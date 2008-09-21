Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte 1GB bellekli Radeon HD 4850 OC modelini kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,7b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte 1GB bellekli Radeon HD 4850 OC modelini kullanıma sundu
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, 1GB bellekli Radeon HD 4850 OX modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı bazı açılardan AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılıyor. Standart tasarım HD 4850 modeline göre arttırılmış bellek kapasitesine sahip olan GV-R485OC-1GH model soğutucusu ve gpu saat hızıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun kullanıldığı ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Yüksek performanslı soğutucuları ile tanınan Zalman tarafından hazırlanan ekran kartı soğutucusunun kullanıldığı yeni model fabrika çıkışı arttırılmış saat hızıyla dikkat çekiyor.

Grafik işlemcisi 700MHz'de çalışan (referans tasarımda 625MHz'di) kartın bellek saat hızı ise 1920MHz olarak belirlenmiş. Görünüşe bakılırsa yüksek bellek kapasitesinden ötürü Gigabyte, bellek saat hızlarını bir miktar geri çekmiş ama kullanıcıların hız aşırtma ile frekansı arttırmaları da söz konusu olabilir.

Soğutucusu, bellek kapasitesi ve gpu saat hızıyla AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılan Gigabyte'ın GV-R485OC-1GH modeli, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli olan yeni modelin yurt dışı satış fiyatının 200-205$ seviyesinde olduğu belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hunter06 11 yıl
soğutucu ince bir işçilik ürünü olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaReTTa_99 11 yıl
Kart duruşuna bakılırsa dandik duruyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Monster T2-REX M860TU video inceleme 11 yıl Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim