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    Nvidia Game Ready 610.74 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce 610.74 WHQL Game Ready sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, DOOM: The Dark Ages Revelations ve Assassin's Creed Black Flag Resynced için optimizasyon sunuyor.

    Nvidia Game Ready 610.74 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için 610.74 WHQL Game Ready sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürüm, DOOM: The Dark Ages – Revelations DLC'si ve Assassin's Creed Black Flag Resynced için optimizasyonlar getirirken, önceki sürümlere kıyasla oldukça sınırlı sayıda hata düzeltmesi içeriyor.

    Nvidia 610.74 sürücüsü yayınlandı

    Nvidia'nın yeni paylaştığı 610.74 WHQL sürücüsü, hata düzeltmelerinden çok DLSS ve RTX teknolojilerini destekleyen yeni yapımlar için performans ve uyumluluk optimizasyonları içeriyor. Güncellemenin odak noktasını DOOM: The Dark Ages – Revelations genişleme paketi ile Assassin's Creed Black Flag Resynced oluşturuyor.

    DOOM'un yeni DLC'si, seriye yeni hikâye görevleri, silahlar ve düşman türleri eklerken Doom Slayer'ın hikâyesini genişletiyor. Assassin's Creed Black Flag Resynced ise klasik yapımın görsel açıdan önemli iyileştirmeler içeren yeniden düzenlenmiş sürümü olarak çıkış yaptı. Önceki Game Ready sürücülerinin aksine 610.74 sürümü, oyunlara yönelik yeni hata düzeltmeleri içermiyor.

     

    Nvidia yalnızca Tencent Meeting uygulamasında yaşanan bir görüntü sorununu giderdi. Şirkete göre Smooth Motion özelliği sistem genelinde etkinleştirildiğinde Tencent Meeting uygulamasında görülebilen ekran titremesi (flickering) problemi bu sürümle çözüldü. GeForce 610.74 WHQL sürücüsü, Nvidia App üzerinden veya şirketin resmi sürücü indirme sayfası aracılığıyla indirilebiliyor.

    • DOOM: The Dark Ages – Revelations için Game Ready optimizasyonu
    • Assassin's Creed Black Flag Resynced için Game Ready optimizasyonu
    • Smooth Motion açıkken Tencent Meeting uygulamasında oluşan ekran titremesi sorunu giderildi.
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