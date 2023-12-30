GeForce RTX 4080 SUPER netleşti: İşte özellikleri
Bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisi, RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER olmak üzere üç modelden oluşacak. Tepe modelden başlayacak olursak, RTX 4080 SUPER'in 23 Gbps hızlarda 16GB GDDR6X belleğe sahip olacağı söyleniyor. Sızıntı doğrulandığı takdirde, SUPER RTX 40 serisindeki en hızlı bellek konfigürasyonuna bakıyor olacağız.
Kaçıranlar için temel RTX 4080, halihazırda 16GB GDDR6X 22,4 Gbps bellekler ile tanıtıldı. Dolayısıyla bellek bant genişliğinde yüzde 2,6'lık bir artış yaşanacak. Bu da 256 bit bellek veri yolu ile 736 GB/s hızlara işaret ediliyor.
RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER'in ise, tepe modele kıyasla 21 Gbps belleğe sadık kalacağı belirtildi. Ayrıca yönetim kurulu ortakları tarafından kartların saat hızları da doğrulandı. Buna göre RTX 4080 SUPER, temel sürümde bulunan 2205/2505 MHz'ye kıyasla 2295/2550MHz hızlarda tanıtılacak. RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ise, 30MHz ila 60MHz arasında ufak artışlar sunacak. Üstelik güç tüketimi değerlerinde de bazı farklılıklar mevcut. Kartların detaylı özellikleri şu şekilde:
|-
|RTX 4080 SUPER
|RTX 4070 Ti SUPER
|RTX 4070 SUPER
|GPU
|AD103-400
|AD103-275
|AD104-350
|CUDA Çekirdekleri
|10.240
|8.448
|7.168
|Bellek
|16GB GDDR6X 23Gbps
|16GB GDDR6X 21 Gbps
|12GB GDDR6X 21 Gbps
|Bellek veriyolu
|256 Bit
|256 Bit
|192 Bit
|Temel saat hızı
|2.295 MHz
|2.340 MHz
|1.980 MHz
|Artırılmış saat hızı
|2.550 MHz
|2.610 MHz
|2.475 MHz
|Bant Genişliği
|736 GB/sn
|672 GB/sn
|504 GB/sn
|TGP
|320w
|285W
|200W
|Satışa çıkış tarihi
|31 Ocak 2024
|24 Ocak 2024
|17 Ocak 2024
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.