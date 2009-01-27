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General Mobile DSTL1: Android tabanlı ve çift SIM kartlı akıllı telefon

10 yıl
176,7b
1
97
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile DSTL1: Android tabanlı ve çift SIM kartlı akıllı telefon
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Dünyanın ilk çift SIM kartlı Windows Mobile telefonunu kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çeken General Mobile, Google'ın Android platformunu temel alan yine çift kartlı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Firmanın DSTL1 kod adını taşıyan ve tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modelinde 5 MP çözünürlüğünde LED flashlı kameraya yer verildiği belirtiliyor.

Çözünürlüğünü 400x240 olarak belirlenen dokunmatik kontrollü 3" ekrana sahip olan telefonun Marvell tarafından hazırlanan 627MHz'lik işlemciden güç aldığı belirtiliyor. 4GB'lık dahili bellek kapasitesine ve daha fazlasını isteyenler için microSDHC bellek kartı desteğine sahip olduğu ifade edilen DSTL1'in WiFi ve Bluetooth 2.0 desteği sunduğu da bildirilmekte.

Kamera sensörü ve dokunmatik ekranının Sharp tarafından hazırlandığı belirtilen akıllı telefonun önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması ve yaz aylarında satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da ifade edelim.

General Mobile DSTL1: Android tabanlı ve çift SIM kartlı akıllı telefon
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DH Misafiri 7 yıl
kesinlikle genral mobile telefonlara yaklaşmayın ben iki çeşidini kullandım ikiside 5 kuruş etmez şu andada dstl1 var aldığıma bin pişmanım telefon işe yaramadığı gibi servis desteğide berbak
resmen milleti kandırıp parasını çarpıyorlar verdiğim parayı helel etmiyorum
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DH Misafiri 8 yıl
sürümü yeniden yükle wifi için
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righteous@ 8 yıl
biri şu arıza yapmış robotu durdursun
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DH Misafiri 8 yıl
çindeki fyatı 229 dolar
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar dstl1 de wifi ile bağlanamıyorum ne yaptıysam olmuyor. bilen arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
www.eniyial.com bende bu siteden almıştım fena telefon değil ancak şarjı çabuk gidiyor
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DH Misafiri 9 yıl
telefon harka özellikle teknoloji hastaları için programda ve geliştirmede sınır yok çok kuvetli bir alet işlemcisi yeterli ve hergün şaşırtıyor beni ses kalitesi de mükemmel asus p535 den geçtim bu telefona su gibi geldi desem yeridir.
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DH Misafiri 9 yıl
İSMİM ALİ IŞIK ARKADAŞLAR BU TELEFONDA SORUN VAR BEN ALDIM İLK ALDIĞIMIN ANDROİD İNDE SORUN ÇIKTI,ŞARJI AZ GİDİYOR,4 GB SD CARD VAR AMA AGRIZALI ÇIKTI,EKRAN KENDİ KENDİNE TİTREME YAPIYOR,HOPARLOR İSE BERBAT.2 GÜN SONRA İADE ETTİM ŞANSSIZLIKDIR BELKİ DİYE AYNISINDAN TEKRAR ALDIM. İÇİNDEN 4 GB YERİNE 1 GB SD CARD ÇIKTI ANDOİD YİNE SORUNLU İLK ALDIĞIMDAKİ GİBİ (ANDROİD PROCESS ACORE İŞLEMİ BEKLENMEDİK BİÇİMDE DURDU KAPANMAYA ZORLA)YAZISI SÜREKLİ ÇIKIYOR KARŞI TARAF SÜREKLİ KONUŞMADA KENDİ SESİNİN YANKI YAPTIGINI SÖYLÜYOR,ŞARJI ÇOK AZ GİDİYOR,ÇEKİN GÜCÜ BAYA DÜŞÜK VE HOPARLÖR YİNE BERBAT ÇIKTI MÜZİK DİNLERKEN SESLER KESİK KESİK GELİYOR KONUŞURKEN NE KARŞI TARAF BENİ ANLIYOR NEDE BEN ONU.
BİR ARKADAŞ TAVSİYESİ KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE ALMAYIN (BEDAVA GELMİŞSE KULLANIN SADECE)
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Adorer 9 yıl
DH misafiri önce telefonu aldım kötu demıssın daha sonraki mesajında acaba alsammı nasıl telefon demıssın bunu dedıkten 5 saat sonra tekrar kötu telefon demıssın ..? tam durum nedir
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DH Misafiri 9 yıl
şimdi arkadaslar en son durum nedir alınacak gibi bi telefon mu yoksa alınmayacak gibi ömi bende alamk istiyorum hatta bugun alacaktımm
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Adorer 9 yıl
bende bugun alıcaktım ama istanbul teknosalarda kalmamıs hiç baska bi yerdede yok.. istanbulda bildigin bir yer varsa alıyım ordan
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DH Misafiri 9 yıl
bu telefonu kullanan memnun muu
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DH Misafiri 9 yıl
799 TL falan deniyo da ben teknosadan 450 ye aldım rezalet bişey bu paraya bile acıdım Wİ_Fİ açıyo ama bağlandığında gene kontür gidiyo bluetooth ile gönderim yapılmıyo sadece alıyo oda ömrümde gördüğüm en ağır makine veri alım yaparkende bana sormuyo kafasına göre alıyo şarz desen ölüm bataryanın ömrü 1 gün , ses çok kötü TEK KELİMEYLE REZALETTT...!!!!!
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mkprl 9 yıl

DH Misafiri

799 TL falan deniyo da ben teknosadan 450 ye aldım rezalet bişey bu paraya bile acıdım Wİ_Fİ açıyo ama bağlandığında gene kontür gidiyo bluetooth ile gönderim yapılmıyo sadece alıyo oda ömrümde gördüğüm en ağır makine veri alım yaparkende bana sormuyo kafasına göre alıyo şarz desen ölüm bataryanın ömrü 1 gün , ses çok kötü TEK KELİMEYLE REZALETTT...!!!!!


Anladığım kadarıyla yeni yazılımı yüklememişsin cihaza, general mobile'ın sitesinde yeni yazılım bulabilirsin
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