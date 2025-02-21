Çin, milimetre hassasiyetinde dünyanın en güçlü casus kamerasını üretti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, optik görüntüleme alanında büyük bir sıçrama yaparak, 100 kilometreden daha uzak mesafelerden milimetre seviyesinde ayrıntılar yakalayabilen son derece güçlü bir lazer temelli teknoloji geliştirdi. Bu güçlü sistem Pekin'in yabancı askeri uyduları daha önce görülmemiş ayrıntılarla gözlemlemesine ve hatta alçak Dünya yörüngesinden insan yüzlerini tespit etmesine olanak sağlayabilir.

Mevcut sistemlerden 100 kat daha iyi

Araştırmacılar, sistemin etkinliğini Çin’in kuzeybatısında bulunan Qinghai Gölü’nde gerçekleştirdikleri bir test ile kanıtladı. Lazer tabanlı gelişmiş sentetik açıklıklı lidar sistemini (SAL) kullanan bilim insanları, gölün kuzey kıyısından 101.8 kilometre uzaklığa yerleştirilmiş reflektör prizmalara odaklanarak olağanüstü netlikte görüntüler elde etti.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte deney ırasında hava koşulları idealdi; gökyüzü açık, rüzgar stabil ve bulut örtüsü minimum seviyedeydi. Bu sayede sistem, yalnızca 1.7 milimetrelik detayları tespit edebildi ve mesafe ölçümlerinde 15.6 milimetrelik bir doğruluk seviyesine ulaştı. Bu performans, mevcut casus kameraların ve teleskopların sunduğu çözünürlüğün yaklaşık 100 kat üzerine çıkıyor.

Nükleer füzyon reaktörü tam 22 dakika boyunca çalıştırıldı 2 gün önce eklendi

Bu olağanüstü başarıyı mümkün kılmak için araştırmacılar birkaç kritik teknolojik yenilikten faydalanmış durumda. Lazer ışını, 4×4 mikro-lens dizisiyle bölünerek, sistemin optik açıklığı 17.2 mm’den 68.8 mm’ye çıkarıldı. Ayrıca 10 GHz’in üzerinde frekansta sinyaller gönderen özel bir lazer modülü kullanıldı. Aynı zamanda yatay detay algılama yeteneğini artırmak için lazer ışınının dalga boyu dar bir spektrumda tutuldu.

Potansiyeli yüksek

Tam Boyutta Gör Bu yeni sistemin gözetleme ve uzay gözlemi alanlarında devrim yaratma potansiyeli bulunuyor. Projenin başında yer alan Fan Zhongwei ve ekibi, lazer mühendisliği, fotonik diziler ve sinyal işleme gibi çeşitli alanlardaki uzmanlıklarını birleştirerek bu teknolojiyi geliştirdi. Pekin merkezli bir görüntüleme bilimcisi konu hakkında “Bu sadece bir uyduyu görmekle ilgili değil, üzerindeki seri numaralarını okumakla ilgili” dedi.

103 watt gücündeki lazer, geleneksel lidar sistemlerinden çok daha güçlü ve büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak işleyebilen bir dijital sistemle destekleniyor. Geleneksel mikrodalga bazlı sentetik açıklıklı radarların aksine, bu yeni sistem optik dalga boylarında çalışarak çok daha keskin görüntüler üretiyor.

Her ne kadar bu atılım büyük bir başarı olsa da, bazı teknik zorluklar masada kalmaya devam ediyor. Lazer görüntüleme, atmosferik faktörlerden önemli ölçüde etkileniyor. Bulut örtüsü, nem ve hava türbülansı görüntü kalitesini etkileyen faktörlerden. Her ne kadar hassas bir görüntülemeye imza atılmış olsa da 100 kilometre mesafeden hareketli nesneleri takip edebilmek için son derece hassas mekanik stabilizasyon gerektiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çin, dünyanın en güçlü casus kamerasını üretti