda tanıtılacak. RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ise, 30MHz ila 60MHz arasında ufak artışlar sunacak. Üstelik güç tüketimi değerlerinde de bazı farklılıklar mevcut. Kartların detaylı özellikleri şu şekilde:

GeForce RTX 40 SUPER serisi özellikleri - RTX 4080 SUPER RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 SUPER GPU AD103-400 AD103-275 AD104-350 CUDA Çekirdekleri 10.240 8.448 7.168 Bellek 16GB GDDR6X 23Gbps 16GB GDDR6X 21 Gbps 12GB GDDR6X 21 Gbps Bellek veriyolu 256 Bit 256 Bit 192 Bit Temel saat hızı 2.295 MHz 2.340 MHz 1.980 MHz Artırılmış saat hızı 2.550 MHz 2.610 MHz 2.475 MHz Bant Genişliği 736 GB/sn 672 GB/sn 504 GB/sn TGP 320w 285W 200W Satışa çıkış tarihi 31 Ocak 2024 24 Ocak 2024 17 Ocak 2024

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GeForce RTX 4080 SUPER netleşti: İşte özellikleri