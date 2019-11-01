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    'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir? Neden destek olmalıyız?

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde "11 MİLYON AĞAÇ, BUGÜN FİDAN YARIN NEFES" sloganıyla 11 Kasım'da tüm Türkiye'de toplam 2023 alanda fidan dikimleri gerçekleştirilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir? Neden destek olmalıyız?
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    'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir?

    Tüm Türkiye'de; çocuğundan yaşlısına, öğrencisinden askerine, işçisinden esnafına kadar her kesimden her yaşta vatandaşlarımızın katılımıyla 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de başalayacak olan kampanyada 3 saatte 11 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncüsü olduğu projeyle her şehirde belirlenen toplam 2023 alanda fidan dikimleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda İzmir'de Karbağlar Tırazlı ve Muğla Dalaman gibi yangınlardan dolayı hasar görmüş alanlarda da fidan dikimi gerçekleştirilecek. 

    Neden destek olmalıyız?

    Yaşadığımız ülkede belirli sebeplerden ya da sebepsizce yok edilen ormanların geri kazanılmasına yardımcı olmalıyız. Doğa ve çevre bilincimizi geliştirmeli, onlar olmadan var olamayacağımızı anlamalıyız. Hiçbirisi olmasa dahi gelecekte nefessiz kalmamak için 'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyasına katılmalıyız.

    Nasıl destek olacağız?

    1 Fidan bağışı 10TL'dir. İstenilen sayıda fidan bağışlayabilir, bağışladığınız fidan karşılığında e-sertifika alabilirsiniz.

    Kampanya internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Siteden fidan sahiplenebilir, fidan bağışı yapabilir ve yaşadığınız şehirdeki tören alanlarını öğrenebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rouvax 3 hf. en beğenilen
    Ormanlar yanarken uçakları kullanmayan Orman Bakanlığı mı bu ? Ya da Orman arazilerini savunmayan ve yabancılara peşkeş çektiren Orman Bakanlığı mı bu ?
    Yanıtla +23
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    sonofmana 3 hf.
    Evet pkk'nın üstlendiği chp'nin parayı cebe atıp bakımı yapılmayan helikopterlerin yaktığı yerlere fidan dikimi başlatan orman bakanlığı bu. Buna bile ses çıkar mı diye girip bakayım dedim ama malum kesim gene durmamış.
    Evet pkk'nın üstlendiği chp'nin parayı cebe atıp bakımı yapılmayan helikopterlerin yaktığı yerlere fidan dikimi başlatan orman bakanlığı bu. Buna bile ses çıkar...
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    3 Yanıt Yanıtla +17
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    ReaLGz 3 hf.
    Yangın çıktığında uçaklar kalkmıyor diyip söndürmeyen, ertesi günü tatbikat için uçak kaldıran Orman Bakanlığı değil mi bu? Ağaçların yanında bağışlarınızın da yanmasını istiyorsanız buyrun tabi
    Yangın çıktığında uçaklar kalkmıyor diyip söndürmeyen, ertesi günü tatbikat için uçak kaldıran Orman Bakanlığı değil mi bu? Ağaçların yanında bağışlarınızın da...
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    Yanıtla +12
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    turber 1 hf.
    Fidan dikilecek yerlere bakılsın maden filan varsa. Boşa ugrasmayak....
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    DH Misafiri 2 hf.
    Sen verme zaten ancak eleştir boş beleş hayat sürmeye devam ..
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    agent1453 3 hf.
    Çanakkale kirazlı'da neler oluyor?.
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    serafon 3 hf.
    Ücret yok bildiğim kadarıyla ve kendin de gidip ekebiliyorsun. Hemen ortamı politize etmişsiniz. Bildiğini bile konuşmadan 10 kere düşünmen gerekirken bilip bilmeden insanlar büyük zevk alırcasına abartarak ve saptırarak konuşmayı iyice huy edindi. Çok içim sıkılıyor artık okuyasım bile gelmiyor.
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    j.sahin 3 hf.
    Bursa da yaşıyorum yanima 5,10 genc alip dikime yardim edebiliyorsak etmek, destek olmak istiyorum ama anlayamadığım sahiplendiğimiz fidanları dikmek icin nereye gidecegiz. Sahiplenme sonrasında bir yerler yaziyor ama bu agiclari oraya dikecekler mi demek yoksa oraya mi gitmeliyiz. Çünkü cok farkli yerler cikiyor. Bunun dışında sitede bursa için sahplenme adimindan degilde nerede olucaz gibi bir alan belirlenmis sanki yoksa buraya gitsekde oluyor mu



    Anlayan biri yardim ederse sevinirim
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    TITAN 3 hf.
    1 kuruş bile vermem. aydın'da antalya'da orada burada oteller yapmak, lüks siteler yapmak için ormanları talan edecek rant peşinde koşacak insanlar sonrada halktan fidan dikin bakın doga ne güzel hehehehe diye dalga geçerce kampanya düzenleyecekler he yemezler.
    Yanıtla +3
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    12 Angry Men 3 hf.
    2023 yere fidan dikeceklermiş. Buram buram siyaset kokuyor.
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    NimbleSoul 3 hf.
    Alternatif olarak #teamtrees ( teamtrees.org/... ) projesini öneririm. En azından ranta çevrilme, bağışlanan parayı üstüne geçirme gibi bir ihtimal yok. Geçen gün cüzi de olsa buraya bağışta bulundum. İçim rahat. Ayrıca bağışta bulunanlar arasında Twitter, Tesla gibi firmalardan önemli isimler de var.
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    Cahit48 3 hf. yeni yorumcu
    bodrumun 2009-2019 fotografları var ağaçları itina ile kesmeye devam ediyoruz eğer yanan ormanın yeri iyiyse direkt basıyorlar oteli
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    ReaLGz 3 hf.
    Yangın çıktığında uçaklar kalkmıyor diyip söndürmeyen, ertesi günü tatbikat için uçak kaldıran Orman Bakanlığı değil mi bu? Ağaçların yanında bağışlarınızın da yanmasını istiyorsanız buyrun tabi
    Yanıtla +12
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    geleceğe nefes, tarım ve orman bakanlığı ve
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