Genius'dan HD Video kaydı yapabilen ekonomik kamera; G-Shot HD520

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PC çevre birimleriyle tanınan komponent üreticisi Genius, yüksek tanımlı video kaydı gerçekleştirebilen, maliyet odaklı yeni kamerasını duyurdu. Firmanın G-Shot HD520 isimli yeni kamerası, sadece 170 gram olan hafif ve kompakt yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 11 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 720p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilen Genius'un yeni kamerası, 5x dijital zum yeteneğine de sahip.

Elektronik görüntü sabitleme (EIS) ve yüz tanıma teknolojileriyle donatılan ve 32MB'lık dahili bellekle gelen dijital kameranın depolama kapasitesi, destek verilen SDHC bellek kartları ile arttırılabiliyor. 2.5" LCD ekrana sahip olan ve yeniden şarj edilebilir Lityum-iyon pil ile çalışan Genius G-Shot HD520'nin fiyatı ise 149$.