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    Genesis GV90 tanıtıldı: Limuzin gibi ultra lüks elektrikli SUV!

    Hyundai grubunun lüks markası Genesis, Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan'a rakip olacak devasa elektrikli SUV modeli GV90'ı tanıttı. 648 beygirlik model, B-sütunsuz kapılarıyla dikkat çekiyor.

    Genesis GV90 tanıtıldı: Limuzin gibi ultra lüks elektrikli SUV! Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Genesis, ilk özgün modeli G90'ın lansmanından bu yana geçen 10 yılı kutlarken markanın bugüne kadar ürettiği en büyük, en güçlü ve en lüks aracı olan GV90 üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2024 yılında sergilenen Neolun konseptinin seri üretim versiyonu olan model, "premium" sınıftan doğrudan "ultra lüks" lige sıçramayı hedefliyor.

    Eski Volkswagen Grubu tasarımcısı ve Bentley Bentayga'nın ortak yaratıcısı olan Hyundai Tasarım Başkanı SangYup Lee, GV90’ı "İlk gerçek ultra lüks otomobilimiz" olarak nitelendirirken, Genesis’in gelecekteki lüks, performans ve havalı tasarımlarını temsil ettiğini vurguladı.

    5.3 metrelik elektrikli dev

    Genesis GV90 tanıtıldı: Limuzin gibi ultra lüks elektrikli SUV! Tam Boyutta Gör
    Neredeyse 5,3 metre uzunluğa ve 3.245 mm'lik devasa bir aks mesafesine sahip olan GV90; kardeş modelleri Kia EV9 ve Hyundai Ioniq 9'dan çok daha büyük. Boyutlarıyla Rolls-Royce Cullinan ve Bentley Bentayga EWB ile birebir eşleşen model, Avrupa'da satışa sunulacak en büyük elektrikli otomobil unvanını almaya aday.

    Aracın öne çıkan tasarım ve mühendislik detayları ise şöyle:

    • En üst seviye Neolun donanımında orta sütun (B-sütunu) bulunmuyor ve arka kapılar geriye doğru açılıyor. Özel menteşe mekanizması sayesinde arka kapılar ön kapılardan bağımsız açılabiliyor. B-sütunu olmadan 5 yıldızlı güvenlik testlerinden geçebilmek için gövde yapısı ekstra takviyelerle donatılmış.
    • Kabin tabanında gerçek ahşap zemin, zemin altı ısıtma, hakiki taş detaylar ve kaşmir yün döşemeler kullanılmış.
    • 24 inçlik dev jantlar, kristal görünümlü LED farlar ve tam genişlikte OLED arka stoplar konsept modelden aynen seri üretime aktarılmış.

    İç mekânda dev sinema ekranı ve dönen koltuklar

    Genesis GV90 tanıtıldı: Limuzin gibi ultra lüks elektrikli SUV! Tam Boyutta Gör
    İç mekânda sürücüyü ve yolcuları özel jet konforu karşılıyor. Konsolun merkezinde Hyundai'nin yeni Pleos bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 23,6 inçlik bağımsız dokunmatik ekran yer alıyor. Araç park halindeyken bu ekran 90 mm yukarı yükselerek medya içerikleri için 24,6 inçlik dev bir sinema ekranına dönüşüyor. Ayrıca sürücü için 25 inçlik devasa bir Head-Up Display sunuluyor.

    Giriş versiyonlarında 7 koltuklu düzen yer alırken, en üst Neolun paketinde ön koltukları arkaya dönebilen 4 koltuklu VIP yerleşimi tercih edilebiliyor. Boston Symphony Hall ve Wembley Stadyumu gibi mekanların akustik ortamını taklit edebilen 25 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi de kabindeki lüksü tamamlıyor.

    648 beygir güç, 123.5 kWsa batarya ve 350 kW hızlı Şarj

    Genesis GV90 tanıtıldı: Limuzin gibi ultra lüks elektrikli SUV! Tam Boyutta Gör
    Genesis'in amiral gemisi modellerine özel olarak tasarladığı eMP (Electric Mobility Prime) mimarisi üzerine yükselen GV90, teknik verileriyle de dikkat çekiyor. Devasa 123,5 kWsa kapasiteli batarya, araca tek şarjla yaklaşık 500 kilometreye varan sürüş menzili sağlıyor.

    800V mimarisi sayesinde 350 kW şarj hızını destekleyen araç, %10'dan %80 doluluğa sadece 22 dakikada ulaşıyor. Ön ve arka aksta yer alan çift motor toplamda 648 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Bu veriler GV90'ı Hyundai Grubu'nun ürettiği en güçlü elektrikli araç yapıyor.

    Her iki motorda da bağımsız kilitli diferansiyel ve standart olarak sunulan arka tekerlekten yönlendirme (AWS) sistemi bulunuyor. Çift valfli adaptif süspansiyonlar ve havalı körükler sürüş yüksekliğini ve konforunu anlık olarak ayarlıyor. Kabin sessizliğini sağlamak için tüm camlarda 5 mm'den kalın ses yalıtımlı camlar kullanılmış.

    Önümüzdeki ay Güney Kore'de satışa sunulacak olan Genesis GV90, 2027'nin ilk yarısında Avrupa pazarına giriş yapacak. Fiyatı henüz açıklanmasa da 110.000 euronun bir başlangıç etiketine sahip olması ve markanın en pahalı modeli olması bekleniyor.

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