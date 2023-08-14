Orman yangınları için yapay zeka kullanılmaya başlandı

Orman yangınlarında yapay zeka dönemi
Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) kısa süre önce orman yangınlarını tespit etmek için yapay zeka kullanan yeni bir program açıkladı. Kaliforniya San Diego Üniversitesi ile ortaklaşa oluşturulan Alert California AI programı, 1.032 adet 360 derece dönen kameradan beslemeler alıyor ve "kamera beslemelerindeki anormallikleri tanımlamak" için yapay zeka kullanıyor. Daha sonra acil servislere ve diğer yetkililere haber vererek olası bir yangının müdahale gerektirip gerektirmediğini kontrol ediyor.
Kaliforniya San Diego Üniversitesi’nde jeoloji ve jeofizik profesörü olan ve programın baş araştırmacısı olarak görev yapan Neal Driscoll, "Şu anda aşırı iklim koşullarındayız” diyerek teknolojiden yararlanılması gerektiğini vurguladı. Ancak Driscoll’e göre halihazırda hem kamera hem de örneklem büyüklüğü yeterli seviyede değil.
Türkiye’de de benzer bir hamle var
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknolojiyi kullanması son derece önemli olsa da ABD’deki kullanım ile birleştirilmesi daha başarılı sonuçlar doğurabilir. Mevcut veriler ve risk haritaları üzerinde beslenen ve bu bilgilerin de sahadaki kameralar ile desteklendiği bir yapay zeka sistemi Türkiye’deki yangınların hızlıca tespit edilmesini sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: