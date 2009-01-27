General Mobile DSTL1: Android tabanlı ve çift SIM kartlı akıllı telefon

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Dünyanın ilk çift SIM kartlı Windows Mobile telefonunu kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çeken General Mobile, Google'ın Android platformunu temel alan yine çift kartlı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Firmanın DSTL1 kod adını taşıyan ve tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modelinde 5 MP çözünürlüğünde LED flashlı kameraya yer verildiği belirtiliyor.

Çözünürlüğünü 400x240 olarak belirlenen dokunmatik kontrollü 3" ekrana sahip olan telefonun Marvell tarafından hazırlanan 627MHz'lik işlemciden güç aldığı belirtiliyor. 4GB'lık dahili bellek kapasitesine ve daha fazlasını isteyenler için microSDHC bellek kartı desteğine sahip olduğu ifade edilen DSTL1'in WiFi ve Bluetooth 2.0 desteği sunduğu da bildirilmekte.

Kamera sensörü ve dokunmatik ekranının Sharp tarafından hazırlandığı belirtilen akıllı telefonun önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması ve yaz aylarında satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da ifade edelim.

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