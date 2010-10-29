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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gemalto; Google, Motorola, Samsung ve HTC'e patent ihlal davası açtı

8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından Android'e yeni bir patent ihlal davası açılıyor. Güvenlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen Gemalto, yaptığı açıklamayla Android işletim sistemini, Dalvik sanal makinesi ve bağlantılı geliştirici araçlarında kendilerine ait patentleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Google, HTC, Motorola ve Samsung'a karşı Texas Bölge Mahkemesi'nde patent ihlal davası açtı.

İhlal edildiğini iddia ettikleri patentli teknolojilerinin 1990'larda Texas'daki ArGe merkezinde geliştiridiğini belirten Gemalto, patentledikleri teknolojilerin Java dilinde geliştirilmiş yazılımların çalıştırılmasında temel oluşturduğunu dile getirdi. Şirketin basın sözcüsü ise davanın kendi fikri haklarını koruyabilmek için önemli olduğunu, geliştirdikleri teknolojilerin kendi gelecekleri açısından temel oluşturduğu söyledi ve sözlerini şu cümleyle sonlandırdı;

"Yeniliklerimizi, ihlallerden korumak, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza karşı sorumluğumuzdur"

Hatırlanacağı gibi Oracle'da Android'de Java ile ilgili patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle Google'a patent ihlal davası açmıştı.

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Shaqshuqa 8 yıl
Forumda ne kadar çok CEO olacak adam varmış vay be
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smartcard 8 yıl
Cebinizdeki kredi kartlarında birinde mutlaka Gemalto modüllü(chip) kredi kartı vardır. Gemalto çok büyük bir şirkettir.

Bilginize
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Ingwe 8 yıl
Gemalto | The World Leader in Digital Security
google'da aratırsanız daha iyi olur yorum yapmadan önce :D
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cemalefendi 8 yıl
ne kadar çok biliyorsunuz. işinizle yada ilginizle alakalı olmayan hiçbirşeyi yok sayamazsınız. gemalto kendi alanında ( yazılım güvenliği) neredeyse lider firmalardan biridir. program üreticilerine kopyaya karşı koruma programları yazarlar veya usb dongle üretirler. adamların hakkı yenmişse neden savunmasın. bilmeden sallamayın lütfen.
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epicinfrared 8 yıl
Bu güne kadar adı sanı duyulmamış gelişmemiş geliştirilememiş yazılımlar firmalar
ucundan bişey yakaladılarmı hadi dava açalım ölüyü diriltme vaktidir şanımız yürüsün durumu vardır sanırım.
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1080p 8 yıl

epicinfrared

Bu güne kadar adı sanı duyulmamış gelişmemiş geliştirilememiş yazılımlar firmalar
ucundan bişey yakaladılarmı hadi dava açalım ölüyü diriltme vaktidir şanımız yürüsün durumu vardır sanırım.


Ya patent ihlali varsa ?
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fieldyturbo19 8 yıl
acaba çekemiyorlarmı :)
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