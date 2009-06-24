Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj

Gigabyte'ın kıdemli başkan yardımcısı ve anakart bölümünün global sorumlusu Sir Henry Kao ile Tayvan'da röportaj.

Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte'ın kıdemli başkan yardımcısı Sir Henry Kao ile Taipei, Tayvan'da özel bir rörportaj gerçekleştirdik. Sir Henry Kao ile yaptığımız röportajda Gigabyte'ın yeni nesil anakartları, özel teknolojileri ve gelecek planlarıyla ilgili konuştuk.