'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir? Neden destek olmalıyız?

'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir?

Tüm Türkiye'de; çocuğundan yaşlısına, öğrencisinden askerine, işçisinden esnafına kadar her kesimden her yaşta vatandaşlarımızın katılımıyla 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de başalayacak olan kampanyada 3 saatte 11 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncüsü olduğu projeyle her şehirde belirlenen toplam 2023 alanda fidan dikimleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda İzmir'de Karbağlar Tırazlı ve Muğla Dalaman gibi yangınlardan dolayı hasar görmüş alanlarda da fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Neden destek olmalıyız?

Yaşadığımız ülkede belirli sebeplerden ya da sebepsizce yok edilen ormanların geri kazanılmasına yardımcı olmalıyız. Doğa ve çevre bilincimizi geliştirmeli, onlar olmadan var olamayacağımızı anlamalıyız. Hiçbirisi olmasa dahi gelecekte nefessiz kalmamak için 'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyasına katılmalıyız.

Nasıl destek olacağız?

1 Fidan bağışı 10TL'dir. İstenilen sayıda fidan bağışlayabilir, bağışladığınız fidan karşılığında e-sertifika alabilirsiniz.

Kampanya internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Siteden fidan sahiplenebilir, fidan bağışı yapabilir ve yaşadığınız şehirdeki tören alanlarını öğrenebilirsiniz.