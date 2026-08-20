Genesis GV90 tanıtıldı: Limuzin gibi ultra lüks elektrikli SUV!

Eski Volkswagen Grubu tasarımcısı ve Bentley Bentayga'nın ortak yaratıcısı olan Hyundai Tasarım Başkanı SangYup Lee, GV90’ı "İlk gerçek ultra lüks otomobilimiz" olarak nitelendirirken, Genesis’in gelecekteki lüks, performans ve havalı tasarımlarını temsil ettiğini vurguladı.
5.3 metrelik elektrikli dev
Aracın öne çıkan tasarım ve mühendislik detayları ise şöyle:
- En üst seviye Neolun donanımında orta sütun (B-sütunu) bulunmuyor ve arka kapılar geriye doğru açılıyor. Özel menteşe mekanizması sayesinde arka kapılar ön kapılardan bağımsız açılabiliyor. B-sütunu olmadan 5 yıldızlı güvenlik testlerinden geçebilmek için gövde yapısı ekstra takviyelerle donatılmış.
- Kabin tabanında gerçek ahşap zemin, zemin altı ısıtma, hakiki taş detaylar ve kaşmir yün döşemeler kullanılmış.
- 24 inçlik dev jantlar, kristal görünümlü LED farlar ve tam genişlikte OLED arka stoplar konsept modelden aynen seri üretime aktarılmış.
İç mekânda dev sinema ekranı ve dönen koltuklar
Giriş versiyonlarında 7 koltuklu düzen yer alırken, en üst Neolun paketinde ön koltukları arkaya dönebilen 4 koltuklu VIP yerleşimi tercih edilebiliyor. Boston Symphony Hall ve Wembley Stadyumu gibi mekanların akustik ortamını taklit edebilen 25 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi de kabindeki lüksü tamamlıyor.
648 beygir güç, 123.5 kWsa batarya ve 350 kW hızlı Şarj
800V mimarisi sayesinde 350 kW şarj hızını destekleyen araç, %10'dan %80 doluluğa sadece 22 dakikada ulaşıyor. Ön ve arka aksta yer alan çift motor toplamda 648 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Bu veriler GV90'ı Hyundai Grubu'nun ürettiği en güçlü elektrikli araç yapıyor.
Her iki motorda da bağımsız kilitli diferansiyel ve standart olarak sunulan arka tekerlekten yönlendirme (AWS) sistemi bulunuyor. Çift valfli adaptif süspansiyonlar ve havalı körükler sürüş yüksekliğini ve konforunu anlık olarak ayarlıyor. Kabin sessizliğini sağlamak için tüm camlarda 5 mm'den kalın ses yalıtımlı camlar kullanılmış.
Önümüzdeki ay Güney Kore'de satışa sunulacak olan Genesis GV90, 2027'nin ilk yarısında Avrupa pazarına giriş yapacak. Fiyatı henüz açıklanmasa da 110.000 euronun bir başlangıç etiketine sahip olması ve markanın en pahalı modeli olması bekleniyor.
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