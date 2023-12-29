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    Anlık Bildirim

    Oyuncular, Nvidia GeForce Now'da 250 milyon saat harcadı!

    Nvidia, bulut oyun hizmeti GeForce Now'a dair 2023 istatistiklerini paylaştı. Platformdaki toplam oyun sayısı ile birlikte oyuncuların yıl boyunca harcadığı süre paylaşıldı.
    nvidia geforce now 2023 oyun sayısı ve oynanış süresi Tam Boyutta Gör
    NVIDIA’nın açıklamasına göre, bulut oyun akış hizmeti GeForce Now’da toplam oyun sayısı 1800’ü geçerken, 2023 yılında 250 milyon saatin üzerinde akış sağlandı.

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    1800+ oyun, 250+ milyon saat akış!

    Nvidia, PC ve Mac bilgisayar kullanıcılarının bulut üzerinden 4K 120fps veya 1080p 240fps kalitede oyun oynamalarını sağlıyor. NVIDIA, Ada Lovelace GPU mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklerde en akıcı ve en sürükleyici oyun deneyimini sunduğunu söylüyor.

    Şubat ayında duyurulan anlaşma gereği GeForce Now’da Microsoft tarafından yayınlanan oyunlar da yer alıyor. Ekim ayında Microsoft’un Activision Blizzard satın alımı tamamlandıktan sonra GeForce Now’a Activision oyunları eklenmeyi başlandı. Call of Duty Modern Warfare II, III ve Warzone ilk eklenen oyunlar oldu. Ağustos ayında, GeForce Now, Microsoft’un PC Game Pass hizmetini desteklemeye başladı ve 100’den fazla oyun eklendi.

    GeForce Now'a gelecek yeni oyunlar

    nvidia geforce now yeni oyunlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bu hafta GeForce Now’a 46 yeni Xbox ve PC Game Pass oyununun ekleneceğini duyurdu. Platforma eklenecek yeni oyunların tam listesi şu şekilde:
    • AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative
    • Amazing Cultivation Simulator
    • The Anacrusis
    • Age of Wonders 4
    • Before We Leave
    • Century: Age of Ashes
    • Chorus
    • Control
    • Darksiders III
    • Destroy All Humans!
    • Disgaea 4 Complete+
    • Edge of Eternity
    • Europa Universalis IV
    • Evil Genius 2: World Domination
    • Fae Tactics
    • Farming Simulator 17
    • The Forgotten City
    • Human Fall Flat
    • Immortal Realms: Vampire Wars
    • Lethal League Blaze
    • Martha is Dead
    • Matchpoint – Tennis Championships
    • Maneater
    • The Medium
    • Metro Exodus
    • Mortal Shell
    • MotoGP 20
    • Moving Out
    • MUSYNX
    • Neon Abyss
    • Observer: System Redux
    • Pathologic 2
    • The Pedestrian
    • Raji: An Ancient Epic
    • Recompile
    • Remnant: From the Ashes
    • Remnant II
    • Richman 10
    • Sable
    • SpellForce 3: Soul Harvest
    • Surgeon Simulator 2
    • Sword and Fairy 7
    • Tainted Grail: Conquest
    • Tinykin
    • Worms W.M.D
    • Worms Rumble
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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