General Mobile'ın Android işletim sistemli yeni modeli COSMOS ortaya çıktı

Başta HTC olmak üzere, Samsung, LG ve Sony Ericsson gibi firmaların rağbet gösterdiği Google'ın mobil işletim sistemi Android, General Mobile tarafından da benimsenmiş durumda. General Mobile, Android 2.0 (Eclair) platformu ve Marvell PXA935 işlemciden güç alan modeli COSMOS'un üzerindeki örtüleri kaldırdı.
Dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen COSMOS, 3.2 inç boyutunda ve HVGA (320x480 piksel) çözünürlüğünde kapasitif ekrana sahip. Bluetooth, WI-FI 802.11b/g ve GPS gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran COSMOS'da 5 megapiksellik kameraya yer verilmiş. Kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik etmekte. Bunların dışında FM radyo, dijital pusula ve 1500 mAh'lık batarya gibi özellikleriyle göze çarpan akıllı telefonun satış tarihi ve fiyatına ilişkin bilgi bulunmuyor.
http://www.androidauthority.com/index.php/2009/12/31/general-mobile-shows-cosmos-its-new-android-2-0-device/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Firma Türk firması değil, sadece distrübütörlük ve üretim hakkı almıştır Amerikadan Türkiye. sonlejyon nickli arkadaşın yazdıklarının çoğuna katılmakla birlikte general mobile hakkındaki görüşlerine katılmıyorum.Firma kesinlikle Amerikan menşeilidir.
gidip araştırıp öyle konuşmak lazım.Genaral Mobile hakkındaki karalamalara, fason üretim gibi söylentilere asla kanmayın, aldanmayın.
ama analog tv olmayacak sanırım. analog tv koymazlarsa da ben o cihazı almam ayrı konu.
Bu firma amerikada bir ofis açmış sadece ve irtibat ofisi sadece , kesinlikle amerikan markası değildir. Amerikada ismi bile bilinmez, çinde fason üretiliyor ve aynı kasadan başka markalarda telefonda vardır.
Half VGA, yani VGA çözünürlüğün yarısı, yani 480x320 piksel.
Sen bizi taniyor musun?
Peki sen diger firmalarin yalakasi misin?