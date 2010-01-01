General Mobile'ın Android işletim sistemli yeni modeli COSMOS ortaya çıktı

Başta HTC olmak üzere, Samsung, LG ve Sony Ericsson gibi firmaların rağbet gösterdiği Google'ın mobil işletim sistemi Android, General Mobile tarafından da benimsenmiş durumda. General Mobile, Android 2.0 (Eclair) platformu ve Marvell PXA935 işlemciden güç alan modeli COSMOS'un üzerindeki örtüleri kaldırdı.

Dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen COSMOS, 3.2 inç boyutunda ve HVGA (320x480 piksel) çözünürlüğünde kapasitif ekrana sahip. Bluetooth, WI-FI 802.11b/g ve GPS gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran COSMOS'da 5 megapiksellik kameraya yer verilmiş. Kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik etmekte. Bunların dışında FM radyo, dijital pusula ve 1500 mAh'lık batarya gibi özellikleriyle göze çarpan akıllı telefonun satış tarihi ve fiyatına ilişkin bilgi bulunmuyor.

http://www.androidauthority.com/index.php/2009/12/31/general-mobile-shows-cosmos-its-new-android-2-0-device/