Elektrikli araç şarjında yeni rekor: Tüketim yüzde 97 arttı

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Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj talebi de hızla artıyor. EPDK verilerine göre temmuzda aylık bazda tüm zamanların rekoru kırılarak elektrikli araçların şarjı için 89 bin MWh elektrik tüketildi. Şarj altyapısı da bu dönemde büyümesini sürdürdü.

Tüketim bir ayda yüzde 24 arttı

Temmuz ayında Türkiye genelindeki şarj istasyonlarında 89 bin 947 MWh elektrik tüketildi. Bu değer, geçen yılın temmuz ayında kaydedilen 45 bin 605 MWh'lik tüketime göre yüzde 97,2'lik artış anlamına geliyor.

Haziran ayında yaklaşık 72,5 bin MWh seviyesinde gerçekleşen toplam tüketim dikkate alındığında temmuzda aylık bazda yüzde 24'lük artış yaşandı.

Şarj talebindeki yükseliş, gerçekleştirilen işlem sayısına da yansıdı. Temmuz ayında ülke genelinde yaklaşık 3,33 milyon şarj işlemi yapıldı. Haziranda 2 milyon 713 bin 335 olan işlem sayısı böylece yaklaşık yüzde 22,7 arttı.

Şarj ağı 46 bin 665 noktaya ulaştı

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Elektrikli araç kullanımındaki artışa paralel olarak şarj altyapısı da genişlemesini sürdürdü. Böylece haziran sonunda 45 bin 97 olan toplam şarj noktası sayısı, temmuz sonunda 46 bin 665'e yükseldi. Böylece yalnızca bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 büyüme kaydedildi.

Temmuz sonu itibarıyla şarj noktalarının 26 bin 204'ünü AC, 20 bin 461'ini DC noktalar oluşturdu. Haziran ayında 25 bin 434 AC ve 19 bin 663 DC şarj noktası bulunuyordu. Buna göre AC altyapısı bir ayda yaklaşık yüzde 3, DC altyapısı ise yüzde 4,1 büyüdü.

Tüketimin yüzde 85’i DC şarjda

Temmuz ayında toplam şarj noktalarının yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturan DC istasyonlar, toplam elektrik tüketiminin yüzde 84,94'ünü gerçekleştirdi. Haziran ayında DC şarjın elektrik tüketimindeki payı yüzde 81,36 seviyesindeydi. Temmuzdaki işlemlerin yüzde 79,08'i DC noktalarında gerçekleştirildi.

Bununla birlikte her 3 şarj işleminden yaklaşık 2'si yeşil istasyonlarda gerçekleşti. Temmuz ayında gerçekleştirilen yaklaşık 3,33 milyon şarj işleminin yüzde 65'i YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında yapıldı. Haziran ayında toplam elektrik tüketiminin yüzde 59,42'si yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşmişti.

Şarj ağı 2,5 yılda 4 kata yakın büyüdü

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2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025 başında 26 bin 462'ye çıktı. Temmuz 2026 itibarıyla ise 46 bin 665'e ulaştı. Böylece yaklaşık 2,5 yıllık dönemde Türkiye'nin şarj ağı 3,9 kat büyümüş oldu.

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Temmuz ayında elektrikli araç şarjında tüketilen elektriğin önemli bölümü ise büyükşehirlerde gerçekleşti. İstanbul, toplam tüketimin yaklaşık yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştirdi ve ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Bu beş ilde elektrikli araçların şarjı için toplam yaklaşık 45 bin 311 MWh elektrik tüketildi. Böylece söz konusu illerin toplam tüketimdeki payı yüzde 50'yi aştı.

Zes soket sayısında lider

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Temmuz ayında şarj ağı işletmecileri arasında en fazla sokete sahip şirket 5 bin 519 soketle Zes oldu. Zes'i 3 bin 868 soketle Trugo ve 2 bin 592 soketle Voltrun takip etti.

Listenin devamında 2 bin 336 soketle WAT, 2 bin 81 soketle Eşarj, 1.586 soketle Zeplin, 1.125 soketle Otopriz, 1.007 soketle Astor, 868 soketle Oncharge ve 836 soketle Beefull yer aldı.

Zes'in altyapısında 2 bin 958 AC ve 2 bin 561 DC, Trugo'da ise 702 AC ve 3 bin 166 DC soket bulunuyor.

Temmuz ayında şarj istasyonlarında en fazla elektrik tüketen işletmeci 20 bin 285 MWh ile Trugo oldu. Trugo'yu 15 bin 130 MWh ile Zes ve 6 bin 394 MWh ile Eşarj takip etti. Tesla 4 bin 301 MWh ile dördüncü, WAT 4 bin 265 MWh ile beşinci sırada yer aldı. Trugo'nun toplam tüketimdeki payı yüzde 22,5, Zes'in payı ise yüzde 16,8 olarak gerçekleşti.

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Elektrikli araç şarjında yeni rekor: Tüketim yüzde 97 arttı

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