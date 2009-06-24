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Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj

9 yıl
48b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın kıdemli başkan yardımcısı ve anakart bölümünün global sorumlusu Sir Henry Kao ile Tayvan'da röportaj.

Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte'ın kıdemli başkan yardımcısı Sir Henry Kao ile Taipei, Tayvan'da özel bir rörportaj gerçekleştirdik. Sir Henry Kao ile yaptığımız röportajda Gigabyte'ın yeni nesil anakartları, özel teknolojileri ve gelecek planlarıyla ilgili konuştuk.


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alpa07 9 yıl
arkadslar asus gigabyte kadar kalitelim,i
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SnCrhn 9 yıl
adama "sir" ünvanı vermişler de, adam ingilizce pek konuşamıyo xD
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ataman1941 9 yıl
Donanımhaber ekibinin tutkusu gerçekten görülmeye değer. Emin adımlarla dünya çapında ilermeye devam etmelerini görmek çok hoş. Geliştikçe tüm problemler çözülecektir.Haber için teşekkür ederim.
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fotifoti 9 yıl
sir ünvanı vermişler ilginç :)
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By MuRaT 9 yıl
Orjinalden alıntı: fotifoti

sir ünvanı vermişler ilginç :)


Adam Demekki Gigabyte Firmasında Çok Değerli ve çok çalışan Kişilerden Birisi
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Xeon-Man 9 yıl
çok teşekkürler ropörtaj için çok sağolun devamını bekleriz sağol erdi abi sağol mesut abi.
Pc Donanımında Tek Geçeceğim Parçalar:
ANAKART: Gigabyte
İŞLEMCİ: AMD
RAM : Kıngston (Fiyat Açısından)
HDD : Western Digital (SSD Olursada WD)
EKRAN KARTI: ATİ
gerisi boş bana göre arkadaşlar...
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grafiker 9 yıl
mesut ve Erdi kardeşim çok güzel ve aynı zamanda keyifli bir söyleşi olmuş bizlere böyle keyifli ve biligilendiricili bir söyleşi hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Bu arada önümüzdeki sene sata3 yılı olacak sanırım... SSD lerde buna göre dahada hızlanıp artık yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacaktır.
saygılar
teşekkürler
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seagate1tb 9 yıl
iyi forumlar herkese çok güzel bir paylaşım olmuş emeği geçen herkese teşekkür ederim.....
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
güzel söyleşi olmuş ağzınıza sağlık
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Speed-Step 9 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Dilek ve önerilerinizi mesutcevik@donanimhaber.com veya forumdestek@donanimhaber.com adresine gönderebilirsiniz. Lütfen haber yorumlarınızda habere odaklanın.

İyi bir gün geçirmeniz dileklerimle,
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