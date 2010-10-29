Gemalto; Google, Motorola, Samsung ve HTC'e patent ihlal davası açtı

Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından Android'e yeni bir patent ihlal davası açılıyor. Güvenlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen Gemalto, yaptığı açıklamayla Android işletim sistemini, Dalvik sanal makinesi ve bağlantılı geliştirici araçlarında kendilerine ait patentleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Google, HTC, Motorola ve Samsung'a karşı Texas Bölge Mahkemesi'nde patent ihlal davası açtı.

İhlal edildiğini iddia ettikleri patentli teknolojilerinin 1990'larda Texas'daki ArGe merkezinde geliştiridiğini belirten Gemalto, patentledikleri teknolojilerin Java dilinde geliştirilmiş yazılımların çalıştırılmasında temel oluşturduğunu dile getirdi. Şirketin basın sözcüsü ise davanın kendi fikri haklarını koruyabilmek için önemli olduğunu, geliştirdikleri teknolojilerin kendi gelecekleri açısından temel oluşturduğu söyledi ve sözlerini şu cümleyle sonlandırdı;

"Yeniliklerimizi, ihlallerden korumak, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza karşı sorumluğumuzdur"

Hatırlanacağı gibi Oracle'da Android'de Java ile ilgili patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle Google'a patent ihlal davası açmıştı.



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