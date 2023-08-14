Orman yangınları için yapay zeka kullanılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Orman yangınları özellikle iklim değişikliğinin acı gerçekleriyle yüzleştiğimiz bu dönemlerde mümkün olduğunca önlenmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Artan sıcaklıklar orman yangını riskini yükseltirken bu yangınları daha yayılmadan önce tespit etmek ve hemen ardından müdahale etmek son derece kritik öneme sahip. Teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde artık yapay zeka ile yangınların yayılmadan tespit edilmesi mümkün.

Orman yangınlarında yapay zeka dönemi

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) kısa süre önce orman yangınlarını tespit etmek için yapay zeka kullanan yeni bir program açıkladı. Kaliforniya San Diego Üniversitesi ile ortaklaşa oluşturulan Alert California AI programı, 1.032 adet 360 derece dönen kameradan beslemeler alıyor ve "kamera beslemelerindeki anormallikleri tanımlamak" için yapay zeka kullanıyor. Daha sonra acil servislere ve diğer yetkililere haber vererek olası bir yangının müdahale gerektirip gerektirmediğini kontrol ediyor.

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında başlatılan program şimdiden en az bir potansiyel orman yangınını bastırdı. Belirtilenlere göre yapay zeka erken saatlerde çıkan bir yangını gerekli mercilere bildirerek sadece 45 dakika içinde yangının söndürülmesini sağladı. Cal Fire, ML modelinin duman ve havadaki diğer partikülleri birbirinden ayırmak için kameralardan gelen petabaytlarca veriden yararlandığını söylüyor. Cal Fire son dört yılda programa 20 milyon doların üzerinde yatırım yaptı ve yakın gelecekte 3.516.000 dolarlık ek yatırım sözü verdi.

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Kaliforniya San Diego Üniversitesi’nde jeoloji ve jeofizik profesörü olan ve programın baş araştırmacısı olarak görev yapan Neal Driscoll, "Şu anda aşırı iklim koşullarındayız” diyerek teknolojiden yararlanılması gerektiğini vurguladı. Ancak Driscoll’e göre halihazırda hem kamera hem de örneklem büyüklüğü yeterli seviyede değil.

Türkiye’de de benzer bir hamle var

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce açıklananlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarının önceden tahmin edilebilmesi amacıyla uygulamaya aldığı yapay zeka destekli "Yangın Risk Yönetimi Projesi" kapsamında 400'den fazla veriyi kullanarak yangın riski haritaları oluşturdu. Projeyle orman yangınlarının önceden tahmin edilebilmesine yönelik çalışmalar yapılarak bu bölgelerde gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor. Yapay zeka, oluşturulan ve sürekli güncellenen "yangın riski haritaları" ve geçmiş verilerle birlikte tahminde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknolojiyi kullanması son derece önemli olsa da ABD’deki kullanım ile birleştirilmesi daha başarılı sonuçlar doğurabilir. Mevcut veriler ve risk haritaları üzerinde beslenen ve bu bilgilerin de sahadaki kameralar ile desteklendiği bir yapay zeka sistemi Türkiye’deki yangınların hızlıca tespit edilmesini sağlayabilir.

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Orman yangınları için yapay zeka kullanılmaya başlandı