Çin, milimetre hassasiyetinde dünyanın en güçlü casus kamerasını üretti

Mevcut sistemlerden 100 kat daha iyi
Araştırmacılar, sistemin etkinliğini Çin’in kuzeybatısında bulunan Qinghai Gölü’nde gerçekleştirdikleri bir test ile kanıtladı. Lazer tabanlı gelişmiş sentetik açıklıklı lidar sistemini (SAL) kullanan bilim insanları, gölün kuzey kıyısından 101.8 kilometre uzaklığa yerleştirilmiş reflektör prizmalara odaklanarak olağanüstü netlikte görüntüler elde etti.
Bu olağanüstü başarıyı mümkün kılmak için araştırmacılar birkaç kritik teknolojik yenilikten faydalanmış durumda. Lazer ışını, 4×4 mikro-lens dizisiyle bölünerek, sistemin optik açıklığı 17.2 mm’den 68.8 mm’ye çıkarıldı. Ayrıca 10 GHz’in üzerinde frekansta sinyaller gönderen özel bir lazer modülü kullanıldı. Aynı zamanda yatay detay algılama yeteneğini artırmak için lazer ışınının dalga boyu dar bir spektrumda tutuldu.
Potansiyeli yüksek
103 watt gücündeki lazer, geleneksel lidar sistemlerinden çok daha güçlü ve büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak işleyebilen bir dijital sistemle destekleniyor. Geleneksel mikrodalga bazlı sentetik açıklıklı radarların aksine, bu yeni sistem optik dalga boylarında çalışarak çok daha keskin görüntüler üretiyor.
Her ne kadar bu atılım büyük bir başarı olsa da, bazı teknik zorluklar masada kalmaya devam ediyor. Lazer görüntüleme, atmosferik faktörlerden önemli ölçüde etkileniyor. Bulut örtüsü, nem ve hava türbülansı görüntü kalitesini etkileyen faktörlerden. Her ne kadar hassas bir görüntülemeye imza atılmış olsa da 100 kilometre mesafeden hareketli nesneleri takip edebilmek için son derece hassas mekanik stabilizasyon gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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