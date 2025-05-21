Çin, daha önce görülmemiş yeni bir bakteri keşfetti

Zorlu koşullarda hayatta kalabiliyor
Yeni keşfedilen bu bakteri, 2023 yılında Shenzhou-15 görevi kapsamında astronotlar tarafından istasyonun çeşitli modüllerinden toplanan örnekler sayesinde tespit edildi. Steril bezlerle toplanan bu örnekler, dondurularak Dünya’ya geri gönderildi ve burada detaylı analizlere tabi tutuldu.
Araştırmalar, bakterinin Niallia circulans adlı, normalde toprakta, kanalizasyon sistemlerinde ve bazı gıdalarda bulunan, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde sepsise yol açabilen bir türle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Ancak Niallia tiangongensis, uzayın aşırı radyasyon ve düşük yerçekimi gibi ekstrem koşullarına uyum sağlamak üzere bazı genetik farklılıklar geliştirmiş durumda.
Uzmanlar, bu gibi mikroorganizmaların hem astronot sağlığı hem de uzay araçlarının bütünlüğü açısından tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte bakterinin insanlar için tehlikeli olup olamadığı da şimdilik belirsiz. Öte yandan yeni bakteri, uzayda ilk kez evrim geçiren bakteri keşfi değil. 2018 yılında NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tuvaletlerinde antibiyotiklere direnç kazanmış dört yeni bakteri türü tespit etmişti. Bu bakterilerin de hayatta kalma stratejileri arasında benzersiz genetik adaptasyonlar yer alıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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