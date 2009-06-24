Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte'ın kıdemli başkan yardımcısı ve anakart bölümünün global sorumlusu Sir Henry Kao ile Tayvan'da röportaj.
Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte'ın kıdemli başkan yardımcısı Sir Henry Kao ile Taipei, Tayvan'da özel bir rörportaj gerçekleştirdik. Sir Henry Kao ile yaptığımız röportajda Gigabyte'ın yeni nesil anakartları, özel teknolojileri ve gelecek planlarıyla ilgili konuştuk.
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Adam Demekki Gigabyte Firmasında Çok Değerli ve çok çalışan Kişilerden Birisi
Pc Donanımında Tek Geçeceğim Parçalar:
ANAKART: Gigabyte
İŞLEMCİ: AMD
RAM : Kıngston (Fiyat Açısından)
HDD : Western Digital (SSD Olursada WD)
EKRAN KARTI: ATİ
gerisi boş bana göre arkadaşlar...
saygılar
teşekkürler
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