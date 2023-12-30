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    GeForce RTX 4080 SUPER netleşti: İşte özellikleri

    Nvidia RTX 40 SUPER ailesinin tepe modeli RTX 4080 SUPER'in özellikleri lansmandan önce sızdırıldı. 23 Gbps GDDR6X ve daha fazlası. İşte tüm bildiklerimiz...   
    GeForce RTX 4080 SUPER netleşti: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı denince ilk akla gelen isimlerden Nvidia, RTX 40 SUPER serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki yeni GPU'ların 8 Ocak tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdi yeni bir raporda ise, SUPER serisinin bellek konfigürasyonu gün yüzüne çıktı. Gelin hep birlikte göz atalım.

    GeForce RTX 4080 SUPER netleşti: İşte özellikleri

    Bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisi, RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER olmak üzere üç modelden oluşacak. Tepe modelden başlayacak olursak, RTX 4080 SUPER'in 23 Gbps hızlarda 16GB GDDR6X belleğe sahip olacağı söyleniyor. Sızıntı doğrulandığı takdirde, SUPER RTX 40 serisindeki en hızlı bellek konfigürasyonuna bakıyor olacağız.

    Kaçıranlar için temel RTX 4080, halihazırda 16GB GDDR6X 22,4 Gbps bellekler ile tanıtıldı. Dolayısıyla bellek bant genişliğinde yüzde 2,6'lık bir artış yaşanacak. Bu da 256 bit bellek veri yolu ile 736 GB/s hızlara işaret ediliyor.

    RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER'in ise, tepe modele kıyasla 21 Gbps belleğe sadık kalacağı belirtildi. Ayrıca yönetim kurulu ortakları tarafından kartların saat hızları da doğrulandı. Buna göre RTX 4080 SUPER, temel sürümde bulunan 2205/2505 MHz'ye kıyasla 2295/2550MHz hızlarda tanıtılacak. RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ise, 30MHz ila 60MHz arasında ufak artışlar sunacak. Üstelik güç tüketimi değerlerinde de bazı farklılıklar mevcut. Kartların detaylı özellikleri şu şekilde:

    GeForce RTX 40 SUPER serisi özellikleri
    - RTX 4080 SUPER RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 SUPER
    GPU AD103-400 AD103-275 AD104-350
    CUDA Çekirdekleri 10.240 8.448 7.168
    Bellek 16GB GDDR6X 23Gbps 16GB GDDR6X 21 Gbps 12GB GDDR6X 21 Gbps
    Bellek veriyolu 256 Bit 256 Bit 192 Bit
    Temel saat hızı 2.295 MHz 2.340 MHz 1.980 MHz
    Artırılmış saat hızı 2.550 MHz 2.610 MHz 2.475 MHz
    Bant Genişliği 736 GB/sn 672 GB/sn 504 GB/sn
    TGP 320w 285W 200W
    Satışa çıkış tarihi 31 Ocak 2024 24 Ocak 2024 17 Ocak 2024
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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