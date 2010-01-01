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General Mobile'ın Android işletim sistemli yeni modeli COSMOS ortaya çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
58,2b
1
83
Diğer
knight
Haber Editörü
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Başta HTC olmak üzere, Samsung, LG ve Sony Ericsson gibi firmaların rağbet gösterdiği Google'ın mobil işletim sistemi Android, General Mobile tarafından da benimsenmiş durumda. General Mobile, Android 2.0 (Eclair) platformu ve Marvell PXA935 işlemciden güç alan modeli COSMOS'un üzerindeki örtüleri kaldırdı.

Dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen COSMOS, 3.2 inç boyutunda ve HVGA (320x480 piksel) çözünürlüğünde kapasitif ekrana sahip. Bluetooth, WI-FI 802.11b/g ve GPS gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran COSMOS'da 5 megapiksellik kameraya yer verilmiş. Kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik etmekte. Bunların dışında FM radyo, dijital pusula ve 1500 mAh'lık batarya gibi özellikleriyle göze çarpan akıllı telefonun satış tarihi ve fiyatına ilişkin bilgi bulunmuyor.

 


http://www.androidauthority.com/index.php/2009/12/31/general-mobile-shows-cosmos-its-new-android-2-0-device/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
edarguner nickli şahıs yanılıyor arkdadaşlar. işin ilginci kendi söylediğine kendisi de inanıyor. General Mobile büyük bir amerikan firmasıdır. Bunu sağır sultan bile duymuştur, o derece yani. Senin bilmemen senin eksikliğindir.
Firma Türk firması değil, sadece distrübütörlük ve üretim hakkı almıştır Amerikadan Türkiye. sonlejyon nickli arkadaşın yazdıklarının çoğuna katılmakla birlikte general mobile hakkındaki görüşlerine katılmıyorum.Firma kesinlikle Amerikan menşeilidir.
gidip araştırıp öyle konuşmak lazım.Genaral Mobile hakkındaki karalamalara, fason üretim gibi söylentilere asla kanmayın, aldanmayın.
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DH Misafiri 8 yıl
geçen gün GM'yi aradım. şu an için touchstone ve cosmos modellerinin üretimi durmuş maalesef. ben de büyük heyecanla bekliyodum ama durum böyle malesef. ama yine de yetkilinin dediğine göre bu özelliklere sahip bir cihaz çıkarma aşamasındalarmış. bu çıkaracakları cihazın adı da 1-2 yıl önce barselonadaki dünya cep telefonu kongresinde duyurdukları modellerden biri olan "FENOMEN" olacakmış.yine android bir cihaz yani. cosmos yada touchstone modelinden farkı yok gibi bir şey.ilgililere duyurulur...
ama analog tv olmayacak sanırım. analog tv koymazlarsa da ben o cihazı almam ayrı konu.
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DH Misafiri 8 yıl
iyi telefon iyi... Arkadaşlar ben şu GENERAL MOBİLE konusunda bi açıklık getireyim öncelikle. GM yani general mobile özünde kesinlikle Türk malı yada Çin malı falan değildir.Has be has Amerikan malıdır.Ancak bütün büyük marka yada firmaların yaptığı gibi GENERAL de çeşitli ülkelere distrübütörlük vererek ve dolayısıyla Amerika merkezden izin alınması kaydı şartıyla üretim yapmalarına izin verebiliyo.Aynen bizim ülkemizde olduğu gibi.mesela mercedes de gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla Türkiyede otobüs üretimine izin verebiliyo.Hatta üstünde Türk malı yazısını bile görebiliyosunuz mercedes otobüslerde.Aynen general mobile olayı gibi. Bugün artık nokia, samsung bile üretimlerini Çine taşıdılar.Yani o öve öve bitiremedikleri nokialar çinde üretiliyo.inanın yada inanmayın gerçek böyle. o yüzden bu nerde üretiliyo olayına çok takılarak marka hakkında hüküm vermeyin vence ;) General iyidir.
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edarguner 8 yıl

DH Misafiri

iyi telefon iyi... Arkadaşlar ben şu GENERAL MOBİLE konusunda bi açıklık getireyim öncelikle. GM yani general mobile özünde kesinlikle Türk malı yada Çin malı falan değildir.Has be has Amerikan malıdır.Ancak bütün büyük marka yada firmaların yaptığı gibi GENERAL de çeşitli ülkelere distrübütörlük vererek ve dolayısıyla Amerika merkezden izin alınması kaydı şartıyla üretim yapmalarına izin verebiliyo.Aynen bizim ülkemizde olduğu gibi.mesela mercedes de gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla Türkiyede otobüs üretimine izin verebiliyo.Hatta üstünde Türk malı yazısını bile görebiliyosunuz mercedes otobüslerde.Aynen general mobile olayı gibi. Bugün artık nokia, samsung bile üretimlerini Çine taşıdılar.Yani o öve öve bitiremedikleri nokialar çinde üretiliyo.inanın yada inanmayın gerçek böyle. o yüzden bu nerde üretiliyo olayına çok takılarak marka hakkında hüküm vermeyin vence ;) General iyidir.


Bu firma amerikada bir ofis açmış sadece ve irtibat ofisi sadece , kesinlikle amerikan markası değildir. Amerikada ismi bile bilinmez, çinde fason üretiliyor ve aynı kasadan başka markalarda telefonda vardır.
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DH Misafiri 9 yıl
hvga ekran ne demektir?
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runic 9 yıl

DH Misafiri

hvga ekran ne demektir?



Half VGA, yani VGA çözünürlüğün yarısı, yani 480x320 piksel.
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DH Misafiri 9 yıl
selam cihangir arkadaşım dstl2 nin ne zman çıkacağı konusunda bir bilgiye sahipmisin acaba şuan bi karar şamasındayım eğer yakın bi tarihse eğer beklicem
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DH Misafiri 9 yıl
selam arkadaşlar peki bu modelller arasında çiftsimli olan yokmu
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cihangir151 9 yıl
dstl2 gelecek
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erdenx 9 yıl
ve birde kamerada flash özellliği yok sanırım
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erdenx 9 yıl
ben bi şeyi anlamadım bu cosmos çift mi yoksa tek simlimi piyasaya çıkacak tek çıkarsa tercihim olmaz
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canatali 9 yıl
kullandiklari urunler hakkinda olumlu goruslerini yazan kullanicilar icin nasil boyle bir ithamda bulunabiliyorsun?

Sen bizi taniyor musun?

Peki sen diger firmalarin yalakasi misin?
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DH Misafiri 9 yıl
burada yorum yapan arkadaşlarımızın yazdıklarının pek kıymeti yok bence. zira burası kamuyu aydınlatma platformu da değil. general mobile gibi bir firma da zaten bu kalitede değil. 2006 yılında kurulmuş mobil cihazlar için yazılım geliştiren bir firma nasıl olurda ilk modelini türkiyede piyasaya sürer ve de amerikan olduğunu iddia eder. bence aşagıda rumuzları belirtilenlerin gm in sadık çalışanları olduğu aşikardır. zira bunlar: mkprl, kontdracula1981, melgan, canatali olup tabiri caizken belirtelim, yedikleri kaba scmayan, şirket yalakalarıdır.
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