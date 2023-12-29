Oyuncular, Nvidia GeForce Now'da 250 milyon saat harcadı!

Tam Boyutta Gör NVIDIA’nın açıklamasına göre, bulut oyun akış hizmeti GeForce Now’da toplam oyun sayısı 1800’ü geçerken, 2023 yılında 250 milyon saatin üzerinde akış sağlandı.

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1800+ oyun, 250+ milyon saat akış!

Nvidia, PC ve Mac bilgisayar kullanıcılarının bulut üzerinden 4K 120fps veya 1080p 240fps kalitede oyun oynamalarını sağlıyor. NVIDIA, Ada Lovelace GPU mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklerde en akıcı ve en sürükleyici oyun deneyimini sunduğunu söylüyor.

Şubat ayında duyurulan anlaşma gereği GeForce Now’da Microsoft tarafından yayınlanan oyunlar da yer alıyor. Ekim ayında Microsoft’un Activision Blizzard satın alımı tamamlandıktan sonra GeForce Now’a Activision oyunları eklenmeyi başlandı. Call of Duty Modern Warfare II, III ve Warzone ilk eklenen oyunlar oldu. Ağustos ayında, GeForce Now, Microsoft’un PC Game Pass hizmetini desteklemeye başladı ve 100’den fazla oyun eklendi.

GeForce Now'a gelecek yeni oyunlar

Tam Boyutta Gör Nvidia, bu hafta GeForce Now’a 46 yeni Xbox ve PC Game Pass oyununun ekleneceğini duyurdu. Platforma eklenecek yeni oyunların tam listesi şu şekilde:

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative

Amazing Cultivation Simulator

The Anacrusis

Age of Wonders 4

Before We Leave

Century: Age of Ashes

Chorus

Control

Darksiders III

Destroy All Humans!

Disgaea 4 Complete+

Edge of Eternity

Europa Universalis IV

Evil Genius 2: World Domination

Fae Tactics

Farming Simulator 17

The Forgotten City

Human Fall Flat

Immortal Realms: Vampire Wars

Lethal League Blaze

Martha is Dead

Matchpoint – Tennis Championships

Maneater

The Medium

Metro Exodus

Mortal Shell

MotoGP 20

Moving Out

MUSYNX

Neon Abyss

Observer: System Redux

Pathologic 2

The Pedestrian

Raji: An Ancient Epic

Recompile

Remnant: From the Ashes

Remnant II

Richman 10

Sable

SpellForce 3: Soul Harvest

Surgeon Simulator 2

Sword and Fairy 7

Tainted Grail: Conquest

Tinykin

Worms W.M.D

Worms Rumble

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Oyuncular, Nvidia GeForce Now'da 250 milyon saat harcadı!