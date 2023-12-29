Oyuncular, Nvidia GeForce Now'da 250 milyon saat harcadı!

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1800+ oyun, 250+ milyon saat akış!
Nvidia, PC ve Mac bilgisayar kullanıcılarının bulut üzerinden 4K 120fps veya 1080p 240fps kalitede oyun oynamalarını sağlıyor. NVIDIA, Ada Lovelace GPU mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklerde en akıcı ve en sürükleyici oyun deneyimini sunduğunu söylüyor.
Şubat ayında duyurulan anlaşma gereği GeForce Now’da Microsoft tarafından yayınlanan oyunlar da yer alıyor. Ekim ayında Microsoft’un Activision Blizzard satın alımı tamamlandıktan sonra GeForce Now’a Activision oyunları eklenmeyi başlandı. Call of Duty Modern Warfare II, III ve Warzone ilk eklenen oyunlar oldu. Ağustos ayında, GeForce Now, Microsoft’un PC Game Pass hizmetini desteklemeye başladı ve 100’den fazla oyun eklendi.
GeForce Now'a gelecek yeni oyunlar
- AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative
- Amazing Cultivation Simulator
- The Anacrusis
- Age of Wonders 4
- Before We Leave
- Century: Age of Ashes
- Chorus
- Control
- Darksiders III
- Destroy All Humans!
- Disgaea 4 Complete+
- Edge of Eternity
- Europa Universalis IV
- Evil Genius 2: World Domination
- Fae Tactics
- Farming Simulator 17
- The Forgotten City
- Human Fall Flat
- Immortal Realms: Vampire Wars
- Lethal League Blaze
- Martha is Dead
- Matchpoint – Tennis Championships
- Maneater
- The Medium
- Metro Exodus
- Mortal Shell
- MotoGP 20
- Moving Out
- MUSYNX
- Neon Abyss
- Observer: System Redux
- Pathologic 2
- The Pedestrian
- Raji: An Ancient Epic
- Recompile
- Remnant: From the Ashes
- Remnant II
- Richman 10
- Sable
- SpellForce 3: Soul Harvest
- Surgeon Simulator 2
- Sword and Fairy 7
- Tainted Grail: Conquest
- Tinykin
- Worms W.M.D
- Worms Rumble
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.