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Genius'dan HD Video kaydı yapabilen ekonomik kamera; G-Shot HD520

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Genius'dan HD Video kaydı yapabilen ekonomik kamera; G-Shot HD520
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PC çevre birimleriyle tanınan komponent üreticisi Genius, yüksek tanımlı video kaydı gerçekleştirebilen, maliyet odaklı yeni kamerasını duyurdu. Firmanın G-Shot HD520 isimli yeni kamerası, sadece 170 gram olan hafif ve kompakt yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 11 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 720p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilen Genius'un yeni kamerası, 5x dijital zum yeteneğine de sahip.

Elektronik görüntü sabitleme (EIS) ve yüz tanıma teknolojileriyle donatılan ve 32MB'lık dahili bellekle gelen dijital kameranın depolama kapasitesi, destek verilen SDHC bellek kartları ile arttırılabiliyor. 2.5" LCD ekrana sahip olan ve yeniden şarj edilebilir Lityum-iyon pil ile çalışan Genius G-Shot HD520'nin fiyatı ise 149$.


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01Mrt 10 yıl
optik fiyatını iki katına çıkarırda o yüzden olmaz...
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selodonanımhaber 10 yıl
Toshiba'nın Camileo P10 modelinden almıştım. WD TV HD cihazı ile tam uyumlu. 128MB dahili bellek, 32GB'ye kadar SD/SDHC desteği, ayrıca 1440*1080 çözünürlük çekimi var. Genius ise 720P çekiyor.

Toshiba Camileo P10 inceleme linki forum.donanimhaber.com/...
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sertacaygun 10 yıl
Bu tip kameralarda nedendir bilinmez , optik zum olmaz hiç...
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DraGonS 10 yıl
gayet ucuz!
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olağan_şüpheli 10 yıl
nt de de var böyle bir model..full hd cekiyor..250 lira mı ne.. am acıkcası ne kadar kaliteli onu bilemiyorum..keske inceleme videoları falan olsa..
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