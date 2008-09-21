Gigabyte 1GB bellekli Radeon HD 4850 OC modelini kullanıma sundu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, 1GB bellekli Radeon HD 4850 OX modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı bazı açılardan AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılıyor. Standart tasarım HD 4850 modeline göre arttırılmış bellek kapasitesine sahip olan GV-R485OC-1GH model soğutucusu ve gpu saat hızıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun kullanıldığı ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Yüksek performanslı soğutucuları ile tanınan Zalman tarafından hazırlanan ekran kartı soğutucusunun kullanıldığı yeni model fabrika çıkışı arttırılmış saat hızıyla dikkat çekiyor.

Grafik işlemcisi 700MHz'de çalışan (referans tasarımda 625MHz'di) kartın bellek saat hızı ise 1920MHz olarak belirlenmiş. Görünüşe bakılırsa yüksek bellek kapasitesinden ötürü Gigabyte, bellek saat hızlarını bir miktar geri çekmiş ama kullanıcıların hız aşırtma ile frekansı arttırmaları da söz konusu olabilir.

Soğutucusu, bellek kapasitesi ve gpu saat hızıyla AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılan Gigabyte'ın GV-R485OC-1GH modeli, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli olan yeni modelin yurt dışı satış fiyatının 200-205$ seviyesinde olduğu belirtiliyor.