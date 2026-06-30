AMD Adrenalin 26.6.4 sürücüsü yayınlandı: İşte tüm yenilikler

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Tam Boyutta Gör AMD, Radeon ekran kartları için Adrenalin Edition 26.6.4 sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürüm, önceki 26.6.2 güncellemesinde görülen iki önemli sorunu çözerken, Battlefield 6 ve bazı profesyonel uygulamalarla ilgili bilinen sorunlar listesini de güncelledi.

AMD Adrenalin 26.6.4 sürücüsü neler sunuyor?

Bu sürüm yeni oyun veya yeni özellik desteği eklemek yerine hata düzeltmelerine odaklanıyor. AMD, Windows 10 yüklü ve Radeon RX 7000 serisi ile daha yeni ekran kartlarına sahip sistemlerde Adrenalin 26.6.2 kurulumu sırasında zaman zaman yaşanan yükleme problemini giderdi. Bunun yanında, Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında AMD FSR Upscaling 4.1 etkinleştirildiğinde bazı oyunlarda görülebilen rastgele uygulama çökmesi sorunu da çözüldü.

Bilinen sorunlar tarafında ise önceki sürümde yer alan maddeler korunuyor. Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili sistemlerde Battlefield 6 oynanırken uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı yaşanabiliyor. Ayrıca AMD Record and Stream açıkken Battlefield 6'da bazı ekran kartlarında doku bozulmaları görülebiliyor.

Radeon RX 9000 serisinde ise Battlefield 6 sırasında FSR Upscaling ve FSR Frame Generation etkin olmasına rağmen Adrenalin yazılımında pasif görünmesi devam eden sorunlar arasında yer alıyor. AMD ayrıca bazı bölgelerde HuggingFace ve GitHub erişim kısıtlamaları nedeniyle AI Bundle bileşenlerinin yüklenemeyebileceğini belirtiyor.

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Yeni sürümle birlikte profesyonel içerik üreticilerini ilgilendiren iki hata da bilinen sorunlar listesine eklendi. Radeon RX 7000 serisi ve üzeri ekran kartlarında Maxon Cinema 4D ile Blender kullanılırken model titremesi, görüntü oluşturma hatası veya uygulama çökmesi yaşanabiliyor. AMD, bu sorunlarla karşılaşan kullanıcılara geçici çözüm olarak Adrenalin Edition 26.3.1 sürümünü kullanmalarını öneriyor.

Giderilen sorunlar

Windows 10'da Radeon RX 7000 serisi ve üzeri ekran kartlarında Adrenalin 26.6.2 kurulumu sırasında görülen kesintili yükleme sorunu giderildi.

Radeon RX 7000 serisinde FSR Upscaling 4.1 etkinleştirildiğinde bazı oyunlarda yaşanan rastgele uygulama çökmeleri düzeltildi.

Bilinen sorunlar

Ryzen AI 9 HX 370 sistemlerde Battlefield 6 oynanırken çökme veya sürücü zaman aşımı.

Battlefield 6'da AMD Record and Stream açıkken doku bozulmaları.

Radeon RX 9000 serisinde Battlefield 6 sırasında FSR Upscaling ve FSR Frame Generation'ın Adrenalin'de pasif görünmesi.

Bazı bölgelerde AI Bundle bileşenlerinin HuggingFace ve GitHub erişim kısıtlamaları nedeniyle yüklenememesi.

Radeon RX 7000 serisi ve üzeri ekran kartlarında Maxon Cinema 4D ile Blender'da model titremesi, görüntü oluşturma hatası veya uygulama çökmesi. AMD, geçici çözüm olarak Adrenalin 26.3.1 sürümünü öneriyor.

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